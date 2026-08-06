Klassik va zamonaviy Alpine A110 avtomobillari qiyoslandi

·46·Avto
Klassik va zamonaviy Alpine A110 avtomobillari qiyoslandi
Qisqacha

Tajribali avtomobil ishqibozi Rojer Xik garajida klassik Alpine A110 1300 S va zamonaviy Alpine A110 avtomobillarini saqlaydi. U kundalik hayotda yangi rusumdagi Alpine A110 avtomobilidan foydalanadi, avval esa ikkita Alpine Renault V6 Turbos mashinasiga egalik qilgan. Klassik model mexanik sofligi va haydash zavqi bilan ajralib tursa, zamonaviy avlod kundalik foydalanish qulayliklari hamda xavfsizlik tizimlarini taklif etadi.

Avtomobil olamida afsonaviy sportkar modellarining avloddan-avlodga oʻtishi doimo qizgʻin bahslarga sabab boʻlib kelgan. Shunday noyob mashinalardan biri boʻlgan Alpine A110 sportkarining ham oʻziga xos tarixi va muxlislar armiyasi mavjud. Hozirgi kunda eski klassik nusxalarni ham, eng soʻnggi zamonaviy modellarini ham birdek boshqarib koʻrish imkoniyatiga ega boʻlgan insonlar kam uchraydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, tajribali avtomobil ishqibozi Rojer Xik oʻz garajida ham klassik Alpine A110 1300 S modelini, ham zamonaviy avlodga mansub Alpine A110 elektromobilini saqlab kelmoqda. U avvalroq ikkita Alpine Renault V6 Turbos rusumli mashinaga ham egalik qilgan boʻlib, hozirgi kunda kundalik hayotda aynan yangi rusumdagi Alpine A110 avtomobilidan foydalanib kelmoqda.

Brend tarixi va atamalar haqidagi bahslar

Mutaxassislar va avtomobil ixlosmandlari orasida ushbu brend nomi borasida tez-tez qiziqarli munozaralar boʻlib turadi. Rojer Xikning taʼkidlashicha, mashina nomida doimo birinchi oʻrinda aynan Alpine soʻzi turishi kerak, xuddi Alpine Renault kabi. Uning fikricha, hech qachon Renault Alpine nomli rasmiy talqin mavjud boʻlmagan.

Garchi xotiralarda Renault Alpine GTA Turbo yoki Renault 5 Alpine Turbo kabi modellar saqlanib qolgan boʻlsa-da, oʻz garajida haqiqiy klassik Alpine A110 1300 S modelini saqlayotgan inson bilan bu borada bahslashish qiyin. Uning boy tajribasi va ushbu sportkarlarga boʻlgan sadoqati brend tarixini chuqur oʻrganish uchun asos boʻla oladi.

Klassik va zamonaviy avlodlarning oʻziga xosligi

Hozirgi kunda avtomobil bozorida klassik dizayn va zamonaviy texnologiyalarning uygʻunligi yuqori baholanmoqda. Shunga qaramay, har bir davrning oʻziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Klassik Alpine A110 oʻzining mexanik sofligi va haydash zavqi bilan ajralib tursa, yangi avlod modeli kundalik foydalanish uchun qulayliklar va zamonaviy xavfsizlik tizimlarini taqdim etadi.

Avtomobil ixlosmandlari uchun bu kabi noyob mashinalarga egalik qilish shunchaki transport vositasi emas, balki boy tarixning bir qismiga aylanish demakdir. Har ikki avlod oʻz davrining muhandislik yutugʻi sifatida tarix sahifalaridan munosib oʻrin egallagan.

AlpineAvtomobillarSportkarKlassikAvtoYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin