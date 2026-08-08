Motorola Moto Pad 70 taqdim etildi: hamyonbop va katta planshet

·50·Texno
Motorola Moto Pad 70 taqdim etildi: hamyonbop va katta planshet
Qisqacha

Motorola Moto Pad 70 plansheti Hindiston bozorida 360 AQSh dollari narxda rasman taqdim etildi. Qurilma 12 dyuymli IPS ekran, 1600p piksellar kengaytmasi, 90 Hz chastota, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Planshet 530 gramm og'irlikka ega bo'lib, qalinligi versiyasiga qarab 6,3 millimetrdan 6,5 millimetrgacha, shuningdek, to'plamda stilus ham mavjud.

Motorola kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan yangi qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng ekran va hamyonbop narxni oʻzida mujassam etgan Motorola Moto Pad 70 planshesi rasman taqdim etildi. Mazkur gadjet texnika bozorida kuzatilayotgan murakkab davr va iqtisodiy tejamkorlik sharoitida foydalanuvchilarga qanday imkoniyatlar taqdim etishi bilan jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yangi qurilmaning narxi Hindiston bozori uchun 360 AQSh dollari etib belgilangan. Biroq, Motorola vakillari bu planshetning xalqaro bozorlarga, jumladan, global maydonga chiqarilishi haqida hozircha aniq maʼlumot berishmagan. Shunga qaramay, mazkur narx segmentida ushbu qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari bilan xaridorlar eʼtiborini qozonishga daʼvogarlik qilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlar

Yangi planshetning eng asosiy ustun jihatlaridan biri bu uning yirik displeyidir. Qurilma 12 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 1600p piksellar kengaytmasini hamda 90 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa multimedia kontentini koʻrish va kundalik vazifalarni bajarishda qulaylik yaratadi.

Qurilmaning ishlash tezligi va xotira imkoniyatlariga kelsak, ixbt.com xabariga koʻra, qurilma 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Bu bugungi kun talablari uchun yetarli hajm hisoblanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xotirani qoʻshimcha ravishda kengaytirish imkoniyatiga ham ega.

Dizayn va tejamkorlik qadamlari

Motorola Moto Pad 70 yupqa va estetik jihatdan jozibali metall korpusga ega boʻlib, uning qalinligi versiyasiga qarab 6,3 millimetrdan 6,5 millimetrgacha tashkil etadi. Qurilmaning umumiy ogʻirligi esa 530 grammni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, toʻplamning oʻzidayoq maxsus stilus taqdim etilishi xaridorlar uchun yoqimli aksiya boʻlishi tabiiy.

Biroq, hamyonbop narxni saqlab qolish maqsadida ayrim jihatlarda tejamkorlik qilinganini ham taʼkidlash joiz. Xususan:

  • Qurilma yuragi sifatida uncha yangi boʻlmagan Dimensity 6400 protsessori tanlangan;
  • Asosiy kameraning piksellar sigʻimi 13 megapiksel bilan cheklangan;
  • Namlik va changdan himoya darajasi IP52 darajasida qolgan.
Salbiy tomonlari bilan bir qatorda, qurilma quvvat manbai borasida ham maqtanarli koʻrsatkichlarga ega. Moto Pad 70 10 200 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator va 45 vatt quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, yaxshilangan ovoz uzatish uchun toʻrtta dinamik va ikkita mikrofon oʻrnatilgani multimedia imkoniyatlarini yanada oshiradi.

MotorolaPlanshetTexnologiyaGadjetlarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi