Zalujniy frontdagi achchiq haqiqatni tan oldi — Rossiya NATO qurollarini fosh etdi

·1.1K·Dunyo
Zalujniy frontdagi achchiq haqiqatni tan oldi — Rossiya NATO qurollarini fosh etdi
Qisqacha

Valeriy Zalujniy Ukraina harbiy resurslari tugaganini va Rossiya G'arb taqdim etgan zamonaviy qurollarga qarshi samarali chora topganini aytdi. U NATO "axloqan eskirgan" tuzilma ekanini ta'kidlab, Yevropada mustaqil harbiy blok tuzishni taklif qildi. The National Interest Rossiya tasarrufida 900 dan ortiq jangovar samolyot, jumladan, Su-57 Felon qiruvchilari borligini yozdi.

Ukraina Qurolli Kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni va mamlakatning Buyuk Britaniyadagi elchisi Valeriy Zalujniy frontdagi vaziyat bo‘yicha kutilmagan va sensatsion bayonot bilan chiqdi. Uning tan olishicha, Kiyevning resurslari butkul tugagan, Moskva esa G‘arb taqdim etgan barcha zamonaviy qurollarga qarshi mukammal chora topishga erishgan.

Kiyevda bo‘lib o‘tgan Diplomatik klub yig‘ilishida general Zalujniy Ukrainaning harbiy imkoniyatlari tamom bo‘lganini yashirib o‘tirmadi.

"Ukraina Tomagavk (Tomahawk) raketalari, yadroviy qurol, aviatashuvchilar va F-35 qiruvchilaridan tashqari NATO arsenalidagi deyarli barcha turdagi qurollarni va ularning doktrinalarini qo‘llab ko‘rdi. Ammo resurs tugadi. Rossiya bularning barchasiga qarshi samarali chora topdi", — deydi Zalujniy.

"NATO axloqan eskirdi, u bizni qutqara olmaydi"

Ukrainaning sobiq bosh qo‘mondoni Alyans sha’niga ham keskin tanqidlar yog‘dirdi. Uning ta’kidlashicha, Ukrainaning NATOga a’zo bo‘lishga intilishi endi hech qanday mantiqqa ega emas, chunki bloklarning o‘zi chuqur inqirozda.

Zalujniyning fikricha, NATO "axloqan eskirgan" tuzilma bo‘lib, Yevropada mutlaqo yangi, hududiy xavfsizlikni ta’minlay oladigan mustaqil harbiy blok tuzish vaqti keldi.

G‘arb harbiy ekspertlari nima demoqda?

Ukrainadagi muvaffaqiyatsizlik va Zalujniyning shov-shuvli bayonoti fonida G‘arbning nufuzli tahlilchilari ham vaziyatga realistik baho berishni boshladi:

1. "Yevropa aviatsiyasi Rossiya oldida ojiz"

AQSHning nufuzli The National Interest nashri Yevropaning eng kuchli havo kuchlariga ega deb hisoblangan Fransiya, Italiya va Buyuk Britaniyaning harbiy salohiyatini past baholadi.

Nashrning yozishicha, Rossiya aviatsiyasining ustunligi borasida hech qanday xom xayolga berilmaslik kerak. Hozirda Moskva tasarrufida 900 dan ortiq jangovar samolyotlar, jumladan, 5-avloddagi eng zamonaviy Su-57 Felon qiruvchilari mavjud bo‘lib, u Yevropadagi eng qudratli havo kuchi bo‘lib qolmoqda.

2. "Biz Ukrainada yutqazdik"

Pentagonning sobiq maslahatchisi, iste’fodagi polkovnik Duglas Makgregor esa AQSH va uning ittifoqchilarining mag‘lubiyatini ochiqdan-ochiq tan oldi:

"Biz Ukrainada yutqazdik. Va "biz" deganda men Qo‘shma Shtatlarni nazarda tutyapman. Barcha ittifoqchilarimiz bankrotlik yoqasida, hech kimda pul qolmadi. Yevropaning Rossiyaga qarshi ommaviy safarbarligi amalga oshmaydi. Rossiya esa resurslarini juda ehtiyotkorlik va puxta strategiya bilan boshqarib, g‘alaba qozonmoqda", — dedi ekspert.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Valeriy ZaluzhnyUkrainaRossiyaNATOThe National Interest
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi