Real Madrid Yan Diomandeni 140 million yevroga sotib oldi

·76·Sport
Real Madrid Yan Diomandeni 140 million yevroga sotib oldi
Qisqacha

Real Madrid RB Leipzig hujumchisi Yan Diomandeni bonuslar bilan birga 140 million yevroga o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. 2033-yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnomada transferning kafolatlangan qismi 125 million yevro, qo'shimcha to'lovlar esa 10 million va 5 million yevro etib belgilangan. Yan Diomande uchun kurashda uzoq vaqt asosiy da'vogar bo'lgan Pari Sen-Jermen so'nggi bosqichda Real Madridga imkoniyatni boy berdi.

Madridning Real klubi yozgi transfer bozorida shov-shuvli kelishuvga erishib, RB Leipzig safida toʻp surgan iqtidorli hujumchi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu transfer qiymati bonuslar bilan hisoblanganda 140 million yevroni tashkil etadi va bu qiymat kelgusida qirollik klubi tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar imzolagan shartnoma 2033-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, transferning kafolatlangan asosiy qismi 125 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, yana 10 million yevro bajarilishi oson boʻlgan qoʻshimcha shartlar evaziga hamda 5 million yevro yanada jiddiy natijalarga erishilganda toʻlab berilishi koʻzda tutilgan. Agar barcha koʻrsatkichlar bajarilsa, Yan Diomandening transferi Real Madrid rekordini yangilaydi.

Transfer poygasidagi keskin burilish

Dastlab bu yosh futbolchi uchun kurashda Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan edi. Parijliklar uzoq vaqt davomida kelishuvga yaqin kelgandi, biroq transfer oynasining soʻnggi bosqichida Real Madrid rahbariyati tezkor harakat qilib, bitimni oʻz foydasiga hal qildi va raqibini ortda qoldirdi.

Yan Diomandening professional futboldagi yuksalishi juda tez kechdi. Oradan atigi ikki yil oldin u Florida shtatidagi DME akademiyasida tahsil olayotgan edi. Shundan soʻng Leganes va RB Leipzig jamoalarida toʻp surgan ivuarlik futbolchi oʻtgan mavsum Bundesligada 12 ta gol urib, 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi hamda Yevropaning yetakchi klublari eʼtiboriga tushdi.

Joze Mourinyo uchun yangi bosh ogʻriq

Mazkur yulduz futbolchining jamoaga kelishi bosh murabbiy Joze Mourinyo uchun bir qator ijobiy imkoniyatlar bilan birga jiddiy tarkibiy tanlov bosh ogʻrigʻini ham olib keladi. Hujum chizigʻining istalgan nuqtasida harakat qila oladigan Diomande endi Real Madrid safidagi boshqa yulduzlar bilan asosiy tarkib uchun kurashishiga toʻgʻri keladi.

Hozirgi kunda Madrid klubining hujum chizigʻi oʻta raqobatbardosh boʻlib, murabbiy ixtiyorida Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe va Gonzalo Garcia kabi futbolchilar bor. Yan Diomandening qoʻshilishi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirib, murabbiylar shtabidan taktika borasida yanada moslashuvchanlikni talab qiladi.

Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi jahon chempionatida Kot-dʼIvuar terma jamoasi safida ishtirok etgan futbolchi xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsata olgan va jamoasiga pley-off bosqichiga chiqishda yordam bergan edi. Endi esa u oʻzining yorqin oʻyinlarini klub darajasida ispaniyalik ishqibozlar koʻz oʻngida davom ettirishi kutilmoqda.

Real MadridYan DiomandeJose MourinhoTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)