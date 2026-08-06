Mirendil oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellekt uchun Google Cloud bilan yirik shartnoma imzoladi
Mirendil laboratoriyasi o'z-o'zini yaxshilovchi sun'iy intellekt tadqiqotlarini kengaytirish uchun Google Cloud bilan qiymati 100 million dollardan oshadigan ko'p yillik strategik hamkorlik kelishuvini tuzdi. Bitim doirasida startap Google'ning TPU chiplari, NVIDIA GPU'lari va maxsus boshqariladigan o'quv klasterlaridan foydalanadi.
Sunʼiy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi Mirendil laboratoriyasi oʻz-oʻzini yaxshilovchi sunʼiy intellekt tadqiqotlarini kengaytirish maqsadida Google Cloud bilan koʻp yillik strategik hamkorlik kelishuvini tuzdi. TechCrunch nashrining eksklyuziv maʼlumotiga koʻra, mazkur shartnoma qiymati 100 million dollardan oshadi va u zamonaviy texnologiya bozoridagi ikkita asosiy tendensiyani — bulutli gigantlarning yirik infratuzilma majburiyatlari orqali startaplarni jalb qilishini hamda sunʼiy intellekt kompaniyalarining hisoblash quvvatlarini egallashga intilishini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mirendil kompaniyasining asoschisi va bosh direktori Behnam Neyshaburshning bildirishicha, bitim summasi startap oʻtgan iyun oyining oxirida 1 milliard dollarlik baholash asosida urugʻlik (seed) investitsiya bosqichida jalb qilgan mablagʻining taxminan yarmiga tengdir. Ushbu hamkorlik yosh kompaniyaga Googleʼning TPU chiplari hamda NVIDIA GPU'laridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, startap oʻzining sunʼiy intellekt tizimlari ustida ishlashi uchun maxsus boshqariladigan oʻquv klasterlari bilan taʼminlanadi.
Rekursiv takomillashuv va kelajak istiqbollariMirendil jamoasi oʻzi ishlab chiqayotgan sunʼiy intellekt vaqt oʻtishi bilan butun boshli yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyasining ishini bajara olishiga umid qilmoqda. Rekursiv oʻz-oʻzini yaxshilash deb nomlanuvchi bu tushuncha tizimlarning oʻzini oʻzi iterativ tarzda takomillashtirib borishini anglatadi. Taʼkidlash joizki, Mirendil asoschilari ilgari faoliyat yuritgan Anthropic kabi yirik laboratoriyalar ham aynan shu yoʻnalish ustida ishlamoqda. Shuningdek, soʻnggi paytlarda Recursive Superintelligence va Ricursive Intelligence kabi bir nechta startaplar ham shunday maqsadlarni koʻzlab tashkil etildi.
Startap vakillarining fikricha, ushbu jarayon ilmiy va sunʼiy intellekt tadqiqotlarining koʻp qismini avtomatlashtirishga yordam beradi hamda olimlarga tibbiyot, biologiya va materialshunoslik kabi sohalarda sezilarli yutuqlarga erishish imkonini beradi. Behnam Neyshabur sunʼiy intellekt inson olimlarining yangi yoʻnalishlarni oʻrganish, bilim hamda tajriba toʻplash va oʻz koʻrsatkichlarini bosqichma-bosqich yaxshilash qobiliyatiga taqlid qila olishiga ishonadi.
Hisoblash quvvati va xarajatlarni optimallashtirishBiroq, oʻz-oʻzini takomillashtiruvchi sunʼiy intellektni oʻqitish ulkan miqdordagi hisoblash quvvatini talab qiladi. Laboratoriya hamasoschisi Harsh Mehtaning soʻzlariga koʻra, zamonaviy modellarni oʻqitish jarayoni tobora koʻproq toʻgʻri ish yuklamalarini mos keluvchi uskunalarga biriktirishga asoslanmoqda.
Google taqdim etayotgan turli xil chiplar va akseleratorlar moslashuvchanligi tufayli kompaniya ish yuklamalarini eng maqbul uskunalar bilan uygʻunlashtira oladi. Bu esa nafaqat Mirendil kompaniyasining oʻzi, balki uning tizimlaridan foydalanuvchi mijozlar uchun ham xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
…