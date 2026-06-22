De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdi

·18·Sport
De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdi

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turida Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. FIFA rasmiy sayti keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali mutaxassis o‘z shogirdlarining ayniqsa uchrashuvning birinchi bo‘limidagi harakatlarini yuqori baholagan.

Vertikal va intensiv futbol samarasi

Murabbiyning ta’kidlashicha, birinchi turdagi omadsizlikdan so‘ng jamoa o‘yin uslubini biroz o‘zgartirgan va bu o‘z mevasini bergan. Futbolchilar maydonda ko‘proq tezkor va hujumkor o‘yin namoyish etishgan:

«Biz ajoyib birinchi bo‘lim va yaxshi ikkinchi bo‘lim o‘tkazdik. Bu masalani futbolchilar bilan avvaldan muhokama qilgandik va barchamiz ko‘proq vertikal hamda intensiv futbol o‘ynashimiz kerak degan fikrga keldik. Bu intilishimiz darvozaga yo‘llangan zarbalarimizda ham yaqqol ko‘rindi. Dastlabki daqiqalardanoq raqibga katta bosim o‘tkazdik va ularni o‘z jarima maydoni atrofida ushlab turdik», — dedi de la Fuyente.

Oldinda kuchli raqib va yangi sinovlar kutmoqda

Ispaniya terma jamoasi ushbu g‘alaba tufayli guruhda yetakchilikni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, bosh murabbiy xotirjamlikka berilish kerak emasligini yaxshi tushunib turibdi. Oldinda jamoani ancha jiddiy raqib kutmoqda:

«Eng muhimi, bu natija bizga o‘z tempimizni saqlab qolish va oldindagi muhim o‘yinlarga yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik ko‘rish imkonini beradi. Tan olish kerak, Urugvayga qarshi bo‘ladigan bahs biz uchun juda murakkab va qiyin o‘tadi. Biz hozirgi yondashuvdan mamnunmiz, ammo hali ham o‘z ustimizda ishlashda, o‘sishda va o‘yinimizni takomillashtirishda davom etishimiz kerak».

Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng Ispaniya milliy jamoasi o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, H guruhida yaqqol peshqadamga aylanib oldi.

Luis de la FuenteIspaniyaSaudiya ArabistoniFIFAUrugvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi