Rafinya Barselonadagi asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatga duch keldi

·164·Sport
Rafinya Barselonadagi asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatga duch keldi
Qisqacha

Rafinya yangi mavsumda Barselona asosiy tarkibidagi o'rnini saqlab qolish uchun kuchli raqobatga duch keladi. Klub Entoni Gordon va Jessi Bissiouni jamoaga qo'shdi, shuningdek, Karim Adeyemini chap qanotda sinab ko'rish imkoniyati mavjud. Ikki yil muqaddam 34 ta gol va 26 ta golli uzatma qayd etgan Rafinyaning o'tgan mavsumdagi ko'rsatkichlari jarohatlar sabab 21 ta gol va 8 ta assistgacha pasaydi.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, braziliyalik futbolchi Rafinya yangi mavsumda Barselona safidagi oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun keskin raqobat sharoitida harakat qilishiga toʻgʻri keladi. Ikki yil muqadar kataloniyaliklar safida oʻta sermahsul mavsumni oʻtkazib, 34 ta gol urgan va 26 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan vinger uchun raqobat deyarli yoʻq edi. Biroq oʻtgan mavsum jarohatlar sababli biroz qiyinroq keldi va uning koʻrsatkichlari pasayib, 21 ta gol hamda 8 ta assist bilan cheklandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tarkibni kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qildi. Natijada Barselona safi yangi futbolchilar bilan toʻldirilib, bu holat Rafinyaning asosiy tarkibdagi mavqeini xavf ostiga qoʻymoqda. Jamoani tark etgan Markus Reshford oʻtgan davrda 14 ta gol va shuncha golli uzatma qayd etgan boʻlsa-da, braziliyalik futbolchiga munosib raqobat tugʻdira olmagan edi.

Tarkibdagi keskin raqobat va yangi xaridlar

Sport xabar berishicha, klubning soʻnggi transferlari hujum chizigʻidagi raqobatni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Xususan, Entoni Gordon va Jessi Bissiou jamoaga kelib qoʻshildi, shuningdek, kerak paytda Karim Adeyemini ham chap qanotda sinab koʻrish imkoniyati mavjud. Bu futbolchilar yuqori pressing, tezkorlik va gol urish borasidagi mahorati bilan ajralib turadi.

Ayniqsa, Entoni Gordonning transferi Rafinyani oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishga majbur qiladi. Agar u asosiy tarkibdagi joyini yoʻqotishni istmasa, har bir mashgʻulot va oʻyinda bor kuchini berib harakat qilishi talab etiladi. Yangi kelgan oʻyinchilarning xususiyatlari jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.

Xansi Flikning ishonchi va kelajak istiqbollari

Shunga qaramay, Rafinya bosh murabbiy Xansi Flikning toʻliq ishonchidan foydalanishda davom etmoqda. Germaniyalik mutaxassis futbolchining qiyin davrlarida ham uning imkoniyatlariga doimo ishongan va qoʻllab-quvvatlagan. Murabbiyning qoʻllab-quvvatlashi braziliyalik futbolchiga psixologik jihatdan yordam berishi shubhasiz.

Biroq kuchli raqobatning yuzaga kelishi Barselona jamoasining ichki darajasi naqadar oʻsganidan dalolat beradi. Mavsum davomida sovrinlar uchun kurashadigan kataloniyaliklar tarkibida har bir pozitsiya uchun ikki nafardan munosib nomzodning boʻlishi murabbiyga taktik oʻzgarishlar qilishda katta erkinlik beradi.

BarselonaRafinyaLa LigaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)