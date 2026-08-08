Toshkentdagi triller: «Bunyodkor» OKMKga mag‘lub bo‘lib, qatorasiga 6-o‘yinda ochko yo‘qotdi!

·65·Sport
Toshkentdagi triller: «Bunyodkor» OKMKga mag‘lub bo‘lib, qatorasiga 6-o‘yinda ochko yo‘qotdi!
Qisqacha

Superliganing 16-turida OKMK Toshkentda «Bunyodkor»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. «Bunyodkor» safida Dmitriy Pletnev va Nosir Abdusalomov gol urgan bo‘lsa, OKMK g‘alabasini Siyovash Haqnazariy, Nodir Abdurazzoqov va Aziz Xolmurodovning gollari ta’minladi. Bu natija «Bunyodkor»ning chempionatdagi ketma-ket oltinchi mag‘lubiyati bo‘ldi. OKMK 28 ochko bilan 3-pog‘onaga ko‘tarildi, «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turida Toshkentda kechgan markaziy bahslardan birida «Bunyodkor» o‘z maydonida OKMKni qabul qildi. Gollarga boy va shiddatli kechgan uchrashuvda Mirjalol Qosimov shogirdlari irodali g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Bu mag‘lubiyat «qarchig‘aylar» / «qarlag‘ichlar» uchun joriy chempionatdagi ketma-ket oltinchi mag‘lubiyat bo‘ldi va jamoadagi inqiroz chuqurlashayotganini ko‘rsatdi.

Toshkentdagi «kambek» va 5 ta golli traller

O‘yin «Bunyodkor»ning faolligi bilan boshlandi. 26-daqiqada Dmitriy Pletnev hisobni ochgan bo‘lsa-da, OKMK birinchi bo‘limning o‘zidayoq keskin «kambek» amalga oshirdi va bor-jog‘i 9 daqiqa ichida 3 ta gol urdi:

  • 33-daqiqada Siyovash Haqnazariy penaltini aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi.

  • 39-daqiqada Nodir Abdurazzoqov mehmonlarni oldinga olib chiqdi.

  • 42-daqiqada esa Aziz Xolmurodov OKMKning uchinchi golini kiritdi.

Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 47-daqiqada Nosir Abdusalomov hisobdagi farqni qisqartirgan (2:3) bo‘lsa-da, «kaldirg‘ochlar» muvozanatni tiklashga kuch topa olishmadi.

Jadvaldagi vaziyat: OKMK kuchli uchlikka kirdi

Ushbu muhim g‘alaba evaziga Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK jamoasi o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi va turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.

Ketma-ket 6 ta o‘yinda mag‘lubiyat alamlarini totib ko‘rayotgan «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasida qolmoqda.

Musobaqa qaydnomasi:

Superliga. 16-tur

«Bunyodkor» — OKMK 2:3

8 avgust. Toshkent. «Bunyodkor» stadioni.

  • Gollar: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penalti), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

  • «Bunyodkor»: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

  • OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

  • Ogohlantirish: Aziz Xolmurodov (54).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BunyodkorOKMKTashkentMirjalol Qosimov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Bugun, 10:05Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)