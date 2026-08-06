Rafinya Barselonadagi asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatga duch keldi
Rafinya yangi mavsumda Barselona asosiy tarkibidagi o'rnini saqlab qolish uchun kuchli raqobatga duch keladi. Klub Entoni Gordon va Jessi Bissiouni jamoaga qo'shdi, shuningdek, Karim Adeyemini chap qanotda sinab ko'rish imkoniyati mavjud. Ikki yil muqaddam 34 ta gol va 26 ta golli uzatma qayd etgan Rafinyaning o'tgan mavsumdagi ko'rsatkichlari jarohatlar sabab 21 ta gol va 8 ta assistgacha pasaydi.
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, braziliyalik futbolchi Rafinya yangi mavsumda Barselona safidagi oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun keskin raqobat sharoitida harakat qilishiga toʻgʻri keladi. Ikki yil muqadar kataloniyaliklar safida oʻta sermahsul mavsumni oʻtkazib, 34 ta gol urgan va 26 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan vinger uchun raqobat deyarli yoʻq edi. Biroq oʻtgan mavsum jarohatlar sababli biroz qiyinroq keldi va uning koʻrsatkichlari pasayib, 21 ta gol hamda 8 ta assist bilan cheklandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tarkibni kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qildi. Natijada Barselona safi yangi futbolchilar bilan toʻldirilib, bu holat Rafinyaning asosiy tarkibdagi mavqeini xavf ostiga qoʻymoqda. Jamoani tark etgan Markus Reshford oʻtgan davrda 14 ta gol va shuncha golli uzatma qayd etgan boʻlsa-da, braziliyalik futbolchiga munosib raqobat tugʻdira olmagan edi.
Tarkibdagi keskin raqobat va yangi xaridlarSport xabar berishicha, klubning soʻnggi transferlari hujum chizigʻidagi raqobatni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Xususan, Entoni Gordon va Jessi Bissiou jamoaga kelib qoʻshildi, shuningdek, kerak paytda Karim Adeyemini ham chap qanotda sinab koʻrish imkoniyati mavjud. Bu futbolchilar yuqori pressing, tezkorlik va gol urish borasidagi mahorati bilan ajralib turadi.
Ayniqsa, Entoni Gordonning transferi Rafinyani oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishga majbur qiladi. Agar u asosiy tarkibdagi joyini yoʻqotishni istmasa, har bir mashgʻulot va oʻyinda bor kuchini berib harakat qilishi talab etiladi. Yangi kelgan oʻyinchilarning xususiyatlari jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.
Xansi Flikning ishonchi va kelajak istiqbollariShunga qaramay, Rafinya bosh murabbiy Xansi Flikning toʻliq ishonchidan foydalanishda davom etmoqda. Germaniyalik mutaxassis futbolchining qiyin davrlarida ham uning imkoniyatlariga doimo ishongan va qoʻllab-quvvatlagan. Murabbiyning qoʻllab-quvvatlashi braziliyalik futbolchiga psixologik jihatdan yordam berishi shubhasiz.
Biroq kuchli raqobatning yuzaga kelishi Barselona jamoasining ichki darajasi naqadar oʻsganidan dalolat beradi. Mavsum davomida sovrinlar uchun kurashadigan kataloniyaliklar tarkibida har bir pozitsiya uchun ikki nafardan munosib nomzodning boʻlishi murabbiyga taktik oʻzgarishlar qilishda katta erkinlik beradi.
…