Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqda
Lissabonning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand yozgi transfer oynasida klubni tark etishga qaror qildi. Daniyalik yarim himoyachi allaqachon jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashib ulgurgan. Uning keyingi manzili sifatida Italiyaning Milan klubi asosiy nomzod boʻlib turibdi. Bu transfer nafaqat klub uchun kuchayish, balki futbolchi va uning sobiq ustozi Ruben Amorim oʻrtasidagi yangi hamkorlikning boshlanishi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Record nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli futbolchi Lissabonni tark etish vaqti kelganini his qilmoqda. Sporting safida uch yil toʻp surgan Hjulmand oʻtgan yili ham jamoadan ketishga yaqin edi, biroq oʻshanda klub rahbariyati uning transferiga toʻsqinlik qilgan. Buning evaziga rahbariyat futbolchiga joriy yilning yozida munosib taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga vaʼda bergan edi.
Ruben Amorim omili va A Seriyaga qaytishHjulmandning transferida eng muhim rolni Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim oʻynamoqda. Aynan Amorim 2023-yilda futbolchini Lissabonga olib kelgan va unga sardorlik bogʻichini topshirgan edi. Murabbiy daniyalik yarim himoyachini oʻz tizimining markaziy figurasi deb biladi va Rossoneri rahbariyati bilan uning transferini allaqachon muhokama qilgan. Goal.com nashrining yozishicha, Amorim Hjulmandni har qanday top-klub uchun ideal tayanch yarim himoyachisi deb hisoblaydi.
Futbolchi uchun Italiya chempionati begona emas. U Sporting safiga oʻtishdan avval Lechche sharafini himoya qilgan va A Seriya havosiga moslashib ulgurgan. Shu sababli, Hjulmandning yana Italiyaga qaytishi va oʻzini yuqori darajadagi jamoada sinab koʻrishi uning faoliyatidagi mantiqiy qadam boʻlib koʻrinmoqda.
Raqobat va transfer narxiGarchi Milan asosiy daʼvogar boʻlsa-da, transfer kurashi oson kechmaydi. Hjulmandga nisbatan Atletiko Madrid va Angliya Premer-ligasining bir qator yetakchi klublari qiziqish bildirmoqda. Sporting rahbariyati futbolchini "maqbul narx" evaziga qoʻyib yuborishga vaʼda bergan boʻlsa-da, raqobat narxning koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Xuddi shunday holat avvalroq Viktor Gyokeres transferida ham kuzatilgan edi.
Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, agar Angliya yoki Ispaniyadan kutilmagan yuqori takliflar tushmasa, Milan ushbu transferni 35-40 million yevro atrofida hal qilishi mumkin. Klub ichida ushbu pozitsiya uchun bunday mablagʻ sarflash borasida ikkilanishlar boʻlsa-da, "Amorim effekti" yakuniy qarorga taʼsir qilishi kutilmoqda. Murabbiy oʻzining ishonchli generalini San Siro stadionida koʻrishni juda istamoqda.
Ushbu transfer amalga oshsa, Milan yarim himoyasi sezilarli darajada mustahkamlanadi. Hjulmandning yetakchilik qobiliyati va murabbiy falsafasini mukammal tushunishi jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Hozircha tomonlar yakuniy kelishuv ustida ish olib bormoqda.
…