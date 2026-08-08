Motorola Moto Pad 70 taqdim etildi: hamyonbop va katta planshet
Motorola Moto Pad 70 plansheti Hindiston bozorida 360 AQSh dollari narxda rasman taqdim etildi. Qurilma 12 dyuymli IPS ekran, 1600p piksellar kengaytmasi, 90 Hz chastota, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Planshet 530 gramm og'irlikka ega bo'lib, qalinligi versiyasiga qarab 6,3 millimetrdan 6,5 millimetrgacha, shuningdek, to'plamda stilus ham mavjud.
Motorola kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan yangi qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, keng ekran va hamyonbop narxni oʻzida mujassam etgan Motorola Moto Pad 70 planshesi rasman taqdim etildi. Mazkur gadjet texnika bozorida kuzatilayotgan murakkab davr va iqtisodiy tejamkorlik sharoitida foydalanuvchilarga qanday imkoniyatlar taqdim etishi bilan jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yangi qurilmaning narxi Hindiston bozori uchun 360 AQSh dollari etib belgilangan. Biroq, Motorola vakillari bu planshetning xalqaro bozorlarga, jumladan, global maydonga chiqarilishi haqida hozircha aniq maʼlumot berishmagan. Shunga qaramay, mazkur narx segmentida ushbu qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari bilan xaridorlar eʼtiborini qozonishga daʼvogarlik qilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlarYangi planshetning eng asosiy ustun jihatlaridan biri bu uning yirik displeyidir. Qurilma 12 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 1600p piksellar kengaytmasini hamda 90 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa multimedia kontentini koʻrish va kundalik vazifalarni bajarishda qulaylik yaratadi.
Qurilmaning ishlash tezligi va xotira imkoniyatlariga kelsak, ixbt.com xabariga koʻra, qurilma 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Bu bugungi kun talablari uchun yetarli hajm hisoblanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xotirani qoʻshimcha ravishda kengaytirish imkoniyatiga ham ega.
Dizayn va tejamkorlik qadamlariMotorola Moto Pad 70 yupqa va estetik jihatdan jozibali metall korpusga ega boʻlib, uning qalinligi versiyasiga qarab 6,3 millimetrdan 6,5 millimetrgacha tashkil etadi. Qurilmaning umumiy ogʻirligi esa 530 grammni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, toʻplamning oʻzidayoq maxsus stilus taqdim etilishi xaridorlar uchun yoqimli aksiya boʻlishi tabiiy.
Biroq, hamyonbop narxni saqlab qolish maqsadida ayrim jihatlarda tejamkorlik qilinganini ham taʼkidlash joiz. Xususan:
- Qurilma yuragi sifatida uncha yangi boʻlmagan Dimensity 6400 protsessori tanlangan;
- Asosiy kameraning piksellar sigʻimi 13 megapiksel bilan cheklangan;
- Namlik va changdan himoya darajasi IP52 darajasida qolgan.
…