Real Madrid Yan Diomandeni 140 million yevroga sotib oldi
Real Madrid RB Leipzig hujumchisi Yan Diomandeni bonuslar bilan birga 140 million yevroga o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. 2033-yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnomada transferning kafolatlangan qismi 125 million yevro, qo'shimcha to'lovlar esa 10 million va 5 million yevro etib belgilangan. Yan Diomande uchun kurashda uzoq vaqt asosiy da'vogar bo'lgan Pari Sen-Jermen so'nggi bosqichda Real Madridga imkoniyatni boy berdi.
Madridning Real klubi yozgi transfer bozorida shov-shuvli kelishuvga erishib, RB Leipzig safida toʻp surgan iqtidorli hujumchi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu transfer qiymati bonuslar bilan hisoblanganda 140 million yevroni tashkil etadi va bu qiymat kelgusida qirollik klubi tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar imzolagan shartnoma 2033-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, transferning kafolatlangan asosiy qismi 125 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, yana 10 million yevro bajarilishi oson boʻlgan qoʻshimcha shartlar evaziga hamda 5 million yevro yanada jiddiy natijalarga erishilganda toʻlab berilishi koʻzda tutilgan. Agar barcha koʻrsatkichlar bajarilsa, Yan Diomandening transferi Real Madrid rekordini yangilaydi.
Transfer poygasidagi keskin burilishDastlab bu yosh futbolchi uchun kurashda Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan edi. Parijliklar uzoq vaqt davomida kelishuvga yaqin kelgandi, biroq transfer oynasining soʻnggi bosqichida Real Madrid rahbariyati tezkor harakat qilib, bitimni oʻz foydasiga hal qildi va raqibini ortda qoldirdi.
Yan Diomandening professional futboldagi yuksalishi juda tez kechdi. Oradan atigi ikki yil oldin u Florida shtatidagi DME akademiyasida tahsil olayotgan edi. Shundan soʻng Leganes va RB Leipzig jamoalarida toʻp surgan ivuarlik futbolchi oʻtgan mavsum Bundesligada 12 ta gol urib, 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi hamda Yevropaning yetakchi klublari eʼtiboriga tushdi.
Joze Mourinyo uchun yangi bosh ogʻriqMazkur yulduz futbolchining jamoaga kelishi bosh murabbiy Joze Mourinyo uchun bir qator ijobiy imkoniyatlar bilan birga jiddiy tarkibiy tanlov bosh ogʻrigʻini ham olib keladi. Hujum chizigʻining istalgan nuqtasida harakat qila oladigan Diomande endi Real Madrid safidagi boshqa yulduzlar bilan asosiy tarkib uchun kurashishiga toʻgʻri keladi.
Hozirgi kunda Madrid klubining hujum chizigʻi oʻta raqobatbardosh boʻlib, murabbiy ixtiyorida Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe va Gonzalo Garcia kabi futbolchilar bor. Yan Diomandening qoʻshilishi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirib, murabbiylar shtabidan taktika borasida yanada moslashuvchanlikni talab qiladi.
Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi jahon chempionatida Kot-dʼIvuar terma jamoasi safida ishtirok etgan futbolchi xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsata olgan va jamoasiga pley-off bosqichiga chiqishda yordam bergan edi. Endi esa u oʻzining yorqin oʻyinlarini klub darajasida ispaniyalik ishqibozlar koʻz oʻngida davom ettirishi kutilmoqda.
…