Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi
Germaniya terma jamoasi 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatining Ye guruhi doirasida Kot-d'Ivuarni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Toronto shahridagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda afrikaliklar birinchi bo‘lib hisobni ochgan bo‘lsa-da, Germaniya ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi. Deniz Undav 68-daqiqada muvozanatni tikladi, 90+4-daqiqada esa g‘alaba golini kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
Uchrashuvning 30-daqiqasida Kot-d'Ivuar yarim himoyachisi Frank Kesse gol urib, o‘z jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga qadar Germaniya javob golini kirita olmadi. Tanaffusdan keyin nemislar bosimni kuchaytirib, raqib darvozasi oldida ko‘proq xavfli vaziyatlar yaratdi. Bu harakatlar 68-daqiqada samara berdi: Deniz Undav hisobni tenglashtirdi.
Bahs durang bilan yakunlanishi kutilayotgan paytda Undav yana bir bor sahnaga chiqdi. U qo‘shib berilgan vaqtning to‘rtinchi daqiqasida ikkinchi golini kiritib, Germaniyaning g‘alabasini ta’minladi. Shu tariqa, Kot-d'Ivuar uzoq vaqt davomida ochko olish imkoniyatini saqlab turgan bo‘lsa-da, uchrashuv oxirida muhim natijani boy berdi.
Statistikada ham Germaniyaning ustunligi ko‘rindi. Nemislar raqib darvozasi tomon 16 marta zarba berdi, Kot-d'Ivuar esa 9 ta zarba yo‘lladi. Darvozaga aniq zarbalar bo‘yicha ko‘rsatkich 7:2 bo‘ldi. To‘p nazorati Germaniya foydasiga 55 foizga 45 foizni tashkil etdi.
Germaniya futbolchilari 591 ta pas amalga oshirib, ularning 90 foizini aniq yetkazdi. Kot-d'Ivuar esa 413 ta pas va 85 foizlik aniqlik qayd etdi. Burchak zarbalari bo‘yicha nemislar 8:3 hisobida ustun keldi. Qoidabuzarliklar soni Germaniyada 5 ta, Kot-d'Ivuarda 7 tani tashkil qildi. Uchrashuvda sariq yoki qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Ofsaydlar bo‘yicha Kot-d'Ivuarda bitta holat qayd etildi, Germaniyada esa bunday vaziyat kuzatilmadi.
Ushbu g‘alabadan so‘ng Germaniya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, guruh peshqadamligini mustahkamladi. Kot-d'Ivuar esa ikki uchrashuvdan keyin uch ochko bilan ikkinchi o‘rinda qoldi.
…