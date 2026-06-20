Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!
O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov shaxmatning eng shiddatli va jozibali yo‘nalishi — blis bo‘yicha jonli (live) reytingda sayyoramizning eng kuchli uch nafar shaxmatchisi qatoriga kirdi. Hamyurtimiz o‘zining oxirgi sermahsul o‘yinlari evaziga reytingda yana ikki pog‘ona yuqorilab, shaxmat olamidagi elit mavqeini yana bir bor mustahkamladi.
Eng quvonarlisi, Nodirbek blis yo‘nalishida ramziy va juda qiyin hisoblangan 2800lik reyting dovonidan muvaffaqiyatli o‘tib oldi.
Dunyo shaxmatining eng kuchli uch martabali vakillari
Ayni paytda xalqaro blis reytingining yuqori cho‘qqisida faqatgina shaxmat olamining ikki nafar tirik afsonasi va Nodirbek Abdusattorov bor, xolos:
Ro‘yxatdagi o‘rni
Shaxmatchi
Jonli blis reytingi (Elo)
Maqomi va tavsifi
1-o‘rin
Magnus Karlsen
2877,4
Ko‘p karra jahon chempioni, yillar davomida mutlaq lider
2-o‘rin
2838,0
Blis va strim olamining haqiqiy qirollaridan biri
3-o‘rin
Nodirbek Abdusattorov
2802,5
Eng yosh top-shaxmatchi, o‘zbek shaxmatining bosh yulduzi
Fristayl-shaxmatdagi muvaffaqiyat va JCH-2027 yo‘llanmasi
Nodirbek nafaqat standart shaxmat va blitsda, balki butun dunyoda ommalashib borayotgan yangi formatlarda ham dunyo grandlariga dars o‘tmoqda.
Vayssenxaus zafari:
Shu yilning fevral oyida Germaniyaning Vayssenxaus kurortida bo‘lib o‘tgan fristayl-shaxmat (Fisher shaxmati / Chess 960) bo‘yicha nufuzli FIDE jahon chempionatida Abdusattorov yuksak mahorat ko‘rsatib, bronza medalini qo‘lga kiritgan edi. Bu tarixiy sovrin hamyurtimizga 2027 yilgi jahon chempionatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanmani (litsenziyani) muddatidan oldin naqd qilish imkonini berdi.
Karlsen va Nakamura kabi gigantlar bilan bir qatorda, yelkama-yelka turish — o‘zbek shaxmat maktabining bugungi kunda naqadar qudratli kuchga aylanganining yaqqol isbotidir. Nodirbekka shaxmat tojini Toshkentga olib kelish yo‘lidagi ulkan safarida doimo omad va zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz! Raqiblarni «moddiy tomonlama» dog‘da qoldirishda davom et, Nodirbek!
…