London shahrida ilk bor Uber va Wayve avtonom taksilari uchun litsenziya berildi

·40·Texno
London shahrida ilk bor Uber va Wayve avtonom taksilari uchun litsenziya berildi
Qisqacha

London transport boshqarmasi Uber va Wayve kompaniyalariga Londonda o'zi boshqariladigan taksilarni sinovdan o'tkazish uchun litsenziya berdi. Dastlab Wayve dasturi, kameralar va radarlar bilan jihozlangan 15 ta Ford Mustang Mach-E elektromobilida haydovchi o'rnida operator bo'ladi. To'liq haydovchisiz xizmatni yo'lga qo'yish uchun kompaniyalar DVSA'dan alohida ruxsat olishi kerak, sinov safarlari esa yoz oylarida boshlanadi.

London transport boshqarmasi (TfL) Uber kompaniyasi hamda Wayve avtomobilsozlik dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisiga Britaniya poytaxtida oʻzi boshqariladigan taksilarni sinovdan oʻtkazish uchun rasmiy litsenziyalarni taqdim etdi. Ushbu muhim qadam shaharda innovatsion transport vositalarini joriy etish va shahar harakatini yangi bosqichga olib chiqish yoʻlidagi ilk amaliy qadamlardan biri boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TfL tomonidan Wayve kompaniyasining avtonom boshqaruv dasturi, zamonaviy kameralar va radarlar majmui bilan jihozlangan 15 ta Ford Mustang Mach-E elektromobiliga maxsus ruxsatnomalar berildi. Loyihaning boshlangʻich bosqichida xavfsizlikni taʼminlash maqsadida haydovchi oʻrindigʻida har doim operator boʻladi. U zarurat tugʻilganda istalgan vaqtda boshqaruvni oʻz qoʻliga olishi mumkin, biroq asosiy jarayon toʻliq sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminot tomonidan boshqariladi.

Kelgusidagi rejalar va xavfsizlik choralari

Loyiha keyingi bosqichga oʻtib, avtomobillarni butunlay haydovchisiz ekspluatatsiya qilish uchun Uber va Wayve maxsus davlat idorasi — Haydovchilar va transport vositalari standartlari agentligidan (DVSA) alohida ruxsat olishi talab etiladi. Oʻz navbatida, Transport for London vakillari ushbu robotaksilar harakatini doimiy ravishda nazorat qilishini va yoʻlovchilar xavfsizligiga har qanday tahdid sezilsa, darhol aralashishga tayyorligini bildirdi.

Kompaniyalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xizmatni sinab koʻrish uchun navbatga yozilgan shahar aholisi allaqachon oʻn minglab kishilardan oshgan. Soʻnggi sakkiz hafta ichida 100 000 dan ortiq londonliklar maxsus kutish roʻyxatiga qoʻshilishgan. Dastlabki sinov safarlari yoz oylarida roʻyxatdan oʻtgan ayrim foydalanuvchilar uchun mavjud boʻladi, shundan soʻng xizmat bosqichma-bosqich keng jamoatchilik uchun ochiladi.

Jamoatchilik munosabati va xavotirlar

Biroq mazkur yangilik shaharning anʼanaviy taksi haydovchilari va ularning kasaba uyushmalari oʻrtasida keskin eʼtirozlarga sabab boʻldi. Mahalliy haydovchilar robotaksilarning yoʻlga chiqishi minglab ish oʻrinlarini xavf ostiga qoʻyishidan tashvishda. Shuningdek, kasaba uyushmasi vakillari yoʻllarda avariya holatlari koʻpayishi mumkinligidan ogohlantirib, transport boshqarmasini masalaga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqirmoqda.

UberWayveLondonRobotaksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi