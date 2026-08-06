Mikel Arteta nima uchun Arsen Venger va Pep Gvardiola izidan bormoqda

·79·Sport
Mikel Arteta nima uchun Arsen Venger va Pep Gvardiola izidan bormoqda
Qisqacha

Grem Stekning ta'kidlashicha, Mikel Arteta boshqaruv uslubida Arsen Venger va Pep Gvardiolaning eng yaxshi fazilatlarini mujassam etgan. Arteta futbolchilik faoliyatida 2011 yildan boshlab besh yil davomida Arsenal safida Arsen Venger qo'l ostida to'p surgan, keyinchalik esa Manchester Siti murabbiylar shtabida Pep Gvardioladan saboq olgan.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz faoliyatida zamonaviy futbolning ikki buyuk ustozi — Arsen Venger va Pep Gvardiola maktabidan oʻtgani bois bugungi kunda Yevropaning yetakchi mutaxassislaridan biriga aylandi. Arsenal sobiq darvozaboni Grem Stekning Goal nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, ispaniyalik murabbiy oʻzining boshqaruv uslubida aynan shu ikki daho murabbiyning eng yaxshi fazilatlarini mujassam etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbolchilik faoliyatini Barselonaning mashhur akademiyasida boshlagan Mikel Arteta keyinchalik Pari Sen-Jermen, Reynjers, Real Sosyedad, Everton kabi jamoalar sharafini himoya qildi. 2011 yilda Londonning Arsenal klubiga koʻchib oʻtgan yarim himoyachi besh yil davomida aynan Arsen Venger qoʻl ostida toʻp surdi. Futbolchilik butalarini mixga ilgach, u darhol murabbiylik faoliyatini boshlab, Manchester Siti safida Pep Gvardiolaning murabbiylar shtabidan oʻrin oldi va yana bir yulduz ustozdan saboq oldi.

Murabbiylik yoʻli va ilk sinovlar

2019 yil oxirida Arsenal bosh murabbiyi etib tayinlangan Arteta qisqa fursatda jamoa bilan Angliya Kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritib, muxlislar ishonchini oqlay boshladi. Biroq Premyer-ligada ketma-ket uch mavsum davomida ikkinchi oʻrinni egallagani tanqidchilarda shubha uygʻotgandi. Shunga qaramay, oʻtgan mavsumda jamoa 2003–2004 yillardagi afsonaviy magʻlubiyatsiz mavsumdan beri ilk bor ichki chempionat unvonini qoʻlga kiritib, barcha shubhalarni yoʻqqa chiqardi.

Goal.com xabar berishicha, sobiq darvozabon Grem Stek Venger va Arteta oʻrtasidagi oʻxshashliklarni alohida taʼkidlab oʻtgan. Stek oʻz vaqtida Uotford jamoasining murabbiylar shtabida ishlagan paytida Koronavirus pandemiyasi davrida Emirates stadionida Arsenalga qarshi oʻyin oʻtkazgani va Mikel Artetaning jamoani qanday shakllantirganini yaqindan kuzatganini esladi.

Qatʼiy intizom va futbolchilarni rivojlantirish

Stekning fikricha, Arteta oʻyinchilar bilan yaqin munosabat oʻrnatish va ularning mahsulotini oshirish borasida favqulodda isteʼdodga ega. Shu bilan birga, u jamoadagi muhitni buzadigan yoki umumiy maqsadga zid harakat qiladigan futbolchilarga nisbatan murosasiz ekanligini koʻrsatdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Arteta qiyin va katta qarorlarni qabul qilishdan aslo qoʻrqmaydi — bu xususiyat aynan Arsen Vengerni ham eslatib yuboradi.

Bugungi kunda futbol ekspertlari Mikel Arteta Arsenalda aynan Arsen Venger kabi uzoq yillik sulola barpo etishi va klub tarixida ilk bor Chempionlar ligasi kubogini bosh uzra koʻtarishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Eng kuchli mutaxassislardan saboq olgan va oʻziga xos murabbiylik falsafasini shakllantirgan Arteta bu vazifalarni uddalashga qodirligini amalda isbotlab kelmoqda.

Mikel ArtetaArsenalArsen VengerPep GvardiolaAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)