Rodri Manchester Siti safidan Barselona loyihasini afzal koʻrdi

·88·Sport
Rodri Manchester Siti safidan Barselona loyihasini afzal koʻrdi
Qisqacha

Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodri Barselona sport loyihasini tanlab, klub bilan muzokaralarni boshlashga rozilik bildirdi. Futbolchi Real Madrid variantidan voz kechgan, biroq hozircha uning o'zi va Manchester Siti bilan yakuniy kelishuvga erishilmagan. Real Madrid Rodri transferini 60 million yevro atrofida baholagan, shu sababli Barselona moliyaviy yechim izlashiga to'g'ri keladi.

Futbol olamida kutilmagan burilish yuz berdi: Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom etishga rozilik bildirdi. Mundo Deportivo, Sport va Marca kabi nufuzli nashrlar hamda taniqli insayder Fabrizio Romano tarqatgan xabarlarga koʻra, futbolchi Real Madrid variantidan voz kechib, kataloniyaliklarning sport loyihasini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozircha na futbolchining oʻzi va na uning amaldagi klubi bilan yakuniy kelishuvga erishilgan. Biroq Barselona rahbariyati Rodri oʻz pozitsiyasini aniq bildirib, muzokaralar eshigini ochganini transfer bozoridagi eng muhim qadam sifatida baholamoqda. Oldinroq klub rasmiylari futbolchi Ispaniyaga qaytsa, birinchi navbatda Real Madridni tanlaydi deb oʻylagan edi, biroq vaziyat keskin oʻzgardi.

Hansi Flick loyihasi va transfer tafsilotlari

Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Rodri nemis mutaxassisi Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona jamoasining sport loyihasidan toʻliq ilhomlangan. Futbolchi kataloniyaliklar rahbariyatiga rasmiy muzokaralarni boshlash uchun yashil chiroq yoqdi va bu kelishuv klub uchun ajoyib imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.

Garchi Barselona uchun hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan birini qoʻlga kiritish imkoniyati klub rahbariyatini bu transfer ustida jiddiy bosh qotirishga majbur qilmoqda. Real Madrid bu transfer qiymatini 60 million yevro atrofida baholagan edi.

Moliyaviy muammolar va istiqbol

Aytilgan raqam Barselona uchun maʼlum bir iqtisodiy qiyinchilik tugʻdirishi tabiiy. Shunga qaramay, futbolchining shaxsiy roziligi klubga ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy yechimlarni izlash imkoniyatini taqdim etmoqda.

Hali oldinda Manchester Siti bilan qiyin muzokaralar va shartnoma shartlarini kelishish jarayoni turibdi. Agar tomonlar kelishuvga erisha olsa, bu joriy transfer bozoridagi eng shov-shuvli va kutilmagan oʻtishlardan biriga aylanishi aniq.

RodriBarselonaReal MadridManchester SitiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)