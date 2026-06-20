Casemiro Lionel Messi bilan jamoadosh boʻladi: Braziliyalik yulduz Inter Miami bilan kelishdi

·39·Sport
Casemiro Lionel Messi bilan jamoadosh boʻladi: Braziliyalik yulduz Inter Miami bilan kelishdi

Braziliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq tayanch yarim himoyachisi Casemiro faoliyatini AQSHning MLS ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Koʻp oylik muzokaralardan soʻng, tajribali futbolchi Lionel Messi toʻp surayotgan Inter Miami jamoasiga oʻtishga rozilik bergan. Bu transfer Florida klubi uchun markaziy chiziqni kuchaytirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer bozoridagi nufuzli insayder Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Casemiro Jahon chempionati yakunlangach, rasman "geronlar" safiga qoʻshiladi. Braziliyalik yulduzga MLSning boshqa bir grandi LA Galaksi hamda Saudiya Arabistoni Pro-ligasi klublaridan jiddiy takliflar boʻlganiga qaramay, u aynan Mayami loyihasini tanlashga qaror qildi. Eslatib oʻtamiz, Casemiro iyun oyida Manchester Yunayted bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agentga aylangan edi.

Inter Miami tarkibidagi oʻzgarishlar

Inter Miami jamoasi 2025-yilgi mavsum yakunida faoliyatini yakunlagan afsonaviy Sergio Busquets oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan edi. Jamoa tarkibiga qoʻshilgan David Ayala va Yannick Bright kabi futbolchilar hozircha kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayotgan bir paytda, Casemiro kabi tajribali ijrochining kelishi jamoa muvozanatini tiklashi kutilmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, Casemiro klub bilan "maxsus oʻyinchi" (Designated Player) maqomisiz shartnoma imzolaydi. Hozirda Inter Miami tarkibida ushbu maqomga ega uchta oʻrin Lionel Messi, Rodrigo De Paul va Germán Berterame tomonidan band qilingan. MLS qoidalariga koʻra, klublar yuqori darajadagi yulduzlarni dastlab oddiy shartnoma bilan jalb qilib, keyinchalik ularga koʻproq maosh toʻlanadigan bitimlar taklif qilish amaliyotidan foydalanib kelishmoqda.

MLSga yulduzlar oqimi davom etmoqda

Casemironing transferi AQSH futbolidagi yagona shov-shuvli yangilik emas. Goal.com nashri xabariga koʻra, jahon futbolining bir qator yulduzlari aynan Jahon chempionati arafasida MLS klublari bilan muzokaralar olib bormoqda. Xususan, quyidagi oʻzgarishlar kutilmoqda:

  • Antoine Griezmann allaqachon Orlando Siti klubi bilan kelishuvga erishgan;
  • Robert Lewandowski Chicago Fire jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi;
  • Leon Goretzka ham faoliyatini aynan Chikago klubida davom ettirishi mumkin.
Casemiro hozirda Braziliya terma jamoasi safida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Uning jamoasi yaqinda Gaiti ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnirning pley-off bosqichi sari muhim qadam tashladi. Futbolchining yangi klubiga qoʻshilishi nafaqat Inter Miami, balki butun Amerika futboli nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu transfer Lionel Messi va Casemiro oʻrtasidagi uzoq yillik raqobatga (El-Klasiko davridagi) chek qoʻyib, ularni bir maqsad yoʻlida birlashtirishi bilan ham oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun qiziqarlidir. Tez orada transferning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanishi kutilmoqda.

CasemiroInter MiamiLionel MessiMLSTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi