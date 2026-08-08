Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydi

·103·Dunyo
Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydi
Qisqacha

Budapesht markazidagi «Layosh Koshut maydoni» metro bekatiga kirib qolgan to'ng'iz sabab yo'lovchilar evakuatsiya qilinib, M2 yo'nalishida poyezdlar harakati vaqtincha to'xtatildi. BKV xodimlari bekatni yopib, yo'lovchilar uchun maxsus avtobuslar qatnovini yo'lga qo'ydi. Favqulodda vaziyatlar xizmati to'ng'izni tutgan, biroq uning og'ir yaralangani aniqlangach, veterinar uni otib tashlash (uxlatish) haqida qaror qabul qilgan.

Vengriya poytaxti Budapesht markazida kutilmagan va favqulodda hodisa yuz berdi. Shahar ko‘chalari bo‘ylab kezib yurgan to‘ng‘iz metro bekatiga tushib ketishi oqibatida yo‘lovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilindi hamda poyezdlar qatnovi vaqtincha to‘xtatildi.

Bu haqda Budapesht transport kompaniyasi (BKV) rasmiy ma’lumot tarqatdi.

Vagonga kirgan «kutilmagan yo‘lovchi» va tezkor evakuatsiya

Transport kompaniyasi vakillarining ma’lum qilishicha, yovoyi hayvon kutilmaganda «Layosh Koshut maydoni» metro bekatida paydo bo‘lgan:

«Hayvon qisqa vaqtga vagonlardan biriga kirib olgan, xayriyatki, hech bir yo‘lovchi jabrlanmagan. Keyin esa u vagondan chiqib, xizmat zinasi orqali pastga tushgan va bekatda turgan poyezd ostiga kirib olib yashiringan. BKV xodimlari zudlik bilan bekatdagi odamlarni evakuatsiya qilib, hududni yopishdi. Barcha yo‘lovchilar bekatni xavfsiz tarzda tark etishdi», — deyiladi BKV bayonotida.

Ushbu favqulodda vaziyat sababli metroning M2 yo‘nalishida poyezdlar harakati vaqtincha cheklanib, yo‘lovchilar uchun maxsus avtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yildi.

Budapesht merining munosabati va veterinar qarori

Voqea joyiga yetib kelgan favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari to‘ng‘izni tutishga muvaffaq bo‘lishgan. Biroq tekshiruv davomida hayvonning og‘ir yaralangani aniqlangan. Chaqirilgan veterinar shifokor vaziyatni baholab, odamlar xavfsizligi va hayvonning azoblanishining oldini olish maqsadida uni otib tashlash (uxlatish) haqida qaror qabul qilgan.

Vengriya Milliy ovchilik palatasi matbuot kotibi Attila Feldvarining ta’kidlashicha, yovoyi to‘ng‘izlar aholi gavjum joylarda insonlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sababli bunday vaziyatlarda ularni zararsizlantirishning eng xavfsiz yo‘li ushbu usul hisoblanadi.

Budapesht meri Gergeliy Karachon ham Facebook ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ushbu g‘aroyib hodisaga munosabat bildirdi:

«Bunday voqea haqida yozishimga to‘g‘ri kelishini hech qachon o‘ylamagan edim. To‘ng‘iz “Layosh Koshut maydoni” kabi markaziy metro bekatiga qanday qilib kirib qolgani hozircha jumboqligicha qolmoqda», — deb yozadi shahar meri.

Hozirda hayvonning qayerda yaralangani va shahar markazidagi metro bekatiga qanday yetib kelgani yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BudapestVengriyaBKVGergely Karácsony
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50Trampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiTrampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiKecha, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi