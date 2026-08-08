MeLe kompaniyasi toʻliq passiv sovutuvchi mini-PK modelini taqdim etdi
MeLe kompaniyasi 150 x 105 x 40 millimetr o'lchamdagi, Intel N150 protsessoriga ega va to'liq passiv sovutish tizimida ishlaydigan Quieter mini-PK modelini taqdim etdi. Qurilma 32 gigabaytgacha tezkor xotirani qo'llab-quvvatlaydi hamda M.2 SSD va 2,5 dyuymli qattiq disk yoki SSD uchun alohida joyga ega. Mini-PK Wi-Fi 5, uchta USB 3.2 Gen2, ikkita USB 2.0, microSD, ikkita HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 va RJ45 portlari bilan jihozlangan.
Zamonaviy texnologiyalar bozori ixchamligi va mutlaqo shovqinsiz ishlashi bilan ajralib turuvchi yangi qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MeLe kompaniyasi ixcham oʻlchamlarga ega hamda fanerksiz — toʻliq passiv sovutish tizimiga asoslangan yangi Quieter mini-PK modelini rasman namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning oʻlchamlari va ishlash mexanizmidir. Mini-PK atigi 150 х 105 х 40 millimetr hajmni tashkil etib, ish jarayonida mutlaqo ovoz chiqarmaydi. Bunday natijaga unchalik kuchli boʻlmagan, lekin energiya sarfi kam boʻlgan Intel N150 protsessorini qoʻllash orqali erishilgan.
Xotira va saqlash imkoniyatlariGarchi qurilma ixcham koʻrinsada, ishlab chiqaruvchi uning ichki imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, mini-PK operativ xotirasini 32 gigabaytgacha oshirishlari mumkin boʻladi.
Shuningdek, yangi model ikkita mustaqil xotira saqlash qurilmasini oʻrnatish imkonini taqdim etadi. Bunda M.2 formatidagi zamonaviy SSD uchun alohida slot hamda 2,5 dyuymli anʼanaviy qattiq disk yoki SSD uchun maxsus joy nazarda tutilgan. Bu esa ixcham kompyuter uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi.
Ulanish imkoniyatlari va narxiAfsuski, ishlab chiqaruvchi hozircha qurilmaning ichki tuzilishini ochib beruvchi suratlarni eʼlon qilgani yoʻq, shu bois issiqlikni tarqatish tizimi qanday ishlashi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, tashqi interfeyslar va ulanish portlari borasida qurilma yetarli imkoniyatlarga ega.
Qurilma quydagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Simsiz ulanish uchun Wi-Fi 5 moduli
- Uchta yuqori tezlikdagi USB 3.2 Gen2 porti
- Maʼlumot almashish uchun microSD karta drayveri
- Ikkita USB 2.0 porti
- Monitorlarga ulanish uchun ikki dona HDMI 2.0 va bitta DisplayPort 1.4
- Tarmoqqa ulanish uchun RJ45 porti
…