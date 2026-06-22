Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdi
Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Urugvay va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Mayamidagi mashhur «Hard Rock Stadium»da kechgan keskin kurashlarda 2:2 hisobidagi jangovar durang qayd etildi. Ushbu natijadan so‘ng orolliklar musobaqadagi sensatsion yurishini davom ettiradigan bo‘lishdi.
Birinchi bo‘limdagi drama va Urugvayning kambeki
Uchrashuv dastlab janubiy amerikaliklarning rejasi bo‘yicha ketmadi. To‘p nazoratini qo‘lga olishga uringan Urugvay terma jamoasi 21-daqiqada kutilmagan hujumni o‘tkazib yubordi. Kabo-Verde yarimhimoyachisi Kevin Lenini aniq zarba bilan hisobni ochib, nominal mehmonlarni oldinga olib chiqdi.
Biroq tajribali urugvayliklar birinchi bo‘lim oxirida vaziyatni tubdan o‘zgartira olishdi:
44-daqiqada Maksimiliano Arauxo raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, muvozanatni tikladi.
45+6-daqiqada esa hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Agustin Kanobbio gol urib, Urugvayning tanaffusga g‘olib sifatida yo‘l olishini ta’minladi.
Orolliklarning xarakteri va yakuniy nuqta
Ikkinchi bo‘limda Urugvay ustunlikni saqlab qolishga harakat qilgan bo‘lsa-da, Kabo-Verde futbolchilari taslim bo‘lishni istashmadi. Orolliklar murabbiyi tomonidan amalga oshirilgan o‘zgarishlar tez orada o‘z mevasini berdi. 58-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Elio Varela oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Urugvay darvozasini ishg‘ol etdi va uchrashuvning yakuniy hisobini o‘rnatdi — 2:2.
Ikki tur yakunlariga ko‘ra, Kabo-Verde terma jamoasi JCH-2026dagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirib, haqiqiy syurprizga aylanmoqda. Guruh bosqichining so‘nggi hal qiluvchi turida Kabo-Verde Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushsa, Urugvayni Ispaniyaga qarshi o‘ta og‘ir sinov kutmoqda.
JCH-2026. 2-tur protokoli
Urugvay — Kabo-Verde 2:2
Gollar: Lenini 21 (0:1), Arauxo 44 (1:1), Kanobbio 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).
Urugvay: Muslera, Gilermo Varela, Sebastyan Kaseres, Matias Olivera, Xuan Sanabriya, Rodrigo Bentankur, Manuel Ugarte (70 De la Krus), Agustin Kanobbio, Federiko Valverde, Maksimiliano Arauxo (81 Brayan Rodriges), Federiko Vinyas (70 Darvin Nunes).
Kabo-Verde: Vozinya, Stiven Moreyra, Roberto Lopes, Diney Borjes, Sidni Kabral, Kevin Lenini (70 Laros Duarte), Rayan Mendesh, Telmu Arkanju (46 Deroy Duarte), Jamiru Monteyru (80 Yannik Semedu), Garri Rodriges (58 Elio Varela), Jilson Benshimol (58 Nunu Da Koshta).
…