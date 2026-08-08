Rodri transferi Barselona tarkibini oʻzgartirib yuboradi
Rodrining kutilayotgan transferi Barselona yarim himoyasidagi raqobatni kuchaytirib, klub tarkibini qayta shakllantirishni tezlashtirmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick va sport direktori Deku yosh futbolchilar bilan uchrashib, ularga yangi mavsumdagi talablar va kelajagini tushuntirdi. Diarra, Alex Gonzalez va Gustavo Barselona Atletic safiga qaytadi, Toni Marquez esa boshqa klubdan yangi muhit izlamoqda.
Sport nashrining xabar berishicha, Rodrining kutilmagan transferi Barselona sport loyihasiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritishni talab qilmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick oʻz safiga yuqori darajadagi futbolchini qoʻshib olsa-da, bu kelishuv klub oldiga yangi vazifalarni qoʻymoqda va tarkibni tozalash jarayonini tezlashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub sport direktori Deku manfaatdor tomonlarning istaklarini muvofiqlashtirish va yangi daromad manbalarini yaratish uchun oʻzining "sehrli formulasi"dan foydalanishda davom etishga majbur boʻladi. Yakshanba kuniyoq jamoaga kelib qoʻshilishi kutilayotgan Rodri yarim himoyadagi raqobatni keskin oshiradi.
Tarkibni tozalash va yoshlar taqdiriHozirgi kunda Spotify Camp Nou maydonlarida boshlangan dastlabki mashgʻulotlar chogʻida Deku va Flick yosh futbolchilar bilan bir qator uchrashuvlar oʻtkazishdi. Ushbu uchrashuvlarda har bir oʻyinchi uchun yangi mavsumdagi talablar va ularning kelajagi ochiq-oydin tushuntirildi.
Ayrim yosh iqtidorlar oʻz taqdirini allaqachon bilib olishdi. Xususan, Diarra, Alex Gonzalez va Gustavo kabi futbolchilar zudlik bilan Barselona Atletic safiga qaytadigan boʻlishdi. Ularning asosiy jamoadagi oʻrni hozircha cheklangan.
Yangi jamoa izlayotgan futbolchilarBoshqa bir yarim himoyachi Toni Marquez esa faoliyatini davom ettirish uchun boshqa klub topish vaqti kelganini anglab yetdi. Uning rivojlanishi uchun barqaror oʻyin amaliyoti zarur, Barselona yarim himoyasida esa daqiqalar uchun kurash oʻta shafqatsiz kechmoqda.
Shu sababli, Marquez uchun Spotify Camp Nou'dan tashqarida yangi muhit izlash eng toʻgʻri qaror boʻlib koʻrinmoqda. Klub rahbariyati ham shartnomalarni yakunlashda futbolchining kelajagini inobatga olmoqda.
Kelgusi kunlarda jamoada kutilganidan ham koʻproq oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Transfer oynasi yopilgunga qadar ba'zi futbolchilar ijaraga berilsa, boshqalari bilan doimiy ravishda xayrlashish nazarda tutilgan.
…