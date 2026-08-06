Yangi Starlink V5 antenkasi arzon Standby Mode tarifini qoʻllab-quvvatlamaydi

·35·Texno
Yangi Starlink V5 antenkasi arzon Standby Mode tarifini qoʻllab-quvvatlamaydi
Qisqacha

SpaceX taqdim etgan yangi Starlink V5 antenkasi 2025-yilning avgust oyida joriy etilgan oyiga 10 dollar turadigan Standby Mode rejimini qo'llab-quvvatlamaydi. Ushbu rejimda internet tezligi taxminan 0,5 Mbit/s gacha pasayadi, biroq tarmoqqa ulanish saqlanib qoladi va undan Starlink V4 terminallari egalari foydalanishi mumkin.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, SpaceX kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi avlod Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh antenkasi oʻzidan oldingi versiyalarga nisbatan muhim imkoniyatdan mahrum boʻlib chiqdi. Yangi qurilma oylik toʻlovni vaqtincha kamaytirish imkonini beruvchi arzon tarif bilan ishlamaydi, bu esa foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha cheklovlarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, gap 2025-yilning avgust oyida joriy etilgan va oyiga 10 dollar evaziga xizmatni toʻliq uzmagan holda tarmoqqa ulanishni saqlab qolish imkonini beruvchi Standby Mode rejimi haqida bormoqda. Ushbu rejimda internet tezligi taxminan 0,5 Mbit/s gacha pasaytirilsa-da, bu matnli xabarlar almashish va muhim yangilanishlarni qabul qilish uchun yetarli edi. Avvalgi Starlink V4 terminallari egalari hamon mazkur funksiyadan foydalanishi mumkin.

Texnik yangilanishlar va tezlikdagi oʻzgarishlar

Biroq, yangi Starlink V5 “tarelka”si egalari uchun bu imkoniyat hozircha mavjud emas. Endilikda ular obunani vaqtincha arzonroq rejimga oʻtkazish oʻrniga xizmatni butunlay toʻxtatib turishga majbur boʻlishadi. Shunga qaramay, yangi uskuna apparat qismi boʻyicha sezilarli darajada yaxshilangan va oʻlchamlari 30,6 x 38,4 sm ni tashkil etib, avvalgi V4 modeliga nisbatan ancha ixchamroq koʻrinish olgan.

Qurilmaning ogʻirligi ham 2,9 kilogrammdan 1,1 kilogrammgacha kamaytirildi. SpaceX maʼlumotlariga koʻra, yangi terminal kamroq elektr energiyasi sarflaydi va qizib ketishga qarshi yaxshiroq himoyalangan. Bu esa issiq iqlim sharoitida internet tezligining pasayish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.

Tarqalish geografiyasi va istiqbollar

Qurilmaning texnik koʻrsatkichlariga kelsak, uning maksimal yuklab olish tezligi 375 Mbit/s dan ortiqroq etib belgilangan. Taqqoslash uchun, Starlink V4 modeli 400 Mbit/s dan yuqori tezlikni taqdim eta olardi. Garchi V5 modeli maksimal tezlik boʻyicha biroz ortda qolsa-da, uning energiya samaradorligi va issiqlikka chidamliligi ustun jihat sifatida qayd etilmoqda.

Hozirgi vaqtda Starlink V5 faqat AQShning ayrim hududlaridagi uy interneti foydalanuvchilari uchun cheklangan tarzda sotuvga chiqarilgan. Ishlab chiqarish hajmining oshishiga qarab, SpaceX bosqichma-bosqich savdo geografiyasini kengaytirishni rejalashtirgan. Hozircha xalqaro bozorlarga chiqish muddati hamda eski V4 antenkalarini yangisiga almashtirish dasturi haqida hech qanday rasmiy maʼlumot mavjud emas.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi