UFC'da shov-shuvli reja: Getji - Maxachev superjangi tashkil etilishi mumkin

·70·Sport
UFC'da shov-shuvli reja: Getji - Maxachev superjangi tashkil etilishi mumkin
Qisqacha

Jastin Getji yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachevga qarshi superjang uchun yengil vazn kamarini bo‘shatishi mumkin. Bu haqda ikki jangchining menejeri Ali Abdel-Aziz ma’lum qildi. Getji joriy yil oxirigacha oktagonga chiqmasligini bildirgan, Maxachev esa UFC 330 turnirida Yen Machado Gerriga qarshi kamarini himoya qiladi. Agar Maxachev g‘alaba qozonsa, 2027 yil boshida Getji va Maxachev jangi o‘tkazilishi ehtimoli oshadi.

Yengil vazn toifasidagi UFC chempioni Jastin Getji yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachevga qarshi superjang o‘tkazish uchun o‘z kamarini topshirishi (bo‘shatishi) mumkin. Bu haqda ikkala mashhur jangchining manfaatlarini himoya qiluvchi menejer Ali Abdel-Aziz ma’lum qildi.

Ushbu bayonot MMA olamida va sport OAVlarida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

«Eng ko‘p nollari bor chek»: Menejerning ochiq-odin bayonoti

Ali Abdel-Aziz «Pound 4 Pound» podkastining navbatdagi sonida ishtirok etib, Getjining kelajagi va moliyaviy jihatdan eng manfaatli yo‘nalishlar haqida ochiq gapirdi:

«Agar Jastin Getji faqat bitta jangni tanlashi kerak bo‘lsa, men u eng katta raqibni va nomi yonida eng katta chek turgan jangni tanlashini istayman. Bu shart emas, uning o‘z chempionlik kamarini himoya qilish jangi bo‘lishi kerak. Bu yarim o‘rta vazn chempionligi yoki BMF kamari uchun jang bo‘lishi mumkin. Asosiysi — kim unga eng ko‘p nollari bor chekni taklif qiladi.

Menimcha, yengil vazn toifasidagi top-jangchilardan hech biri Jastin Getji merosiga yangi narsa qo‘sha olmaydi. Charlz Oliveyra? U necha marta taslim bo‘lgan. Arman Sarukyan, ehtimol, diviziondagi eng qiyin raqib va kelajakda chempion bo‘ladi. Maks Xollouey Jastinni mag‘lub etdi — mayli. Lekin men hozir xudbinlik bilan fikr yurityapman: agar Jastin Getji Islam bilan jang qilishni xohlasa, u bu jangni olishi mumkin. Nega endi yo‘q? Shunda u yengil vazndagi chempionlik kamarini bo‘shatadi», — dedi Abdel-Aziz.

Vaziyat qanday? Jangchilarning yaqin rejalari

Iyun oyida Iliya Topuriyani mag‘lub etib, yengil vazn toifasi kamarini tortib olgan Jastin Getji joriy yil so‘ngiga qadar oktagonga chiqmasligini va dam olishini ma’lum qilgan edi.

O‘z navbatida, yarim o‘rta vazn chempioni Islam Maxachev esa bir haftadan so‘ng Filadelfiyada bo‘lib o‘tadigan UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerriga qarshi o‘z kamarini himoya qiladi.

Agar Maxachev bo‘lajak jangda g‘alaba qozonsa, 2027 yil boshida Getji va Maxachev o‘rtasidagi superjang ehtimoli yanada ortadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Bugun, 10:05Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)