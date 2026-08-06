Ferran Torres «PSJ»ga yo‘l ochdi: endi qaror «Barselona» qo‘lida...
Ferran Torres «PSJ»da faoliyatini davom ettirishga rozilik berdi, biroq transfer amalga oshishi uchun Parij klubining rasmiy taklifi va «Barselona»ning moliyaviy shartlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Torresning «Barselona» bilan shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, klub esa uni sotishni istamasa-da, munosib taklifni ko'rib chiqishi mumkin.
«Barselona» hujumchisi Ferran Torres Parijda faoliyatini davom ettirishga qarshi emas. Ispaniya matbuotiga ko‘ra, 26 yoshli futbolchi «PSJ»ga o‘tish uchun «yashil chiroq» yoqqan, ammo transferning eng murakkab qismi hali oldinda.
Endi barchasi Parij klubining rasmiy taklifi va «Barselona» belgilaydigan shartlarga bog‘liq. Kataloniyaliklarning boshqa bir yulduz hujumchi bo‘yicha rejasi esa bu transferni yanada qiziqarli tusga kiritmoqda.
Luis Enrikening shaxsiy qo‘ng‘irog‘i vaziyatni o‘zgartirdi
Ispaniyaning Sport.es nashri ma’lumotiga ko‘ra, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike Ferran Torresni yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan.
Ispaniyalik mutaxassis futbolchi bilan shaxsan muloqot qilib, unga Parij jamoasida muhim o‘rin ajratilishini aytgan. Aynan shu suhbatdan keyin Torres Fransiya chempionining taklifini ko‘rib chiqishga rozilik bergani ta’kidlanmoqda.
Luis Enrike hujumchining imkoniyatlarini yaxshi biladi. U Ispaniya milliy jamoasini boshqargan davrida Torresga muntazam ishonch bildirgan. Murabbiy futbolchining hujum chizig‘idagi bir nechta pozitsiyada o‘ynay olishi, yuqori pressingda faolligi va gol urish qobiliyatini qadrlaydi.
Mundo Deportivo nashri ham «PSJ» va futbolchi tomoni o‘rtasida aloqalar bo‘lgani, muzokaralarda ijobiy muhit shakllanganini xabar qilgan.
«Barselona» sotishni istamaydi, ammo eshikni ham yopmagan
Ferran Torresning «Barselona» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan. Kataloniya klubi uning kelishuvini uzaytirishni rejalashtirmoqda.
Biroq munosib moliyaviy taklif tushsa, klub transferni ko‘rib chiqishi mumkin. Futbolchini hozir sotish «Barselona»ga katta mablag‘ ishlab olish va uning shartnomasi yakuniga yaqinlashishi bilan bog‘liq xavfni bartaraf etish imkonini beradi.
Shu bilan birga, Ispaniya matbuotida vaziyat bo‘yicha turlicha ma’lumotlar tarqalmoqda. AS nashri «Barselona» Torresni sotuvga qo‘ymagani va hali «PSJ»dan rasmiy taklif olmaganini yozdi. 6 avgust holatiga ko‘ra ham Parij klubining aniq taklifi kataloniyaliklarga yetib kelmagan.
Demak, hozircha futbolchining Parijga ko‘chib o‘tishi bo‘yicha yakuniy kelishuv yo‘q. Torresning roziligi transfer uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin, ammo hal qiluvchi qarorni klublar qabul qiladi.
Torresning sotilishi Xulian Alvaresga yo‘l ochadimi?
«Barselona» hujum chizig‘ini qayta shakllantirish ustida ishlamoqda. Kataloniya klubining asosiy maqsadlaridan biri — «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvares.
Cadena SER radiostansiyasi ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» argentinalik futbolchi uchun 100 million yevro atrofida taklif tayyorlagan. Biroq madridliklar uni osonlikcha qo‘yib yuborish niyatida emas.
Ferran Torresning ehtimoliy sotilishi kataloniyaliklarga:
— transfer budjetiga qo‘shimcha mablag‘ kiritish;
— maoshlar jamg‘armasini qisqartirish;
— yangi hujumchini ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berishi mumkin.
Shu sababli «PSJ»dan keladigan taklif faqat Torresning kelajagiga emas, «Barselona»ning butun transfer strategiyasiga ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.
«PSJ» yangi hujumchi uchun mablag‘ tayyorladi
Parij klubi ham hujum chizig‘ida o‘zgarishlar qilmoqda. «PSJ» Randal Kolo Muanini «Yuventus»ga 38 million yevro va 12 million yevrogacha bonuslar evaziga sotdi. Fransiyalik futbolchi Turin klubi bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi.
Ushbu transfer «PSJ»ga yangi hujumchi xarid qilish uchun moliyaviy imkoniyat yaratdi. Luis Enrike esa o‘zi yaxshi taniydigan va taktik talablariga mos keladigan Torresni tarkibga qo‘shib olish tarafdori ekani aytilmoqda.
Hal qiluvchi qadam qachon tashlanadi?
Ispaniya matbuotiga ko‘ra, ishtirokchi tomonlar ehtimoliy transferdan xabardor. Muzokaralarni Ferran Torres «Barselona» mashg‘ulotlariga qaytishidan oldin jadallashtirish rejalashtirilgan.
Futbolchining jamoa ixtiyoriga 12 avgust kuni qaytishi kutilmoqda. Uning klub rahbariyati bilan o‘tkazadigan suhbati kelajagiga aniqlik kiritishi mumkin.
Hozirgi vaziyatda uchta asosiy shart qolmoqda: «PSJ» rasmiy taklif yuborishi, «Barselona» moliyaviy shartlarga rozi bo‘lishi va Torres Parij klubi bilan shaxsiy kelishuvga erishishi kerak.
Shu sababli transfer yaqinlashgan bo‘lishi mumkin, ammo hali bitim yakunlangani yo‘q. Endi asosiy intriga — «PSJ»ning qancha mablag‘ taklif qilishi va «Barselona» o‘z hujumchisini sotishga rozi bo‘ladimi-yo‘qmi.
Yangilikni do‘stlaringiz bilan ulashing va fikringizni izohlarda qoldiring.
…