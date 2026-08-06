Milan hujumchisi Santiago Gimenezga Portugaliyadan jiddiy qiziqish bor

·41·Sport
Milan hujumchisi Santiago Gimenezga Portugaliyadan jiddiy qiziqish bor
Qisqacha

Milan hujumchisi Santiago Gimenez Portugaliyaning Portu klubi transfer nishoniga aylangan va tomonlar o'rtasida dastlabki aloqalar boshlangan. Portu bosh murabbiyi Franchesko Farioli meksikalik futbolchini jamoasida ko'rishni istamoqda, klub esa uning agenti Rafaela Pimenta bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Gimenez Portuning qiziqishidan mamnun, biroq transfer bo'yicha yakuniy qarorni Milan rahbariyati qabul qiladi.

Yevropa futbolidagi transferlar mavsumi qizgʻin p palla borayotgan bir paytda, Italiyaning Milan klubi hujumchisi Santiago Gimenezga Portugaliyaning grand jamoalaridan biri jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Meksika terma jamoasi va Milan safida harakat qilayotgan futbolchi Portu klubining transfer nishoniga aylangan va tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar boshlab yuborilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliyaning nufuzli nashri A Bola tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, amaldagi chempionlar tarkibini kuchaytirish maqsadida Santiago Gimenez transferi ustida jiddiy ish olib bormoqda. Portu bosh murabbiyi Franchesko Farioli meksikalik hujumchini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda va shaxsan oʻzi futbolchi bilan bogʻlanib, klubning ulkan maqsadlari haqida gapirib oʻtgan.

Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi aloqalar

Mutaxassis va hujumchining tanishishi Niderlandiyada boshlangan boʻlib, oʻshanda Santi Feyenoord safida toʻp surgan, Farioli эsa Ayaks boshqaruvida edi. Murabbiy oʻzaro muloqot chogʻida futbolchiga boʻlgan yuksak hurmatini yana bir bor tasdiqlagan. Shuningdek, suhbat davomida ispaniyalik Samu jarohat sabab safdan chiqqani bois, jamoaga yuqori saviydagi hujumchi suv va havodek zarurligi muhokama qilingan.

Santiago Gimenez Portuning oʻziga boʻlgan qiziqishidan mamnun ekanini bildirgan, biroq transfer borasidagi yakuniy qarorni Milan rahbariyati qabul qilishini taʼkidlagan. Hozirda Portu rahbariyati futbolchining agenti Rafaela Pimenta bilan muzokaralarni davom ettirib, kelishuv shartlarini muhokama qilmoqda.

Milan talablari va transfer shartlari

Portu klubi futbolchini sotib olish huquqi bilan ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Biroq Milan bu borada boshqacha yondashuvni maʼqul koʻrib, hujumchini toʻgʻridan-toʻgʻri qatʼiy transfer qilishni va kamida 25 million yevro ishlab olishni istamoqda.

Italiya klubi Avstraliyadagi turnesidan qaytgach, futbolchi va uning vakillari bilan yuzma-yuz uchrashib, transfer oynasining soʻnggi kunlaridagi strategiyani ishlab chiqadi. Agar meksikalik hujumchi sotib yuborilsa, Milan Gonshalo Ramushga zaxira varianti sifatida Breld Embolo nomzodini koʻrib chiqishi mumkin.

MilanSantiago GimenezPortuTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)