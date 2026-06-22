Manchester Siti Gvardiolaning oʻrnini egallaydigan murabbiy uchun 17 mln funt toʻlaydi

·64·Sport
Manchester Siti Gvardiolaning oʻrnini egallaydigan murabbiy uchun 17 mln funt toʻlaydi

Angliya chempioni Manchester Siti klubi jamoani tark etayotgan Pep Guardiola oʻrniga munosib voris topish masalasida muhim qadam tashladi. Klub rahbariyati Chelsi bilan italiyalik mutaxassis Enzo Maresca transferi boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga koʻra, "shaharliklar" yangi bosh murabbiy uchun London klubiga katta miqdorda tovon puli toʻlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti va Chelsi oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tovon puli miqdori 17 million funt sterling etib belgilangan. Ushbu mablagʻ italiyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasini bekor qilish va uning Etihad Stadiumga qaytishini taʼminlash uchun sarflanadi. Bu transfer Angliya Premer-ligasi tarixidagi murabbiylar uchun toʻlangan eng yirik summalardan biriga aylanadi.

Guardiola anʼanalarining davomchisi

Enzo Maresca Manchester Siti uchun begona emas. U 2022-23 yilgi mavsumda, klub tarixiy treblni qoʻlga kiritgan vaqtda Pep Guardiola assistenti sifatida faoliyat yuritgan. Aynan shu omil uni jamoaning ichki muhiti va taktik uslubini yaxshi biladigan eng munosib nomzodga aylantirdi. Rahbariyat Marescani Guardiolaning falsafasini davom ettira oladigan yagona murabbiy sifatida koʻrmoqda.

Muzokaralar jarayoni huquqiy jihatdan biroz murakkab kechdi. Maresca 1-yanvar kuni Chelsi bosh murabbiyligidan ketgan boʻlsa-da, shartnoma bandlariga koʻra u baribir London klubiga bogʻlangan edi. Ikki grand jamoa oʻrtasidagi bir necha bosqichli muloqotlardan soʻng, moliyaviy paket masalasi toʻliq hal qilindi va barcha toʻsiqlar olib tashlandi.

Marescaning muvaffaqiyatli yoʻli

46 yoshli mutaxassisning murabbiylik faoliyati soʻnggi yillarda keskin yuksalishga erishdi. Manchester Sitidagi assistentlik lavozimidan soʻng, u Lester Siti jamoasini qabul qilib oldi va birinchi urinishdayoq "tulkilar"ni yana Premer-ligaga qaytardi. Ushbu muvaffaqiyat unga 2024-yilning yozida Chelsi eshiklarini ochgan edi.

Endilikda Enzo Maresca oldida ulkan vazifa turibdi. U nafaqat dunyoning eng kuchli jamoalaridan birini boshqarishi, balki Pep Guardiola tomonidan oʻrnatilgan yuqori standartlarni saqlab qolishi lozim. Chelsi uchun esa ushbu 17 million funtlik tovon puli klubning moliyaviy holatini barqarorlashtirish va yangi loyihalarni amalga oshirishda qoʻshimcha manba boʻlib xizmat qiladi.

Yaqin kunlarda Manchester Siti tomonidan Enzo Maresca tayinlovi boʻyicha rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda. Bu tayinlov Angliya futbolida yangi davr boshlanishidan dalolat beradi, zero Guardiola ketganidan soʻng jamoaning qanday oʻyin koʻrsatishi barcha futbol muxlislari uchun qiziqarli boʻlib qolmoqda.

Manchester SitiEnzo MarescaPep GuardiolaChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi