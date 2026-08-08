Aston Villa Joao Palhinha transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda

·52·Sport
Aston Villa Joao Palhinha transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda
Qisqacha

Aston Villa Joao Palhinha transferi bo'yicha Bavariya klubi bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda. Klub rasmiysi Damian Viadagany tomonlar hali yakuniy kelishuvga erishmaganini, biroq aloqalar yaxshi darajada ekanini tasdiqladi. Aston Villa jarohat olgan Amadou Onana va Manchester Yunayted safiga o'tgan Youri Tielemans o'rnini to'ldirish uchun portugaliyalik futbolchini asosiy nomzod sifatida ko'rmoqda.

Angliyaning Aston Villa klubi yarim himoya chizigʻidagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish maqsadidamyunxenliklar safidagi Joao Palhinha transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, birmingemliklar jamoasi bosh murabbiyi Unai Emery jarohatlar girdobida qolgan tarkibni kuchaytirish uchun portugaliyalik tajribali futbolchini asosiy nomzod sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aston Villa rahbariyati ushbu transfer boʻyicha ochiq bayonot berib, nemis nashri Bild nashriga bergan intervyusida muzokaralar davom etayotganini tasdiqladi. Klub rasmiysi Damian Viadaganyning soʻzlariga koʻra, tomonlar oʻrtasida hali yakuniy kelishuvga erishilmagan, biroq Bavariya klubi bilan aloqalar juda yaxshi darajada ekanligi alohida taʼkidlangan.

Jarohatlar inqirozi va markazdagi muammolar

Aston Villa jamoasining transfer bozorida faollashuvi bejiz emas. Asosiy tayanch yarim himoyachisi Amadou Onana tizzasidagi xochsimon bogʻlamlari uzilishi tufayli mavsumning katta qismini oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Shuningdek, yozgi transfer oynasida Youri Tielemansning Manchester Yunayted safiga oʻtib ketishi jamoa markazidagi imkoniyatlarni sezilarli darajada cheklab qoʻydi.

Garchi klub safi Joao Gomes hamda Johan Manzambi kabi futbolchilar bilan toʻldirilgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasi va yevrokuboklardagi ogʻir taqvim Unai Emerydan tajribali futbolchini talab qilmoqda. Oʻtgan mavsumda Tottenxem safida toʻp surgan Joao Palhinha APL maydonlaridagi ulkan tajribasi tufayli ushbu boʻshliqni toʻldirish uchun ideal nomzod deb topildi.

Bavariya klubining shartlari va kelajak

Sky in Germany maʼlumotiga koʻra, Myunxenning Bavariya klubi oʻz futbolchisini yana ijara asosida berib yuborish niyatida emas. Nemis grandi oʻz vaqtida 51 million yevro evaziga sotib olingan portugaliyalik yarim himoyachi uchun faqatgina toʻlaqonli transfer takliflarini koʻrib chiqishga tayyor.

Agar Aston Villa ushbu transferni oxiriga yetkazishni istasa, moliyaviy jihatdan jiddiy qadam tashlashiga toʻgʻri keladi. Fulxem safidagi muvaffaqiyatli oʻyinlari bilan tanilgan Joao Palhinha uchun Birmingem klubiga oʻtish nafaqat APLga qaytish, balki jamoaning ulugʻvor loyihasida yetakchi rolini bajarish imkoniyatini taqdim etadi.

Aston VillaJoao PalhinhaBavariyaPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Bugun, 10:05Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)