De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdi
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turida Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. FIFA rasmiy sayti keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribali mutaxassis o‘z shogirdlarining ayniqsa uchrashuvning birinchi bo‘limidagi harakatlarini yuqori baholagan.
Vertikal va intensiv futbol samarasi
Murabbiyning ta’kidlashicha, birinchi turdagi omadsizlikdan so‘ng jamoa o‘yin uslubini biroz o‘zgartirgan va bu o‘z mevasini bergan. Futbolchilar maydonda ko‘proq tezkor va hujumkor o‘yin namoyish etishgan:
«Biz ajoyib birinchi bo‘lim va yaxshi ikkinchi bo‘lim o‘tkazdik. Bu masalani futbolchilar bilan avvaldan muhokama qilgandik va barchamiz ko‘proq vertikal hamda intensiv futbol o‘ynashimiz kerak degan fikrga keldik. Bu intilishimiz darvozaga yo‘llangan zarbalarimizda ham yaqqol ko‘rindi. Dastlabki daqiqalardanoq raqibga katta bosim o‘tkazdik va ularni o‘z jarima maydoni atrofida ushlab turdik», — dedi de la Fuyente.
Oldinda kuchli raqib va yangi sinovlar kutmoqda
Ispaniya terma jamoasi ushbu g‘alaba tufayli guruhda yetakchilikni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, bosh murabbiy xotirjamlikka berilish kerak emasligini yaxshi tushunib turibdi. Oldinda jamoani ancha jiddiy raqib kutmoqda:
«Eng muhimi, bu natija bizga o‘z tempimizni saqlab qolish va oldindagi muhim o‘yinlarga yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik ko‘rish imkonini beradi. Tan olish kerak, Urugvayga qarshi bo‘ladigan bahs biz uchun juda murakkab va qiyin o‘tadi. Biz hozirgi yondashuvdan mamnunmiz, ammo hali ham o‘z ustimizda ishlashda, o‘sishda va o‘yinimizni takomillashtirishda davom etishimiz kerak».
Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng Ispaniya milliy jamoasi o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, H guruhida yaqqol peshqadamga aylanib oldi.
…