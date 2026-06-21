Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi

·208·Sport
Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi

Germaniya terma jamoasi 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatining Ye guruhi doirasida Kot-d'Ivuarni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Toronto shahridagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda afrikaliklar birinchi bo‘lib hisobni ochgan bo‘lsa-da, Germaniya ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi. Deniz Undav 68-daqiqada muvozanatni tikladi, 90+4-daqiqada esa g‘alaba golini kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.

Uchrashuvning 30-daqiqasida Kot-d'Ivuar yarim himoyachisi Frank Kesse gol urib, o‘z jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga qadar Germaniya javob golini kirita olmadi. Tanaffusdan keyin nemislar bosimni kuchaytirib, raqib darvozasi oldida ko‘proq xavfli vaziyatlar yaratdi. Bu harakatlar 68-daqiqada samara berdi: Deniz Undav hisobni tenglashtirdi.

Bahs durang bilan yakunlanishi kutilayotgan paytda Undav yana bir bor sahnaga chiqdi. U qo‘shib berilgan vaqtning to‘rtinchi daqiqasida ikkinchi golini kiritib, Germaniyaning g‘alabasini ta’minladi. Shu tariqa, Kot-d'Ivuar uzoq vaqt davomida ochko olish imkoniyatini saqlab turgan bo‘lsa-da, uchrashuv oxirida muhim natijani boy berdi.

Statistikada ham Germaniyaning ustunligi ko‘rindi. Nemislar raqib darvozasi tomon 16 marta zarba berdi, Kot-d'Ivuar esa 9 ta zarba yo‘lladi. Darvozaga aniq zarbalar bo‘yicha ko‘rsatkich 7:2 bo‘ldi. To‘p nazorati Germaniya foydasiga 55 foizga 45 foizni tashkil etdi.

Germaniya futbolchilari 591 ta pas amalga oshirib, ularning 90 foizini aniq yetkazdi. Kot-d'Ivuar esa 413 ta pas va 85 foizlik aniqlik qayd etdi. Burchak zarbalari bo‘yicha nemislar 8:3 hisobida ustun keldi. Qoidabuzarliklar soni Germaniyada 5 ta, Kot-d'Ivuarda 7 tani tashkil qildi. Uchrashuvda sariq yoki qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Ofsaydlar bo‘yicha Kot-d'Ivuarda bitta holat qayd etildi, Germaniyada esa bunday vaziyat kuzatilmadi.

Ushbu g‘alabadan so‘ng Germaniya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, guruh peshqadamligini mustahkamladi. Kot-d'Ivuar esa ikki uchrashuvdan keyin uch ochko bilan ikkinchi o‘rinda qoldi.

Germaniya yetakchilik qilayotgan futbol guruh bosqichi natijalari jadvali.

GermaniyaSlon IvoriyaniTorontoDeniz UndavFranck Kessié
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiNiderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiBugun, 03:18Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiRafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiBugun, 03:15Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiGermaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiBugun, 03:12Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiTomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiBugun, 02:57JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiJCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiBugun, 01:53«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi