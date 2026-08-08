UFC'da shov-shuvli reja: Getji - Maxachev superjangi tashkil etilishi mumkin
Jastin Getji yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachevga qarshi superjang uchun yengil vazn kamarini bo‘shatishi mumkin. Bu haqda ikki jangchining menejeri Ali Abdel-Aziz ma’lum qildi. Getji joriy yil oxirigacha oktagonga chiqmasligini bildirgan, Maxachev esa UFC 330 turnirida Yen Machado Gerriga qarshi kamarini himoya qiladi. Agar Maxachev g‘alaba qozonsa, 2027 yil boshida Getji va Maxachev jangi o‘tkazilishi ehtimoli oshadi.
Yengil vazn toifasidagi UFC chempioni Jastin Getji yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachevga qarshi superjang o‘tkazish uchun o‘z kamarini topshirishi (bo‘shatishi) mumkin. Bu haqda ikkala mashhur jangchining manfaatlarini himoya qiluvchi menejer Ali Abdel-Aziz ma’lum qildi.
Ushbu bayonot MMA olamida va sport OAVlarida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
«Eng ko‘p nollari bor chek»: Menejerning ochiq-odin bayonoti
Ali Abdel-Aziz «Pound 4 Pound» podkastining navbatdagi sonida ishtirok etib, Getjining kelajagi va moliyaviy jihatdan eng manfaatli yo‘nalishlar haqida ochiq gapirdi:
«Agar Jastin Getji faqat bitta jangni tanlashi kerak bo‘lsa, men u eng katta raqibni va nomi yonida eng katta chek turgan jangni tanlashini istayman. Bu shart emas, uning o‘z chempionlik kamarini himoya qilish jangi bo‘lishi kerak. Bu yarim o‘rta vazn chempionligi yoki BMF kamari uchun jang bo‘lishi mumkin. Asosiysi — kim unga eng ko‘p nollari bor chekni taklif qiladi.
Menimcha, yengil vazn toifasidagi top-jangchilardan hech biri Jastin Getji merosiga yangi narsa qo‘sha olmaydi. Charlz Oliveyra? U necha marta taslim bo‘lgan. Arman Sarukyan, ehtimol, diviziondagi eng qiyin raqib va kelajakda chempion bo‘ladi. Maks Xollouey Jastinni mag‘lub etdi — mayli. Lekin men hozir xudbinlik bilan fikr yurityapman: agar Jastin Getji Islam bilan jang qilishni xohlasa, u bu jangni olishi mumkin. Nega endi yo‘q? Shunda u yengil vazndagi chempionlik kamarini bo‘shatadi», — dedi Abdel-Aziz.
Vaziyat qanday? Jangchilarning yaqin rejalari
Iyun oyida Iliya Topuriyani mag‘lub etib, yengil vazn toifasi kamarini tortib olgan Jastin Getji joriy yil so‘ngiga qadar oktagonga chiqmasligini va dam olishini ma’lum qilgan edi.
O‘z navbatida, yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachev esa bir haftadan so‘ng Filadelfiyada bo‘lib o‘tadigan UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi o‘z kamarini himoya qiladi.
Agar Maxachev bo‘lajak jangda g‘alaba qozonsa, 2027 yil boshida Getji va Maxachev o‘rtasidagi superjang ehtimoli yanada ortadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…