Toshkentdagi triller: «Bunyodkor» OKMKga mag‘lub bo‘lib, qatorasiga 6-o‘yinda ochko yo‘qotdi!
Superliganing 16-turida OKMK Toshkentda «Bunyodkor»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. «Bunyodkor» safida Dmitriy Pletnev va Nosir Abdusalomov gol urgan bo‘lsa, OKMK g‘alabasini Siyovash Haqnazariy, Nodir Abdurazzoqov va Aziz Xolmurodovning gollari ta’minladi. Bu natija «Bunyodkor»ning chempionatdagi ketma-ket oltinchi mag‘lubiyati bo‘ldi. OKMK 28 ochko bilan 3-pog‘onaga ko‘tarildi, «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 16-turida Toshkentda kechgan markaziy bahslardan birida «Bunyodkor» o‘z maydonida OKMKni qabul qildi. Gollarga boy va shiddatli kechgan uchrashuvda Mirjalol Qosimov shogirdlari irodali g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Bu mag‘lubiyat «qarchig‘aylar» / «qarlag‘ichlar» uchun joriy chempionatdagi ketma-ket oltinchi mag‘lubiyat bo‘ldi va jamoadagi inqiroz chuqurlashayotganini ko‘rsatdi.
Toshkentdagi «kambek» va 5 ta golli traller
O‘yin «Bunyodkor»ning faolligi bilan boshlandi. 26-daqiqada Dmitriy Pletnev hisobni ochgan bo‘lsa-da, OKMK birinchi bo‘limning o‘zidayoq keskin «kambek» amalga oshirdi va bor-jog‘i 9 daqiqa ichida 3 ta gol urdi:
33-daqiqada Siyovash Haqnazariy penaltini aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi.
39-daqiqada Nodir Abdurazzoqov mehmonlarni oldinga olib chiqdi.
42-daqiqada esa Aziz Xolmurodov OKMKning uchinchi golini kiritdi.
Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 47-daqiqada Nosir Abdusalomov hisobdagi farqni qisqartirgan (2:3) bo‘lsa-da, «kaldirg‘ochlar» muvozanatni tiklashga kuch topa olishmadi.
Jadvaldagi vaziyat: OKMK kuchli uchlikka kirdi
Ushbu muhim g‘alaba evaziga Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK jamoasi o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi va turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
Ketma-ket 6 ta o‘yinda mag‘lubiyat alamlarini totib ko‘rayotgan «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasida qolmoqda.
Musobaqa qaydnomasi:
Superliga. 16-tur
«Bunyodkor» — OKMK 2:3
8 avgust. Toshkent. «Bunyodkor» stadioni.
Gollar: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penalti), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).
«Bunyodkor»: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).
OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.
Ogohlantirish: Aziz Xolmurodov (54).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…