Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlarda

·0·Sport
Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlarda

Jahon chempionati o‘tayotgan hududlarda endilikda O‘zbekiston nomi tushirilgan muzqaymoqlar ham savdoga chiqarilmoqda.

AQSH, Meksika va Kanada mezbonligida o‘tkazilayotgan JCH-2026 musobaqasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi uzoq yillik — 34 yillik kutishdan so‘ng o‘zining ilk uchrashuvini o‘tkazdi. Dastlabki bahsda jamoamiz Kolumbiyaga qarshi maydonga tushib, 3:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Shunga qaramay, uchrashuvdan keyin e’tibor faqat natijaga emas, balki O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqishga ham qaratildi.

Ayniqsa, tribunadagi kichik muxlis Isfandiyorning hissiyotlarga boy lavhalari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, terma jamoamizga nisbatan e’tiborni yanada kuchaytirdi.

Bundan tashqari, Mundial o‘tayotgan mamlakatlarda O‘zbekiston bayrog‘i va milliy jamoa ramzlari aks etgan turli mahsulotlar paydo bo‘layotgani haqida videolar ham tarqalmoqda. Ular orasida muzqaymoqlar ham borligi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Bu holat O‘zbekiston nomi xalqaro maydonda tobora ko‘proq tilga olinayotganidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiMuhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiBugun, 11:55Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiKabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi