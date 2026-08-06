Rodri Manchester Siti safidan Barselona loyihasini afzal koʻrdi
Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodri Barselona sport loyihasini tanlab, klub bilan muzokaralarni boshlashga rozilik bildirdi. Futbolchi Real Madrid variantidan voz kechgan, biroq hozircha uning o'zi va Manchester Siti bilan yakuniy kelishuvga erishilmagan. Real Madrid Rodri transferini 60 million yevro atrofida baholagan, shu sababli Barselona moliyaviy yechim izlashiga to'g'ri keladi.
Futbol olamida kutilmagan burilish yuz berdi: Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom etishga rozilik bildirdi. Mundo Deportivo, Sport va Marca kabi nufuzli nashrlar hamda taniqli insayder Fabrizio Romano tarqatgan xabarlarga koʻra, futbolchi Real Madrid variantidan voz kechib, kataloniyaliklarning sport loyihasini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozircha na futbolchining oʻzi va na uning amaldagi klubi bilan yakuniy kelishuvga erishilgan. Biroq Barselona rahbariyati Rodri oʻz pozitsiyasini aniq bildirib, muzokaralar eshigini ochganini transfer bozoridagi eng muhim qadam sifatida baholamoqda. Oldinroq klub rasmiylari futbolchi Ispaniyaga qaytsa, birinchi navbatda Real Madridni tanlaydi deb oʻylagan edi, biroq vaziyat keskin oʻzgardi.
Hansi Flick loyihasi va transfer tafsilotlariMundo Deportivo nashrining yozishicha, Rodri nemis mutaxassisi Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona jamoasining sport loyihasidan toʻliq ilhomlangan. Futbolchi kataloniyaliklar rahbariyatiga rasmiy muzokaralarni boshlash uchun yashil chiroq yoqdi va bu kelishuv klub uchun ajoyib imkoniyat sifatida koʻrilmoqda.
Garchi Barselona uchun hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan birini qoʻlga kiritish imkoniyati klub rahbariyatini bu transfer ustida jiddiy bosh qotirishga majbur qilmoqda. Real Madrid bu transfer qiymatini 60 million yevro atrofida baholagan edi.
Moliyaviy muammolar va istiqbolAytilgan raqam Barselona uchun maʼlum bir iqtisodiy qiyinchilik tugʻdirishi tabiiy. Shunga qaramay, futbolchining shaxsiy roziligi klubga ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy yechimlarni izlash imkoniyatini taqdim etmoqda.
Hali oldinda Manchester Siti bilan qiyin muzokaralar va shartnoma shartlarini kelishish jarayoni turibdi. Agar tomonlar kelishuvga erisha olsa, bu joriy transfer bozoridagi eng shov-shuvli va kutilmagan oʻtishlardan biriga aylanishi aniq.
…