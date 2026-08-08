Rodri transferi Barselona tarkibini oʻzgartirib yuboradi

·91·Sport
Rodri transferi Barselona tarkibini oʻzgartirib yuboradi
Qisqacha

Rodrining kutilayotgan transferi Barselona yarim himoyasidagi raqobatni kuchaytirib, klub tarkibini qayta shakllantirishni tezlashtirmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick va sport direktori Deku yosh futbolchilar bilan uchrashib, ularga yangi mavsumdagi talablar va kelajagini tushuntirdi. Diarra, Alex Gonzalez va Gustavo Barselona Atletic safiga qaytadi, Toni Marquez esa boshqa klubdan yangi muhit izlamoqda.

Sport nashrining xabar berishicha, Rodrining kutilmagan transferi Barselona sport loyihasiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritishni talab qilmoqda. Bosh murabbiy Hansi Flick oʻz safiga yuqori darajadagi futbolchini qoʻshib olsa-da, bu kelishuv klub oldiga yangi vazifalarni qoʻymoqda va tarkibni tozalash jarayonini tezlashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub sport direktori Deku manfaatdor tomonlarning istaklarini muvofiqlashtirish va yangi daromad manbalarini yaratish uchun oʻzining "sehrli formulasi"dan foydalanishda davom etishga majbur boʻladi. Yakshanba kuniyoq jamoaga kelib qoʻshilishi kutilayotgan Rodri yarim himoyadagi raqobatni keskin oshiradi.

Tarkibni tozalash va yoshlar taqdiri

Hozirgi kunda Spotify Camp Nou maydonlarida boshlangan dastlabki mashgʻulotlar chogʻida Deku va Flick yosh futbolchilar bilan bir qator uchrashuvlar oʻtkazishdi. Ushbu uchrashuvlarda har bir oʻyinchi uchun yangi mavsumdagi talablar va ularning kelajagi ochiq-oydin tushuntirildi.

Ayrim yosh iqtidorlar oʻz taqdirini allaqachon bilib olishdi. Xususan, Diarra, Alex Gonzalez va Gustavo kabi futbolchilar zudlik bilan Barselona Atletic safiga qaytadigan boʻlishdi. Ularning asosiy jamoadagi oʻrni hozircha cheklangan.

Yangi jamoa izlayotgan futbolchilar

Boshqa bir yarim himoyachi Toni Marquez esa faoliyatini davom ettirish uchun boshqa klub topish vaqti kelganini anglab yetdi. Uning rivojlanishi uchun barqaror oʻyin amaliyoti zarur, Barselona yarim himoyasida esa daqiqalar uchun kurash oʻta shafqatsiz kechmoqda.

Shu sababli, Marquez uchun Spotify Camp Nou'dan tashqarida yangi muhit izlash eng toʻgʻri qaror boʻlib koʻrinmoqda. Klub rahbariyati ham shartnomalarni yakunlashda futbolchining kelajagini inobatga olmoqda.

Kelgusi kunlarda jamoada kutilganidan ham koʻproq oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Transfer oynasi yopilgunga qadar ba'zi futbolchilar ijaraga berilsa, boshqalari bilan doimiy ravishda xayrlashish nazarda tutilgan.

BarselonaRodriDekuHansi FlickTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)