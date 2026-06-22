Fabio Kannavaro: Bu darajada har bir xato qimmatga tushadi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro JCH-2026 guruh bosqichining birinchi turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan keyin o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Oq bo‘rilar» mundialdagi tarixiy debyut bahsida Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shunga qaramay, Kannavaro jamoaning ayrim jihatlaridan, xususan, ikkinchi bo‘limdagi jasoratli va faol harakatlaridan mamnun qolganini ta’kidladi.
Italiyalik mutaxassisning aytishicha, jahon chempionatida futbolchi va murabbiy sifatida ishtirok etish o‘rtasida katta farq bor. Futbolchi maydonga chiqib, musobaqa muhiti va o‘yindan ko‘proq zavq olishi mumkin. Murabbiy esa tayyorgarlik, taktika, futbolchilarning holati va uchrashuv davomidagi ko‘plab masalalarni bir vaqtning o‘zida nazorat qilishi kerak.
«Murabbiy sifatida juda ko‘p narsaga e’tibor qaratish, ko‘plab masalalarni nazorat qilish va oldindan tayyorgarlik ko‘rish talab etiladi. Albatta, hayajon va baxt hissi bor, ammo oxir-oqibat butun diqqatingiz jamoaga qaratiladi. Shu sababli atrofdagi ko‘p narsalarni sezmay ham qolasiz», — dedi Kannavaro.
Uning ta’kidlashicha, murabbiy uchun eng og‘ir jihat — maydon tashqarisida turib, o‘yinga to‘liq aralasha olmaslikdir. Futbolchilarga yordam berish, har bir jarayonni nazorat qilish istagi kuchli bo‘ladi, biroq murabbiy faqat ayrim taktik o‘zgarishlar orqali vaziyatga ta’sir ko‘rsata oladi.
«Futbolchilarga yordam bermoqchisiz, hamma narsani nazorat qilishni xohlaysiz, lekin buni to‘liq amalga oshirishning imkoni yo‘q. Faqat ba’zi o‘zgarishlarni kirita olasiz. Shuning uchun murabbiy maydon chetida ko‘proq aziyat, tashvish va bosimni his qiladi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Kannavaro Kolumbiyaga qarshi bahsdan olingan asosiy saboqni ham ochiq aytdi. Uning fikricha, jahon chempionati darajasida yo‘l qo‘yilgan hatto kichik xato ham natijaga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.
Bosh murabbiy O‘zbekiston terma jamoasi bahs davomida jamoaviy, tartibli va agressiv futbol namoyish etganini qayd etdi. Ammo ayrim epizodlardagi diqqatsizlik tajribali raqib tomonidan darhol jazolandi.
«Biz ajoyib o‘yin o‘tkazdik. Jamoaviy harakat qildik, agressiv va intizomli bo‘ldik. Lekin bu darajada bir lahza diqqatni yo‘qotsangiz yoki raqib futbolchisini nazoratsiz qoldirsangiz, albatta jazolanasiz», — dedi mutaxassis.
Kannavaroning so‘zlariga ko‘ra, Kolumbiyaning birinchi goli urilgan vaziyat mashg‘ulotlar davomida uzoq vaqt o‘rganilgan va unga qarshi harakat qilish rejasi ishlab chiqilgan. Shunga qaramay, hal qiluvchi paytda xato yuz berdi. Ikkinchi gol esa autdan keyingi epizodda kiritildi.
«Men futbolchilarga markaziy hudud orqali o‘ynamaslik lozimligini aytgandim. Chunki u yerda to‘pni yo‘qotish juda xavfli. Bunday darajada xatolar sonini imkon qadar kamaytirishimiz shart», — dedi Kannavaro.
Shu bilan birga, italiyalik murabbiy ikkinchi bo‘limda jamoa o‘zi istagan futbolni namoyish etganini alohida e’tirof etdi. Tanaffusdan keyin O‘zbekiston to‘pni ko‘proq nazorat qilishga, oldinga intilishga va raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qildi.
«Men futbolchilarga doim aytaman: to‘p bizda bo‘lganida o‘z uslubimizni ko‘rsatishimiz kerak. Futboldan qo‘rqmaslik, o‘zimizga ishonish va o‘yindan zavq olishimiz lozim. Ikkinchi bo‘limda jamoa aynan shu fazilatlarni namoyish etdi», — dedi bosh murabbiy.
O‘zbekiston futbolchilari ikkinchi bo‘limda tashabbusni qo‘lga olishga urinib, gol urishga va yana bir qator qulay imkoniyatlarga ega bo‘ldi. Biroq uchrashuv yakunida o‘tkazib yuborilgan uchinchi gol jamoaning vaziyatini yanada og‘irlashtirdi.
Shunga qaramay, tarixiy debyutdagi mag‘lubiyat O‘zbekiston uchun muhim tajriba bo‘ldi. Kannavaro shogirdlari bu darajadagi har bir epizod, har bir qaror va diqqatning har bir soniyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini amalda his qildi.
Endi «Oq bo‘rilar» Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni tahlil qilib, keyingi bahslarda yanada ishonchli va xatosiz harakat qilishga intiladi.
…