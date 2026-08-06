«Real» bu transfer uchun tarixiy pul sarfladi: Diomande davri boshlandi
«Real» «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomandeni 125 million yevro kafolatlangan mablag' evaziga transfer qildi, bonuslar bilan bitim qiymati 140 million yevroga yetishi mumkin. Diomande Madrid klubi bilan 2033 yilgacha shartnoma imzoladi va «Real» tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylandi. U 2025/26 yilgi mavsumda «Leypsig» safida Bundesliganing 33 ta uchrashuvida 12 ta gol va 8 ta golli uzatma qayd etdi.
«Real» Yevropa futbolida shov-shuvli transferni amalga oshirib, «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomandeni o‘z safiga qo‘shib oldi. Madridliklar asosiy summaning o‘zi uchun 125 million yevro to‘laydi — bonuslar bajarilsa, bitim qiymati 140 million yevrogacha ko‘tarilishi mumkin.
Shu tariqa, hali ikki yil oldin Yevropada deyarli hech kim tanimagan iqtidor «Real» tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylandi. Ammo klubni bunday ulkan mablag‘ sarflashga undagan sabab faqat uning yoshi emas.
125 million yevrolik yangi rekord
AS va El País nashrlarining yozishicha, «Real» Diomande uchun «Leypsig»ga 125 million yevro kafolatlangan mablag‘ to‘laydi. Shartnomada yana 15 million yevrolik bonuslar ham ko‘zda tutilgan.
Bu ko‘rsatkich asosiy transfer puli bo‘yicha Jud Bellingem, Garet Beyl va Eden Azar kabi yulduzlarni ortda qoldiradi. Bonuslar to‘liq ishga tushsa, operatsiyaning umumiy qiymati 140 million yevroga yetadi.
AS ma’lumotiga ko‘ra, ivuarlik futbolchi Madrid klubi bilan 2033 yilgacha mo‘ljallangan yetti mavsumlik shartnoma imzolagan.
33 o‘yinda 20 ta samarali harakat
«Real» Diomandega faqat kelajak uchun sarmoya sifatida qaramayapti. U 2025/26 yilgi mavsumdayoq Bundesliganing eng yorqin yosh futbolchilaridan biriga aylandi.
Germaniya futbol ittifoqi va Bundesliga ma’lumotlariga ko‘ra, vinger «Leypsig» safida chempionatning 33 ta uchrashuvida:
— 12 ta gol urdi;
— 8 ta golli uzatma berdi;
— jami 20 ta golda bevosita ishtirok etdi.
Diomande tezligi, yakkama-yakka vaziyatlarda raqibni aldab o‘tishi va ikki qanotda ham harakat qila olishi bilan ajralib turadi. U chap qanotda ko‘proq o‘ynasa-da, zarurat tug‘ilganda o‘ng tomonda ham hujumni kuchaytirishi mumkin.
Erkin agentdan 125 million yevrolik yulduzgacha
Diomandening futboldagi ko‘tarilishi juda tez kechdi. «Leganes» uni 2024 yil noyabrida erkin agent sifatida o‘z safiga qo‘shib olgan edi. O‘sha paytda 18 yoshda bo‘lgan hujumchi dastlab klubning ikkinchi jamoasi uchun mo‘ljallangandi.
Biroq uning iqtidori asosiy jamoa murabbiylari e’tiborini tezda tortdi. Diomande 2024/25 yilgi mavsumda La Ligada 10 ta uchrashuv o‘tkazib, 2 ta gol va bitta assist qayd etdi. Demak, Ispaniya chempionati muhiti va uning talablari futbolchi uchun mutlaqo begona emas.
2025 yil yozida «Leypsig» uni 20 million yevroga sotib oldi. Oradan atigi bir mavsum o‘tib esa Germaniya klubi futbolchini 125 million yevrolik asosiy summa evaziga sotishga muvaffaq bo‘ldi.
«Real» nimani qo‘lga kiritdi?
Diomande hoziroq natija ko‘rsata oladigan, bir vaqtning o‘zida rivojlanish uchun katta zaxiraga ega futbolchi hisoblanadi. Uning asosiy ustunliklari — yuqori tezlik, keskin dribling, jarima maydoniga dadil kirib borish va hujumni gol yoki assist bilan yakunlash qobiliyati.
19 yoshli vingerning transferi «Real» faqat tayyor yulduzlarni emas, Yevropa futbolida yangi porlashni boshlagan iqtidorlarni ham eng yuqori narxda qo‘lga kiritishga tayyor ekanini ko‘rsatdi.
Endi Diomande oldidagi vazifa oddiy emas: u rekord narx bosimini yengib, Bundesligada namoyish etgan o‘yinini «Santyago Bernabeu»da ham takrorlashi kerak. 125 million yevro iqtidor uchun to‘landi, ammo bu narxni maydonda oqlash endi futbolchining o‘ziga bog‘liq.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…