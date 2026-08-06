Mikel Arteta nima uchun Arsen Venger va Pep Gvardiola izidan bormoqda
Grem Stekning ta'kidlashicha, Mikel Arteta boshqaruv uslubida Arsen Venger va Pep Gvardiolaning eng yaxshi fazilatlarini mujassam etgan. Arteta futbolchilik faoliyatida 2011 yildan boshlab besh yil davomida Arsenal safida Arsen Venger qo'l ostida to'p surgan, keyinchalik esa Manchester Siti murabbiylar shtabida Pep Gvardioladan saboq olgan.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz faoliyatida zamonaviy futbolning ikki buyuk ustozi — Arsen Venger va Pep Gvardiola maktabidan oʻtgani bois bugungi kunda Yevropaning yetakchi mutaxassislaridan biriga aylandi. Arsenal sobiq darvozaboni Grem Stekning Goal nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, ispaniyalik murabbiy oʻzining boshqaruv uslubida aynan shu ikki daho murabbiyning eng yaxshi fazilatlarini mujassam etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Futbolchilik faoliyatini Barselonaning mashhur akademiyasida boshlagan Mikel Arteta keyinchalik Pari Sen-Jermen, Reynjers, Real Sosyedad, Everton kabi jamoalar sharafini himoya qildi. 2011 yilda Londonning Arsenal klubiga koʻchib oʻtgan yarim himoyachi besh yil davomida aynan Arsen Venger qoʻl ostida toʻp surdi. Futbolchilik butalarini mixga ilgach, u darhol murabbiylik faoliyatini boshlab, Manchester Siti safida Pep Gvardiolaning murabbiylar shtabidan oʻrin oldi va yana bir yulduz ustozdan saboq oldi.
Murabbiylik yoʻli va ilk sinovlar2019 yil oxirida Arsenal bosh murabbiyi etib tayinlangan Arteta qisqa fursatda jamoa bilan Angliya Kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritib, muxlislar ishonchini oqlay boshladi. Biroq Premyer-ligada ketma-ket uch mavsum davomida ikkinchi oʻrinni egallagani tanqidchilarda shubha uygʻotgandi. Shunga qaramay, oʻtgan mavsumda jamoa 2003–2004 yillardagi afsonaviy magʻlubiyatsiz mavsumdan beri ilk bor ichki chempionat unvonini qoʻlga kiritib, barcha shubhalarni yoʻqqa chiqardi.
Goal.com xabar berishicha, sobiq darvozabon Grem Stek Venger va Arteta oʻrtasidagi oʻxshashliklarni alohida taʼkidlab oʻtgan. Stek oʻz vaqtida Uotford jamoasining murabbiylar shtabida ishlagan paytida Koronavirus pandemiyasi davrida Emirates stadionida Arsenalga qarshi oʻyin oʻtkazgani va Mikel Artetaning jamoani qanday shakllantirganini yaqindan kuzatganini esladi.
Qatʼiy intizom va futbolchilarni rivojlantirishStekning fikricha, Arteta oʻyinchilar bilan yaqin munosabat oʻrnatish va ularning mahsulotini oshirish borasida favqulodda isteʼdodga ega. Shu bilan birga, u jamoadagi muhitni buzadigan yoki umumiy maqsadga zid harakat qiladigan futbolchilarga nisbatan murosasiz ekanligini koʻrsatdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Arteta qiyin va katta qarorlarni qabul qilishdan aslo qoʻrqmaydi — bu xususiyat aynan Arsen Vengerni ham eslatib yuboradi.
Bugungi kunda futbol ekspertlari Mikel Arteta Arsenalda aynan Arsen Venger kabi uzoq yillik sulola barpo etishi va klub tarixida ilk bor Chempionlar ligasi kubogini bosh uzra koʻtarishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Eng kuchli mutaxassislardan saboq olgan va oʻziga xos murabbiylik falsafasini shakllantirgan Arteta bu vazifalarni uddalashga qodirligini amalda isbotlab kelmoqda.
…