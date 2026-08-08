Thiago Almada Atletiko Madridni tark etib, River Plate safiga qoʻshildi
Thiago Almada Atletiko Madrid klubini tark etib, faoliyatini Buenos-Ayresning River Plate jamoasida davom ettiradigan bo'ldi. Madrid klubi va Argentina jamoasi futbolchining transferi bo'yicha rasmiy kelishuvga erishganini e'lon qildi, moliyaviy tafsilotlar esa ochiqlanmadi. Thiago Almada Atletikodagi yagona mavsumida turli musobaqalarda 40 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Thiago Almada faoliyatini oʻz vatanida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Madridning Atletiko klubi hamda Buenos-Ayurning River Plate jamoasi futbolchining transferi borasida rasmiy kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Ushbu qaror argentinalik futbolchining Yevropadagi soʻnggi faoliyat bosqichiga yakun yasab, uni oʻz uyiga qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Thiago Almada Madrid klubi safiga oʻtgan yilning yozida kelib qoʻshilgan edi. Biroq poytaxt jamoasidagi ilk va yagona mavsumi u kutgandek uzoq davom etmadi. Ispaniya chempionatidagi qisqa vaqt mobaynida futbolchi jamoaning asosiy tarkibidan joy olishga harakat qildi va turli musobaqalarda jami 40 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Yevropadagi yagona mavsum yakunlariQayd etilishicha, Atletiko safida oʻtkazgan birgina mavsumida Thiago Almada oʻz hisobiga 4 ta gol va 2 ta golli uzatma yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Garchi uning harakatlari murabbiylar shtabi eʼtiboridan chetda qolmagan boʻlsa-da, tomonlar futbolchining faoliyatini Argentina chempionatida davom ettirishi maqsadga muvofiq deb topdi.
Transfer shartlarining moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, kelishuv rasman tasdiqlandi. River Plate klubi oʻz navbatida iqtidorli futbolchining jamoaga qaytishini katta xursandchilik bilan kutib oldi va uni tarkibdagi muhim oʻyinchilardan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda.
Klubning rasmiy munosabatiMadridliklar klubi oʻzining rasmiy veb-saytida futbolchiga minnatdorchilik bildirib, bayonot eʼlon qildi. Unda shunday deyiladi: “Atletiko Madrid klubi Thiago Almadaga professional faoliyati va shaxsiy hayotida ulkan muvaffaqiyatlar tilaydi”.
Ushbu transfer argentinalik futbolchi uchun yangi sahifa ochadi. U oʻz vataniga qaytib, River Plate safida yuqori saviyadagi oʻyinlarini davom ettirish va xalqaro maydonlardagi tajribasini jamoa manfaatlariga yoʻnaltirish imkoniyatiga ega boʻldi.
…