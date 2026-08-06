«Bu haqda avval gapirganman»: Kannavaro O‘zbekistonning qaysi muammosini aytdi?
Fabio Kannavaro O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi uch mag'lubiyatini yuqori darajada butun o'yin davomida katta tezlikda harakat qilish muammosi bilan izohladi. O'zbekiston K guruhida Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5 va Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida yutqazib, 11 ta gol o'tkazib yubordi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy ilk jahon chempionati kutilganidan ancha og‘ir yakunlandi. Uchta o‘yin, uchta mag‘lubiyat va o‘tkazib yuborilgan 11 ta gol — Fabio Kannavaro bu natijalarni tasodif emas, oldindan ko‘ringan muammoning oqibati deb baholadi.
Italiyalik mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, mundial O‘zbekiston futbolchilari duch kelayotgan asosiy farqni ochiq ko‘rsatdi: yuqori darajada texnika va taktikaning o‘zi yetarli emas — butun uchrashuv davomida katta tezlikda o‘ynash talab etiladi.
Tarixiy debyut og‘ir raqamlar bilan yakunlandi
O‘zbekiston terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatining K guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushdi.
Jamoamizning guruh bosqichidagi natijalari:
— O‘zbekiston — Kolumbiya — 1:3;
— Portugaliya — O‘zbekiston — 5:0;
— Kongo DR — O‘zbekiston — 3:1.
Shu tariqa, milliy jamoa uch uchrashuvda ikkita gol urib, o‘z darvozasidan 11 ta to‘p olib chiqdi va ochko jamg‘ara olmadi. Kolumbiyaga qarshi Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning jahon chempionatlaridagi ilk golini urgan bo‘lsa, Kongo DR bilan bahsda Eldor Shomurodov hisobni ochgan edi. Ammo har ikki uchrashuvda ham raqiblar keyinchalik ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirdi.
Ayniqsa, Portugaliyadan qabul qilingan 0:5 hisobidagi mag‘lubiyat jamoalar o‘rtasidagi sur’at, qaror qabul qilish tezligi va individual mahorat borasidagi farqni yaqqol ko‘rsatdi.
Kannavaro: «Bu haqda avval ham gapirganman»
Fabio Kannavaro musobaqadan keyingi fikrlarida mavjud muammolar u uchun yangilik bo‘lmaganini ta’kidladi.
«Sakkiz-to‘qqiz oy oldinga qaytib qarasak, o‘shandayoq jamoadagi muammolar va futbolchilarimizning darajasi haqida gapirganman. Suhbatlarimiz markazida doim o‘yin intensivligi turardi — futbolchilar yuqori sur’atda harakat qilishi shartligini qayta-qayta ta’kidlab keldik».
Murabbiy jahon chempionatidagi o‘yinlar odatiy xalqaro uchrashuvlardan ham yuqori tezlikda o‘tishini kutgan. Uning fikricha, ayrimlar O‘zbekiston mundialda bunday jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmasligiga ishongan, ammo murabbiylar shtabi xavfni oldindan ko‘rgan.
«Jahon chempionatida o‘yin tempi juda yuqori bo‘lishini yaxshi bilardim. Ehtimol, ko‘pchilik mundialda biz bunday qiyinchiliklarga duch kelmaymiz, deb o‘ylagan bo‘lishi mumkin. Lekin men bundan oldinoq bu haqda ogohlantirgan edim».
Kannavaro musobaqa boshlanishidan avval ham futbolchilarning jismoniy holati va yuqori intensivlikda harakat qilish qobiliyatiga alohida e’tibor qaratgan. May oyidagi matbuot anjumanida u jamoaning jismoniy tayyorgarligini yaxshilash asosiy vazifalardan biri ekanini aytgan edi.
Kanadaga qarshi nazorat uchrashuvidan keyin ham murabbiy xalqaro futbol bilan Osiyo futboli o‘rtasidagi asosiy farqlardan biri aynan intensivlik ekanini ochiq ta’kidlagan.
Muammo faqat jismoniy tayyorgarlikda emas
Yuqori intensivlik deganda futbolchilarning shunchaki ko‘proq yugurishi tushunilmaydi. Bu bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajarishni anglatadi:
— to‘p yo‘qotilgan zahoti pressing boshlash;
— himoyadan hujumga tez o‘tish;
— raqib bosimi ostida qisqa vaqt ichida qaror qabul qilish;
— pozitsiyani yo‘qotmasdan katta hajmda harakatlanish;
— o‘yin sur’atini 90 daqiqa davomida saqlab qolish.
Jahon chempionatida O‘zbekiston futbolchilari ayrim epizodlarda raqiblar bilan tengma-teng kurasha oldi. Biroq o‘yin tezligi oshganida xatolar soni ko‘paydi, chiziqlar o‘rtasidagi masofa ochildi va raqiblar bo‘sh hududlardan samarali foydalandi.
Portugaliyaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin Kannavaro mas’uliyatni futbolchilar zimmasiga yuklamadi. Aksincha, 0:5 hisobini o‘zining murabbiylik qarorlari bilan bog‘lab, jamoa bu tajribadan saboq olishi kerakligini aytdi.
Bu mag‘lubiyatlar nimani o‘zgartirishi kerak?
O‘zbekistonning ilk mundiali natija nuqtayi nazaridan muvaffaqiyatsiz o‘tdi. Buni uchta mag‘lubiyat va guruhdagi so‘nggi o‘rinning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Ammo musobaqa milliy futbolning qaysi jihatlari xalqaro daraja talablariga hali mos kelmasligini ham ochib berdi.
Kannavaroning bayonotidan kelib chiqadigan asosiy xulosa shu: muammoni faqat terma jamoa yig‘ilishi davrida hal etib bo‘lmaydi. Futbolchilar klublarida ham doimiy ravishda yuqori sur’at, kuchli raqobat va katta bosim ostida o‘ynashi kerak.
Bu esa kelgusi bosqichda:
— ichki chempionatda o‘yin tezligini oshirish;
— futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik tizimini kuchaytirish;
— yoshlar futbolida tez qaror qabul qilish ko‘nikmasini rivojlantirish;
— kuchli chempionatlarda o‘ynaydigan futbolchilar sonini ko‘paytirishni talab qiladi.
O‘zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqish orzusini amalga oshirdi, ammo mundialning o‘zi yangi haqiqatni ko‘rsatdi: turnirga yetib borish bilan unda raqobatbardosh bo‘lish — ikki xil bosqich.
Endi asosiy savol mag‘lubiyatlarni kimning zimmasiga yuklashda emas. Muhimi, Kannavaro oldindan aytgan muammolar bo‘yicha tizimli o‘zgarishlar boshlanadimi yoki bu saboqlar navbatdagi yirik musobaqagacha yana unutiladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…