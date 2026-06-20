Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!

·20·Sport
Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!

O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov shaxmatning eng shiddatli va jozibali yo‘nalishi — blis bo‘yicha jonli (live) reytingda sayyoramizning eng kuchli uch nafar shaxmatchisi qatoriga kirdi. Hamyurtimiz o‘zining oxirgi sermahsul o‘yinlari evaziga reytingda yana ikki pog‘ona yuqorilab, shaxmat olamidagi elit mavqeini yana bir bor mustahkamladi.

Eng quvonarlisi, Nodirbek blis yo‘nalishida ramziy va juda qiyin hisoblangan 2800lik reyting dovonidan muvaffaqiyatli o‘tib oldi.

Dunyo shaxmatining eng kuchli uch martabali vakillari

Ayni paytda xalqaro blis reytingining yuqori cho‘qqisida faqatgina shaxmat olamining ikki nafar tirik afsonasi va Nodirbek Abdusattorov bor, xolos:

Ro‘yxatdagi o‘rni

Shaxmatchi

Jonli blis reytingi (Elo)

Maqomi va tavsifi

1-o‘rin

Magnus Karlsen

2877,4

Ko‘p karra jahon chempioni, yillar davomida mutlaq lider

2-o‘rin

Hikaru Nakamura

2838,0

Blis va strim olamining haqiqiy qirollaridan biri

3-o‘rin

Nodirbek Abdusattorov

2802,5

Eng yosh top-shaxmatchi, o‘zbek shaxmatining bosh yulduzi

Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!

Fristayl-shaxmatdagi muvaffaqiyat va JCH-2027 yo‘llanmasi

Nodirbek nafaqat standart shaxmat va blitsda, balki butun dunyoda ommalashib borayotgan yangi formatlarda ham dunyo grandlariga dars o‘tmoqda.

Vayssenxaus zafari:

Shu yilning fevral oyida Germaniyaning Vayssenxaus kurortida bo‘lib o‘tgan fristayl-shaxmat (Fisher shaxmati / Chess 960) bo‘yicha nufuzli FIDE jahon chempionatida Abdusattorov yuksak mahorat ko‘rsatib, bronza medalini qo‘lga kiritgan edi. Bu tarixiy sovrin hamyurtimizga 2027 yilgi jahon chempionatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanmani (litsenziyani) muddatidan oldin naqd qilish imkonini berdi.

Karlsen va Nakamura kabi gigantlar bilan bir qatorda, yelkama-yelka turish — o‘zbek shaxmat maktabining bugungi kunda naqadar qudratli kuchga aylanganining yaqqol isbotidir. Nodirbekka shaxmat tojini Toshkentga olib kelish yo‘lidagi ulkan safarida doimo omad va zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz! Raqiblarni «moddiy tomonlama» dog‘da qoldirishda davom et, Nodirbek!

Nodirbek AbdusattorovMagnus CarlsenHikaru NakamuraO'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiLids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 18:37Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Bugun, 18:01Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi