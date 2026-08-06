eBay jonli savdolar koʻlamini kengaytirmoqda

·42·Texno
eBay jonli savdolar koʻlamini kengaytirmoqda
Qisqacha

Ikkinchi chorak yakunlariga ko'ra, eBay platformasidagi jonli savdolar hajmi yillik hisobda salkam sakkiz barobarga oshdi va kompaniya eBay Live xizmatini yaqin haftalar va oylar davomida boshqa xalqaro bozorlarga joriy etishni rejalashtirmoqda. Muntazam jonli efir o'tkazuvchi sotuvchilarning 90 foizdan ortig'i savdolar hajmi oshganini qayd etgan, bunday formatdan foydalanuvchilar esa efirdan foydalanmaydiganlarga nisbatan uch baravar ko'proq mahsulot sotmoqda.

Mashhur onlayn-savdo maydonchasi boʻlgan eBay kompaniyasi oʻzining jonli savdolar (live shopping) yoʻnalishini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ikkinchi chorak yakunlariga koʻra, mazkur platformadagi umumiy savdolar hajmi yillik ҳisobda salkam sakkiz barobarga oshgan va tomoshabinlar soni hamda koʻrish davomiyligi sezilarli darajada koʻpaygan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu oʻsish fonida kompaniya rahbariyati yaqin haftalar va oylar davomida eBay Live xizmatini boshqa xalqaro bozorlarga ham joriy etishni rejalashtirmoqda. EBay bosh direktori Jeymi Iannon investorlar bilan oʻtkazilgan yigʻilishda bu natijalar jonli efirlar xaridorlar faolligini oshirib, yangi imkoniyatlarni kashf etishga yordam berishiga boʻlgan ishonchni yanada kuchaytirganini taʼkidladi.

Jonli efirlar savdo hajmiga qanday taʼsir qilmoqda?

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, muntazam ravishda jonli efir oʻtkazuvchi sotuvchilarning 90 foizdan ortigʻi savdolar hajmi oshganini qayd etgan. Shuningdek, bunday formatdan foydalanuvchilar efirdan foydalanmaydiganlarga nisbatan uch baravar koʻproq mahsulot sotishga erishmoqda. Xaridorlar ham qiziqish bildirib, kolleksiya buyumlari boʻyicha ilk bor xarid qilayotganlar oddiy usuldagilarga qaraganda 70 foizga koʻproq mablagʻ sarflamoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, eBay ilk bor ushbu funksiyani 2022-yilda AQShda yopiq tarzda sinovdan oʻtkazgan edi. Keyinchalik Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya, Fransiya, Italiya va Kanada kabi davlatlarda ham yoʻlga qoʻyildi. Oʻtgan oyda esa kompaniya faqat taklifnoma asosida ishlash tartibidan voz kechib, elektronika, moda va kolleksiya buyumlarini oʻz ichiga olgan 300 dan ortiq toifadagi sotuvchilar uchun oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish tizimini ishga tushirdi.

Bozordagi raqobat va kelgusidagi rejalar

Hozirgi kunda AQShda jonli savdo shunchaki kichik tajriba boʻlmay, balki jiddiy biznes yoʻnalishiga aylanib bormoqda. Mazkur bozorda Whatnot va TikTok Shop kabi raqobatchilar ham faol harakat qilmoqda. Xususan, Whatnot oʻrtacha 11 milliard dollardan ortiq qiymatga baholanayotgan boʻlsa, TikTok Shop oʻz mijozlari uchun pullik obuna va ekskuziv chegirmalarni sinovdan oʻtkazmoqda.

Raqobat muhiti kuchayib borayotgan bir paytda, eBay oʻz platformasidagi texnik imkoniyatlarni ham yaxshiladi. Bosh direktorning soʻzlariga koʻra, uy sahifasi va mobil ilovadagi qidiruv funksiyalari yangilanib, tadbirlarni topish osonlashdi. Shuningdek, sotuvchilar uchun efir yaratish, inventar tayyorlash hamda stavkalarga javob berish tezligi oshirilib, savdo jarayoni yanada qulaylashtirildi.

EBayJonliSavdoTexnologiyaElektronTijoratBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi