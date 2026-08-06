Yangi Starlink V5 antenkasi arzon Standby Mode tarifini qoʻllab-quvvatlamaydi
SpaceX taqdim etgan yangi Starlink V5 antenkasi 2025-yilning avgust oyida joriy etilgan oyiga 10 dollar turadigan Standby Mode rejimini qo'llab-quvvatlamaydi. Ushbu rejimda internet tezligi taxminan 0,5 Mbit/s gacha pasayadi, biroq tarmoqqa ulanish saqlanib qoladi va undan Starlink V4 terminallari egalari foydalanishi mumkin.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, SpaceX kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi avlod Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh antenkasi oʻzidan oldingi versiyalarga nisbatan muhim imkoniyatdan mahrum boʻlib chiqdi. Yangi qurilma oylik toʻlovni vaqtincha kamaytirish imkonini beruvchi arzon tarif bilan ishlamaydi, bu esa foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha cheklovlarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, gap 2025-yilning avgust oyida joriy etilgan va oyiga 10 dollar evaziga xizmatni toʻliq uzmagan holda tarmoqqa ulanishni saqlab qolish imkonini beruvchi Standby Mode rejimi haqida bormoqda. Ushbu rejimda internet tezligi taxminan 0,5 Mbit/s gacha pasaytirilsa-da, bu matnli xabarlar almashish va muhim yangilanishlarni qabul qilish uchun yetarli edi. Avvalgi Starlink V4 terminallari egalari hamon mazkur funksiyadan foydalanishi mumkin.
Texnik yangilanishlar va tezlikdagi oʻzgarishlarBiroq, yangi Starlink V5 “tarelka”si egalari uchun bu imkoniyat hozircha mavjud emas. Endilikda ular obunani vaqtincha arzonroq rejimga oʻtkazish oʻrniga xizmatni butunlay toʻxtatib turishga majbur boʻlishadi. Shunga qaramay, yangi uskuna apparat qismi boʻyicha sezilarli darajada yaxshilangan va oʻlchamlari 30,6 x 38,4 sm ni tashkil etib, avvalgi V4 modeliga nisbatan ancha ixchamroq koʻrinish olgan.
Qurilmaning ogʻirligi ham 2,9 kilogrammdan 1,1 kilogrammgacha kamaytirildi. SpaceX maʼlumotlariga koʻra, yangi terminal kamroq elektr energiyasi sarflaydi va qizib ketishga qarshi yaxshiroq himoyalangan. Bu esa issiq iqlim sharoitida internet tezligining pasayish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.
Tarqalish geografiyasi va istiqbollarQurilmaning texnik koʻrsatkichlariga kelsak, uning maksimal yuklab olish tezligi 375 Mbit/s dan ortiqroq etib belgilangan. Taqqoslash uchun, Starlink V4 modeli 400 Mbit/s dan yuqori tezlikni taqdim eta olardi. Garchi V5 modeli maksimal tezlik boʻyicha biroz ortda qolsa-da, uning energiya samaradorligi va issiqlikka chidamliligi ustun jihat sifatida qayd etilmoqda.
Hozirgi vaqtda Starlink V5 faqat AQShning ayrim hududlaridagi uy interneti foydalanuvchilari uchun cheklangan tarzda sotuvga chiqarilgan. Ishlab chiqarish hajmining oshishiga qarab, SpaceX bosqichma-bosqich savdo geografiyasini kengaytirishni rejalashtirgan. Hozircha xalqaro bozorlarga chiqish muddati hamda eski V4 antenkalarini yangisiga almashtirish dasturi haqida hech qanday rasmiy maʼlumot mavjud emas.
…