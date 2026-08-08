Aston Villa Joao Palhinha transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda
Aston Villa Joao Palhinha transferi bo'yicha Bavariya klubi bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda. Klub rasmiysi Damian Viadagany tomonlar hali yakuniy kelishuvga erishmaganini, biroq aloqalar yaxshi darajada ekanini tasdiqladi. Aston Villa jarohat olgan Amadou Onana va Manchester Yunayted safiga o'tgan Youri Tielemans o'rnini to'ldirish uchun portugaliyalik futbolchini asosiy nomzod sifatida ko'rmoqda.
Angliyaning Aston Villa klubi yarim himoya chizigʻidagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish maqsadidamyunxenliklar safidagi Joao Palhinha transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, birmingemliklar jamoasi bosh murabbiyi Unai Emery jarohatlar girdobida qolgan tarkibni kuchaytirish uchun portugaliyalik tajribali futbolchini asosiy nomzod sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aston Villa rahbariyati ushbu transfer boʻyicha ochiq bayonot berib, nemis nashri Bild nashriga bergan intervyusida muzokaralar davom etayotganini tasdiqladi. Klub rasmiysi Damian Viadaganyning soʻzlariga koʻra, tomonlar oʻrtasida hali yakuniy kelishuvga erishilmagan, biroq Bavariya klubi bilan aloqalar juda yaxshi darajada ekanligi alohida taʼkidlangan.
Jarohatlar inqirozi va markazdagi muammolarAston Villa jamoasining transfer bozorida faollashuvi bejiz emas. Asosiy tayanch yarim himoyachisi Amadou Onana tizzasidagi xochsimon bogʻlamlari uzilishi tufayli mavsumning katta qismini oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Shuningdek, yozgi transfer oynasida Youri Tielemansning Manchester Yunayted safiga oʻtib ketishi jamoa markazidagi imkoniyatlarni sezilarli darajada cheklab qoʻydi.
Garchi klub safi Joao Gomes hamda Johan Manzambi kabi futbolchilar bilan toʻldirilgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasi va yevrokuboklardagi ogʻir taqvim Unai Emerydan tajribali futbolchini talab qilmoqda. Oʻtgan mavsumda Tottenxem safida toʻp surgan Joao Palhinha APL maydonlaridagi ulkan tajribasi tufayli ushbu boʻshliqni toʻldirish uchun ideal nomzod deb topildi.
Bavariya klubining shartlari va kelajakSky in Germany maʼlumotiga koʻra, Myunxenning Bavariya klubi oʻz futbolchisini yana ijara asosida berib yuborish niyatida emas. Nemis grandi oʻz vaqtida 51 million yevro evaziga sotib olingan portugaliyalik yarim himoyachi uchun faqatgina toʻlaqonli transfer takliflarini koʻrib chiqishga tayyor.
Agar Aston Villa ushbu transferni oxiriga yetkazishni istasa, moliyaviy jihatdan jiddiy qadam tashlashiga toʻgʻri keladi. Fulxem safidagi muvaffaqiyatli oʻyinlari bilan tanilgan Joao Palhinha uchun Birmingem klubiga oʻtish nafaqat APLga qaytish, balki jamoaning ulugʻvor loyihasida yetakchi rolini bajarish imkoniyatini taqdim etadi.
…