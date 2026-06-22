Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishi
Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim bahs oldidan ekspertlar va sobiq futbolchilar o‘z taxminlarini bildirishda davom etmoqda. O‘zbekiston milliy jamoasining sobiq futbolchisi Ilyos Zeytullayev bo‘lajak raqiblarimizning eng zaif nuqtasi va Krishtianu Ronalduning jamoadagi roli haqida kutilmagan fikrlarni bildirdi.
«Ronalduning nomi jamoaga salbiy ta’sir qilmoqda»
Metaratings.ru nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Zeytullayev portugaliyaliklar tarkibida yulduz futbolchining haddan tashqari ko‘p maydonda qolib ketayotgani jamoa o‘yiniga zarar keltiryapti, deb hisoblaydi:
«Krishtianuning nomi jamoaga ta’sir qiladi. Futbolchining o‘zi ham buni tushunishi kerak. Ronalduning 90 daqiqa davomida maydonda bo‘lishi Portugaliya milliy jamoasining asosiy muammosi», — deya ta’kidladi Zeytullayev.
Roberto Martines shogirdlari uchun jiddiy sinov
Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini u qadar muvaffaqiyatli boshlay olmadi. Ilk turda ular Kongo DR vakillariga qarshi bahs olib borib, kutilmaganda 1:1 hisobidagi durang bilan kifoyalanishgan edi. Bu esa jamoa atrofidagi bosimni yanada oshirdi.
Eslatib o‘tamiz, Roberto Martines qo‘l ostidagi Portugaliya terma jamoasi mundialdagi navbatdagi o‘yinini aynan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ushbu to‘qnashuv har ikki jamoa uchun ham guruhdagi vaziyatni tubdan yaxshilash va keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettirish nuqtayi nazaridan hayotiy muhim ahamiyat kasb etadi.
…