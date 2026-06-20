Casemiro Lionel Messi bilan jamoadosh boʻladi: Braziliyalik yulduz Inter Miami bilan kelishdi
Braziliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq tayanch yarim himoyachisi Casemiro faoliyatini AQSHning MLS ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Koʻp oylik muzokaralardan soʻng, tajribali futbolchi Lionel Messi toʻp surayotgan Inter Miami jamoasiga oʻtishga rozilik bergan. Bu transfer Florida klubi uchun markaziy chiziqni kuchaytirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer bozoridagi nufuzli insayder Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Casemiro Jahon chempionati yakunlangach, rasman "geronlar" safiga qoʻshiladi. Braziliyalik yulduzga MLSning boshqa bir grandi LA Galaksi hamda Saudiya Arabistoni Pro-ligasi klublaridan jiddiy takliflar boʻlganiga qaramay, u aynan Mayami loyihasini tanlashga qaror qildi. Eslatib oʻtamiz, Casemiro iyun oyida Manchester Yunayted bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agentga aylangan edi.
Inter Miami tarkibidagi oʻzgarishlarInter Miami jamoasi 2025-yilgi mavsum yakunida faoliyatini yakunlagan afsonaviy Sergio Busquets oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan edi. Jamoa tarkibiga qoʻshilgan David Ayala va Yannick Bright kabi futbolchilar hozircha kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayotgan bir paytda, Casemiro kabi tajribali ijrochining kelishi jamoa muvozanatini tiklashi kutilmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, Casemiro klub bilan "maxsus oʻyinchi" (Designated Player) maqomisiz shartnoma imzolaydi. Hozirda Inter Miami tarkibida ushbu maqomga ega uchta oʻrin Lionel Messi, Rodrigo De Paul va Germán Berterame tomonidan band qilingan. MLS qoidalariga koʻra, klublar yuqori darajadagi yulduzlarni dastlab oddiy shartnoma bilan jalb qilib, keyinchalik ularga koʻproq maosh toʻlanadigan bitimlar taklif qilish amaliyotidan foydalanib kelishmoqda.
MLSga yulduzlar oqimi davom etmoqdaCasemironing transferi AQSH futbolidagi yagona shov-shuvli yangilik emas. Goal.com nashri xabariga koʻra, jahon futbolining bir qator yulduzlari aynan Jahon chempionati arafasida MLS klublari bilan muzokaralar olib bormoqda. Xususan, quyidagi oʻzgarishlar kutilmoqda:
- Antoine Griezmann allaqachon Orlando Siti klubi bilan kelishuvga erishgan;
- Robert Lewandowski Chicago Fire jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi;
- Leon Goretzka ham faoliyatini aynan Chikago klubida davom ettirishi mumkin.
Ushbu transfer Lionel Messi va Casemiro oʻrtasidagi uzoq yillik raqobatga (El-Klasiko davridagi) chek qoʻyib, ularni bir maqsad yoʻlida birlashtirishi bilan ham oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun qiziqarlidir. Tez orada transferning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanishi kutilmoqda.
…