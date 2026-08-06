London shahrida ilk bor Uber va Wayve avtonom taksilari uchun litsenziya berildi
London transport boshqarmasi Uber va Wayve kompaniyalariga Londonda o'zi boshqariladigan taksilarni sinovdan o'tkazish uchun litsenziya berdi. Dastlab Wayve dasturi, kameralar va radarlar bilan jihozlangan 15 ta Ford Mustang Mach-E elektromobilida haydovchi o'rnida operator bo'ladi. To'liq haydovchisiz xizmatni yo'lga qo'yish uchun kompaniyalar DVSA'dan alohida ruxsat olishi kerak, sinov safarlari esa yoz oylarida boshlanadi.
London transport boshqarmasi (TfL) Uber kompaniyasi hamda Wayve avtomobilsozlik dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisiga Britaniya poytaxtida oʻzi boshqariladigan taksilarni sinovdan oʻtkazish uchun rasmiy litsenziyalarni taqdim etdi. Ushbu muhim qadam shaharda innovatsion transport vositalarini joriy etish va shahar harakatini yangi bosqichga olib chiqish yoʻlidagi ilk amaliy qadamlardan biri boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TfL tomonidan Wayve kompaniyasining avtonom boshqaruv dasturi, zamonaviy kameralar va radarlar majmui bilan jihozlangan 15 ta Ford Mustang Mach-E elektromobiliga maxsus ruxsatnomalar berildi. Loyihaning boshlangʻich bosqichida xavfsizlikni taʼminlash maqsadida haydovchi oʻrindigʻida har doim operator boʻladi. U zarurat tugʻilganda istalgan vaqtda boshqaruvni oʻz qoʻliga olishi mumkin, biroq asosiy jarayon toʻliq sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminot tomonidan boshqariladi.
Kelgusidagi rejalar va xavfsizlik choralariLoyiha keyingi bosqichga oʻtib, avtomobillarni butunlay haydovchisiz ekspluatatsiya qilish uchun Uber va Wayve maxsus davlat idorasi — Haydovchilar va transport vositalari standartlari agentligidan (DVSA) alohida ruxsat olishi talab etiladi. Oʻz navbatida, Transport for London vakillari ushbu robotaksilar harakatini doimiy ravishda nazorat qilishini va yoʻlovchilar xavfsizligiga har qanday tahdid sezilsa, darhol aralashishga tayyorligini bildirdi.
Kompaniyalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xizmatni sinab koʻrish uchun navbatga yozilgan shahar aholisi allaqachon oʻn minglab kishilardan oshgan. Soʻnggi sakkiz hafta ichida 100 000 dan ortiq londonliklar maxsus kutish roʻyxatiga qoʻshilishgan. Dastlabki sinov safarlari yoz oylarida roʻyxatdan oʻtgan ayrim foydalanuvchilar uchun mavjud boʻladi, shundan soʻng xizmat bosqichma-bosqich keng jamoatchilik uchun ochiladi.
…