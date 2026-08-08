Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!

·56·Sport
Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!
Qisqacha

Joriy yilning 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi Yas orolida o'zi o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Aleksandr Volkanovski va mag'lubiyatsiz Movsar Yevloyev o'rtasida yarim yengil vazn toifasi chempionligi uchun jang o'tkazilishi kutilmoqda. Volkanovski divizionning amaldagi chempioni, Yevloyev esa reytingning 1-pog'onasida bormoqda, biroq jang UFC tomonidan hali rasman e'lon qilinmagan.

Joriy yilning 24 oktyabr kuni Bilashgan Arab Emirliklari poytaxti Abu-Dabi shahridagi mashhur Yas orolida navbatdagi raqamli UFC 333 turniri bo‘lib o‘tadi.

Vaziyatga yaqin manbalarning xabar berishicha, mazkur turnirning markaziy jangi yarim yengil vazn toifasi chempionligi uchun kechishi kutilmoqda. Unda amaldagi jahon chempioni, avstraliyalik Aleksandr Volkanovski divizion reytingining 1-pog‘onasida borayotgan mag‘lubiyatsiz rossiyalik Movsar Yevloyevga qarshi oktagonga chiqadi.

Hozircha ushbu jonli va shiddatli qarama-qarshilik UFC promousheni tomonidan rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, insayderlar kelishuv amalga oshish arafasida ekanini ta’kidlashmoqda.

Movsar Yevloyev: «Top-10»dagi zafarli odim

Rossiyalik yengilmas jangchi Movsar Yevloyev joriy yilning mart oyida UFC'dagi yubiley — 10-g‘alabasini qo‘lga kiritgan edi. Londonda bo‘lib o‘tgan UFC turnirida u mahalliy muxlislar suyuklisi, britaniyalik Leron Merfini murosasiz bahsda hakamlarning ko‘pchilik ovozi bilan mag‘lub etdi. Aynan ushbu muvaffaqiyat Yevloyev uchun chempionlik jangiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochib berdi.

Aleksandr Volkanovskining «taxtga qaytishi»

Avstraliyalik tajribali chempion esa o‘z kamarini munosib tarzda himoya qilib kelmoqda:

  • Ilk qadam: Volkanovski o‘tgan yilning aprel oyida vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun kechgan dramatik jangda Diyego Lopesni hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, chempionlik unvonini qaytarib olgan edi.

  • Revanshdagi ustunlik: Joriy yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tgan revansh jangida ham Aleksandr avstraliyalik muxlislar qarshisida braziliyalik raqibini yana bir bor hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi.

Agar Abu-Dabidagi insayd o‘z tasdig‘ini topsa, Abu-Dabidagi Yas oroli navbatdagi tarixiy va shiddatli chempionlik jangiga guvoh bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UFCAlexander VolkanovskiMovsar EvloevAbu DhabiYas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Bugun, 10:05Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)