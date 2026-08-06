Mirendil oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellekt uchun Google Cloud bilan yirik shartnoma imzoladi

·42·Texno
Mirendil oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellekt uchun Google Cloud bilan yirik shartnoma imzoladi
Qisqacha

Mirendil laboratoriyasi o'z-o'zini yaxshilovchi sun'iy intellekt tadqiqotlarini kengaytirish uchun Google Cloud bilan qiymati 100 million dollardan oshadigan ko'p yillik strategik hamkorlik kelishuvini tuzdi. Bitim doirasida startap Google'ning TPU chiplari, NVIDIA GPU'lari va maxsus boshqariladigan o'quv klasterlaridan foydalanadi.

Sunʼiy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi Mirendil laboratoriyasi oʻz-oʻzini yaxshilovchi sunʼiy intellekt tadqiqotlarini kengaytirish maqsadida Google Cloud bilan koʻp yillik strategik hamkorlik kelishuvini tuzdi. TechCrunch nashrining eksklyuziv maʼlumotiga koʻra, mazkur shartnoma qiymati 100 million dollardan oshadi va u zamonaviy texnologiya bozoridagi ikkita asosiy tendensiyani — bulutli gigantlarning yirik infratuzilma majburiyatlari orqali startaplarni jalb qilishini hamda sunʼiy intellekt kompaniyalarining hisoblash quvvatlarini egallashga intilishini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mirendil kompaniyasining asoschisi va bosh direktori Behnam Neyshaburshning bildirishicha, bitim summasi startap oʻtgan iyun oyining oxirida 1 milliard dollarlik baholash asosida urugʻlik (seed) investitsiya bosqichida jalb qilgan mablagʻining taxminan yarmiga tengdir. Ushbu hamkorlik yosh kompaniyaga Googleʼning TPU chiplari hamda NVIDIA GPU'laridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, startap oʻzining sunʼiy intellekt tizimlari ustida ishlashi uchun maxsus boshqariladigan oʻquv klasterlari bilan taʼminlanadi.

Rekursiv takomillashuv va kelajak istiqbollari

Mirendil jamoasi oʻzi ishlab chiqayotgan sunʼiy intellekt vaqt oʻtishi bilan butun boshli yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyasining ishini bajara olishiga umid qilmoqda. Rekursiv oʻz-oʻzini yaxshilash deb nomlanuvchi bu tushuncha tizimlarning oʻzini oʻzi iterativ tarzda takomillashtirib borishini anglatadi. Taʼkidlash joizki, Mirendil asoschilari ilgari faoliyat yuritgan Anthropic kabi yirik laboratoriyalar ham aynan shu yoʻnalish ustida ishlamoqda. Shuningdek, soʻnggi paytlarda Recursive Superintelligence va Ricursive Intelligence kabi bir nechta startaplar ham shunday maqsadlarni koʻzlab tashkil etildi.

Startap vakillarining fikricha, ushbu jarayon ilmiy va sunʼiy intellekt tadqiqotlarining koʻp qismini avtomatlashtirishga yordam beradi hamda olimlarga tibbiyot, biologiya va materialshunoslik kabi sohalarda sezilarli yutuqlarga erishish imkonini beradi. Behnam Neyshabur sunʼiy intellekt inson olimlarining yangi yoʻnalishlarni oʻrganish, bilim hamda tajriba toʻplash va oʻz koʻrsatkichlarini bosqichma-bosqich yaxshilash qobiliyatiga taqlid qila olishiga ishonadi.

Hisoblash quvvati va xarajatlarni optimallashtirish

Biroq, oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellektni oʻqitish ulkan miqdordagi hisoblash quvvatini talab qiladi. Laboratoriya hamasoschisi Harsh Mehtaning soʻzlariga koʻra, zamonaviy modellarni oʻqitish jarayoni tobora koʻproq toʻgʻri ish yuklamalarini mos keluvchi uskunalarga biriktirishga asoslanmoqda.

Google taqdim etayotgan turli xil chiplar va akseleratorlar moslashuvchanligi tufayli kompaniya ish yuklamalarini eng maqbul uskunalar bilan uygʻunlashtira oladi. Bu esa nafaqat Mirendil kompaniyasining oʻzi, balki uning tizimlaridan foydalanuvchi mijozlar uchun ham xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

MirendilGoogle CloudSunʼiy intellektTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi