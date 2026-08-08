MeLe kompaniyasi toʻliq passiv sovutuvchi mini-PK modelini taqdim etdi

·43·Texno
MeLe kompaniyasi toʻliq passiv sovutuvchi mini-PK modelini taqdim etdi
Qisqacha

MeLe kompaniyasi 150 x 105 x 40 millimetr o'lchamdagi, Intel N150 protsessoriga ega va to'liq passiv sovutish tizimida ishlaydigan Quieter mini-PK modelini taqdim etdi. Qurilma 32 gigabaytgacha tezkor xotirani qo'llab-quvvatlaydi hamda M.2 SSD va 2,5 dyuymli qattiq disk yoki SSD uchun alohida joyga ega. Mini-PK Wi-Fi 5, uchta USB 3.2 Gen2, ikkita USB 2.0, microSD, ikkita HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 va RJ45 portlari bilan jihozlangan.

Zamonaviy texnologiyalar bozori ixchamligi va mutlaqo shovqinsiz ishlashi bilan ajralib turuvchi yangi qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MeLe kompaniyasi ixcham oʻlchamlarga ega hamda fanerksiz — toʻliq passiv sovutish tizimiga asoslangan yangi Quieter mini-PK modelini rasman namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning oʻlchamlari va ishlash mexanizmidir. Mini-PK atigi 150 х 105 х 40 millimetr hajmni tashkil etib, ish jarayonida mutlaqo ovoz chiqarmaydi. Bunday natijaga unchalik kuchli boʻlmagan, lekin energiya sarfi kam boʻlgan Intel N150 protsessorini qoʻllash orqali erishilgan.

Xotira va saqlash imkoniyatlari

Garchi qurilma ixcham koʻrinsada, ishlab chiqaruvchi uning ichki imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, mini-PK operativ xotirasini 32 gigabaytgacha oshirishlari mumkin boʻladi.

Shuningdek, yangi model ikkita mustaqil xotira saqlash qurilmasini oʻrnatish imkonini taqdim etadi. Bunda M.2 formatidagi zamonaviy SSD uchun alohida slot hamda 2,5 dyuymli anʼanaviy qattiq disk yoki SSD uchun maxsus joy nazarda tutilgan. Bu esa ixcham kompyuter uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi.

Ulanish imkoniyatlari va narxi

Afsuski, ishlab chiqaruvchi hozircha qurilmaning ichki tuzilishini ochib beruvchi suratlarni eʼlon qilgani yoʻq, shu bois issiqlikni tarqatish tizimi qanday ishlashi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, tashqi interfeyslar va ulanish portlari borasida qurilma yetarli imkoniyatlarga ega.

Qurilma quydagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Simsiz ulanish uchun Wi-Fi 5 moduli
  • Uchta yuqori tezlikdagi USB 3.2 Gen2 porti
  • Maʼlumot almashish uchun microSD karta drayveri
  • Ikkita USB 2.0 porti
  • Monitorlarga ulanish uchun ikki dona HDMI 2.0 va bitta DisplayPort 1.4
  • Tarmoqqa ulanish uchun RJ45 porti
ixbt.com xabariga koʻra, mazkur mini-PKning 8 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega boʻlgan bazaaviy versiyasi 473 AQSh dollari atrofida baholanmoqda.

MeLeMini-PKIntelTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi