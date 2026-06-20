Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqda

·23·Sport
Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqda

Lissabonning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand yozgi transfer oynasida klubni tark etishga qaror qildi. Daniyalik yarim himoyachi allaqachon jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashib ulgurgan. Uning keyingi manzili sifatida Italiyaning Milan klubi asosiy nomzod boʻlib turibdi. Bu transfer nafaqat klub uchun kuchayish, balki futbolchi va uning sobiq ustozi Ruben Amorim oʻrtasidagi yangi hamkorlikning boshlanishi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Record nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli futbolchi Lissabonni tark etish vaqti kelganini his qilmoqda. Sporting safida uch yil toʻp surgan Hjulmand oʻtgan yili ham jamoadan ketishga yaqin edi, biroq oʻshanda klub rahbariyati uning transferiga toʻsqinlik qilgan. Buning evaziga rahbariyat futbolchiga joriy yilning yozida munosib taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga vaʼda bergan edi.

Ruben Amorim omili va A Seriyaga qaytish

Hjulmandning transferida eng muhim rolni Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim oʻynamoqda. Aynan Amorim 2023-yilda futbolchini Lissabonga olib kelgan va unga sardorlik bogʻichini topshirgan edi. Murabbiy daniyalik yarim himoyachini oʻz tizimining markaziy figurasi deb biladi va Rossoneri rahbariyati bilan uning transferini allaqachon muhokama qilgan. Goal.com nashrining yozishicha, Amorim Hjulmandni har qanday top-klub uchun ideal tayanch yarim himoyachisi deb hisoblaydi.

Futbolchi uchun Italiya chempionati begona emas. U Sporting safiga oʻtishdan avval Lechche sharafini himoya qilgan va A Seriya havosiga moslashib ulgurgan. Shu sababli, Hjulmandning yana Italiyaga qaytishi va oʻzini yuqori darajadagi jamoada sinab koʻrishi uning faoliyatidagi mantiqiy qadam boʻlib koʻrinmoqda.

Raqobat va transfer narxi

Garchi Milan asosiy daʼvogar boʻlsa-da, transfer kurashi oson kechmaydi. Hjulmandga nisbatan Atletiko Madrid va Angliya Premer-ligasining bir qator yetakchi klublari qiziqish bildirmoqda. Sporting rahbariyati futbolchini "maqbul narx" evaziga qoʻyib yuborishga vaʼda bergan boʻlsa-da, raqobat narxning koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Xuddi shunday holat avvalroq Viktor Gyokeres transferida ham kuzatilgan edi.

Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, agar Angliya yoki Ispaniyadan kutilmagan yuqori takliflar tushmasa, Milan ushbu transferni 35-40 million yevro atrofida hal qilishi mumkin. Klub ichida ushbu pozitsiya uchun bunday mablagʻ sarflash borasida ikkilanishlar boʻlsa-da, "Amorim effekti" yakuniy qarorga taʼsir qilishi kutilmoqda. Murabbiy oʻzining ishonchli generalini San Siro stadionida koʻrishni juda istamoqda.

Ushbu transfer amalga oshsa, Milan yarim himoyasi sezilarli darajada mustahkamlanadi. Hjulmandning yetakchilik qobiliyati va murabbiy falsafasini mukammal tushunishi jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Hozircha tomonlar yakuniy kelishuv ustida ish olib bormoqda.

MilanSportingRuben AmorimMorten HjulmandTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiMish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi