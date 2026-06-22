Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdi

·76·Sport
Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdi

Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Urugvay va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Mayamidagi mashhur «Hard Rock Stadium»da kechgan keskin kurashlarda 2:2 hisobidagi jangovar durang qayd etildi. Ushbu natijadan so‘ng orolliklar musobaqadagi sensatsion yurishini davom ettiradigan bo‘lishdi.

Birinchi bo‘limdagi drama va Urugvayning kambeki

Uchrashuv dastlab janubiy amerikaliklarning rejasi bo‘yicha ketmadi. To‘p nazoratini qo‘lga olishga uringan Urugvay terma jamoasi 21-daqiqada kutilmagan hujumni o‘tkazib yubordi. Kabo-Verde yarimhimoyachisi Kevin Lenini aniq zarba bilan hisobni ochib, nominal mehmonlarni oldinga olib chiqdi.

Biroq tajribali urugvayliklar birinchi bo‘lim oxirida vaziyatni tubdan o‘zgartira olishdi:

  • 44-daqiqada Maksimiliano Arauxo raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, muvozanatni tikladi.

  • 45+6-daqiqada esa hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Agustin Kanobbio gol urib, Urugvayning tanaffusga g‘olib sifatida yo‘l olishini ta’minladi.

Orolliklarning xarakteri va yakuniy nuqta

Ikkinchi bo‘limda Urugvay ustunlikni saqlab qolishga harakat qilgan bo‘lsa-da, Kabo-Verde futbolchilari taslim bo‘lishni istashmadi. Orolliklar murabbiyi tomonidan amalga oshirilgan o‘zgarishlar tez orada o‘z mevasini berdi. 58-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Elio Varela oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Urugvay darvozasini ishg‘ol etdi va uchrashuvning yakuniy hisobini o‘rnatdi — 2:2.

Ikki tur yakunlariga ko‘ra, Kabo-Verde terma jamoasi JCH-2026dagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirib, haqiqiy syurprizga aylanmoqda. Guruh bosqichining so‘nggi hal qiluvchi turida Kabo-Verde Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushsa, Urugvayni Ispaniyaga qarshi o‘ta og‘ir sinov kutmoqda.

JCH-2026. 2-tur protokoli

Urugvay — Kabo-Verde 2:2

Gollar: Lenini 21 (0:1), Arauxo 44 (1:1), Kanobbio 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).

Urugvay: Muslera, Gilermo Varela, Sebastyan Kaseres, Matias Olivera, Xuan Sanabriya, Rodrigo Bentankur, Manuel Ugarte (70 De la Krus), Agustin Kanobbio, Federiko Valverde, Maksimiliano Arauxo (81 Brayan Rodriges), Federiko Vinyas (70 Darvin Nunes).

Kabo-Verde: Vozinya, Stiven Moreyra, Roberto Lopes, Diney Borjes, Sidni Kabral, Kevin Lenini (70 Laros Duarte), Rayan Mendesh, Telmu Arkanju (46 Deroy Duarte), Jamiru Monteyru (80 Yannik Semedu), Garri Rodriges (58 Elio Varela), Jilson Benshimol (58 Nunu Da Koshta).

UrugvayKabo-VerdeMayamiHard Rock StadiumIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi