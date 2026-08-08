Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydi
Budapesht markazidagi «Layosh Koshut maydoni» metro bekatiga kirib qolgan to'ng'iz sabab yo'lovchilar evakuatsiya qilinib, M2 yo'nalishida poyezdlar harakati vaqtincha to'xtatildi. BKV xodimlari bekatni yopib, yo'lovchilar uchun maxsus avtobuslar qatnovini yo'lga qo'ydi. Favqulodda vaziyatlar xizmati to'ng'izni tutgan, biroq uning og'ir yaralangani aniqlangach, veterinar uni otib tashlash (uxlatish) haqida qaror qabul qilgan.
Vengriya poytaxti Budapesht markazida kutilmagan va favqulodda hodisa yuz berdi. Shahar ko‘chalari bo‘ylab kezib yurgan to‘ng‘iz metro bekatiga tushib ketishi oqibatida yo‘lovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilindi hamda poyezdlar qatnovi vaqtincha to‘xtatildi.
Bu haqda Budapesht transport kompaniyasi (BKV) rasmiy ma’lumot tarqatdi.
Vagonga kirgan «kutilmagan yo‘lovchi» va tezkor evakuatsiya
Transport kompaniyasi vakillarining ma’lum qilishicha, yovoyi hayvon kutilmaganda «Layosh Koshut maydoni» metro bekatida paydo bo‘lgan:
«Hayvon qisqa vaqtga vagonlardan biriga kirib olgan, xayriyatki, hech bir yo‘lovchi jabrlanmagan. Keyin esa u vagondan chiqib, xizmat zinasi orqali pastga tushgan va bekatda turgan poyezd ostiga kirib olib yashiringan. BKV xodimlari zudlik bilan bekatdagi odamlarni evakuatsiya qilib, hududni yopishdi. Barcha yo‘lovchilar bekatni xavfsiz tarzda tark etishdi», — deyiladi BKV bayonotida.
Ushbu favqulodda vaziyat sababli metroning M2 yo‘nalishida poyezdlar harakati vaqtincha cheklanib, yo‘lovchilar uchun maxsus avtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yildi.
Budapesht merining munosabati va veterinar qarori
Voqea joyiga yetib kelgan favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari to‘ng‘izni tutishga muvaffaq bo‘lishgan. Biroq tekshiruv davomida hayvonning og‘ir yaralangani aniqlangan. Chaqirilgan veterinar shifokor vaziyatni baholab, odamlar xavfsizligi va hayvonning azoblanishining oldini olish maqsadida uni otib tashlash (uxlatish) haqida qaror qabul qilgan.
Vengriya Milliy ovchilik palatasi matbuot kotibi Attila Feldvarining ta’kidlashicha, yovoyi to‘ng‘izlar aholi gavjum joylarda insonlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sababli bunday vaziyatlarda ularni zararsizlantirishning eng xavfsiz yo‘li ushbu usul hisoblanadi.
Budapesht meri Gergeliy Karachon ham Facebook ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ushbu g‘aroyib hodisaga munosabat bildirdi:
«Bunday voqea haqida yozishimga to‘g‘ri kelishini hech qachon o‘ylamagan edim. To‘ng‘iz “Layosh Koshut maydoni” kabi markaziy metro bekatiga qanday qilib kirib qolgani hozircha jumboqligicha qolmoqda», — deb yozadi shahar meri.
Hozirda hayvonning qayerda yaralangani va shahar markazidagi metro bekatiga qanday yetib kelgani yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…