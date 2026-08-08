Thiago Almada Atletiko Madridni tark etib, River Plate safiga qoʻshildi

·76·Sport
Thiago Almada Atletiko Madridni tark etib, River Plate safiga qoʻshildi
Qisqacha

Thiago Almada Atletiko Madrid klubini tark etib, faoliyatini Buenos-Ayresning River Plate jamoasida davom ettiradigan bo'ldi. Madrid klubi va Argentina jamoasi futbolchining transferi bo'yicha rasmiy kelishuvga erishganini e'lon qildi, moliyaviy tafsilotlar esa ochiqlanmadi. Thiago Almada Atletikodagi yagona mavsumida turli musobaqalarda 40 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Thiago Almada faoliyatini oʻz vatanida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Madridning Atletiko klubi hamda Buenos-Ayurning River Plate jamoasi futbolchining transferi borasida rasmiy kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Ushbu qaror argentinalik futbolchining Yevropadagi soʻnggi faoliyat bosqichiga yakun yasab, uni oʻz uyiga qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Thiago Almada Madrid klubi safiga oʻtgan yilning yozida kelib qoʻshilgan edi. Biroq poytaxt jamoasidagi ilk va yagona mavsumi u kutgandek uzoq davom etmadi. Ispaniya chempionatidagi qisqa vaqt mobaynida futbolchi jamoaning asosiy tarkibidan joy olishga harakat qildi va turli musobaqalarda jami 40 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Yevropadagi yagona mavsum yakunlari

Qayd etilishicha, Atletiko safida oʻtkazgan birgina mavsumida Thiago Almada oʻz hisobiga 4 ta gol va 2 ta golli uzatma yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Garchi uning harakatlari murabbiylar shtabi eʼtiboridan chetda qolmagan boʻlsa-da, tomonlar futbolchining faoliyatini Argentina chempionatida davom ettirishi maqsadga muvofiq deb topdi.

Transfer shartlarining moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, kelishuv rasman tasdiqlandi. River Plate klubi oʻz navbatida iqtidorli futbolchining jamoaga qaytishini katta xursandchilik bilan kutib oldi va uni tarkibdagi muhim oʻyinchilardan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda.

Klubning rasmiy munosabati

Madridliklar klubi oʻzining rasmiy veb-saytida futbolchiga minnatdorchilik bildirib, bayonot eʼlon qildi. Unda shunday deyiladi: “Atletiko Madrid klubi Thiago Almadaga professional faoliyati va shaxsiy hayotida ulkan muvaffaqiyatlar tilaydi”.

Ushbu transfer argentinalik futbolchi uchun yangi sahifa ochadi. U oʻz vataniga qaytib, River Plate safida yuqori saviyadagi oʻyinlarini davom ettirish va xalqaro maydonlardagi tajribasini jamoa manfaatlariga yoʻnaltirish imkoniyatiga ega boʻldi.

Thiago AlmadaAtletiko MadridRiver PlateTransferArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)