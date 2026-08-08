Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!
Joriy yilning 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi Yas orolida o'zi o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Aleksandr Volkanovski va mag'lubiyatsiz Movsar Yevloyev o'rtasida yarim yengil vazn toifasi chempionligi uchun jang o'tkazilishi kutilmoqda. Volkanovski divizionning amaldagi chempioni, Yevloyev esa reytingning 1-pog'onasida bormoqda, biroq jang UFC tomonidan hali rasman e'lon qilinmagan.
Joriy yilning 24 oktyabr kuni Bilashgan Arab Emirliklari poytaxti Abu-Dabi shahridagi mashhur Yas orolida navbatdagi raqamli UFC 333 turniri bo‘lib o‘tadi.
Vaziyatga yaqin manbalarning xabar berishicha, mazkur turnirning markaziy jangi yarim yengil vazn toifasi chempionligi uchun kechishi kutilmoqda. Unda amaldagi jahon chempioni, avstraliyalik Aleksandr Volkanovski divizion reytingining 1-pog‘onasida borayotgan mag‘lubiyatsiz rossiyalik Movsar Yevloyevga qarshi oktagonga chiqadi.
Hozircha ushbu jonli va shiddatli qarama-qarshilik UFC promousheni tomonidan rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, insayderlar kelishuv amalga oshish arafasida ekanini ta’kidlashmoqda.
Movsar Yevloyev: «Top-10»dagi zafarli odim
Rossiyalik yengilmas jangchi Movsar Yevloyev joriy yilning mart oyida UFC'dagi yubiley — 10-g‘alabasini qo‘lga kiritgan edi. Londonda bo‘lib o‘tgan UFC turnirida u mahalliy muxlislar suyuklisi, britaniyalik Leron Merfini murosasiz bahsda hakamlarning ko‘pchilik ovozi bilan mag‘lub etdi. Aynan ushbu muvaffaqiyat Yevloyev uchun chempionlik jangiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochib berdi.
Aleksandr Volkanovskining «taxtga qaytishi»
Avstraliyalik tajribali chempion esa o‘z kamarini munosib tarzda himoya qilib kelmoqda:
Ilk qadam: Volkanovski o‘tgan yilning aprel oyida vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun kechgan dramatik jangda Diyego Lopesni hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, chempionlik unvonini qaytarib olgan edi.
Revanshdagi ustunlik: Joriy yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tgan revansh jangida ham Aleksandr avstraliyalik muxlislar qarshisida braziliyalik raqibini yana bir bor hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi.
Agar Abu-Dabidagi insayd o‘z tasdig‘ini topsa, Abu-Dabidagi Yas oroli navbatdagi tarixiy va shiddatli chempionlik jangiga guvoh bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…