Manchester Siti Gvardiolaning oʻrnini egallaydigan murabbiy uchun 17 mln funt toʻlaydi
Angliya chempioni Manchester Siti klubi jamoani tark etayotgan Pep Guardiola oʻrniga munosib voris topish masalasida muhim qadam tashladi. Klub rahbariyati Chelsi bilan italiyalik mutaxassis Enzo Maresca transferi boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga koʻra, "shaharliklar" yangi bosh murabbiy uchun London klubiga katta miqdorda tovon puli toʻlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti va Chelsi oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tovon puli miqdori 17 million funt sterling etib belgilangan. Ushbu mablagʻ italiyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasini bekor qilish va uning Etihad Stadiumga qaytishini taʼminlash uchun sarflanadi. Bu transfer Angliya Premer-ligasi tarixidagi murabbiylar uchun toʻlangan eng yirik summalardan biriga aylanadi.
Guardiola anʼanalarining davomchisiEnzo Maresca Manchester Siti uchun begona emas. U 2022-23 yilgi mavsumda, klub tarixiy treblni qoʻlga kiritgan vaqtda Pep Guardiola assistenti sifatida faoliyat yuritgan. Aynan shu omil uni jamoaning ichki muhiti va taktik uslubini yaxshi biladigan eng munosib nomzodga aylantirdi. Rahbariyat Marescani Guardiolaning falsafasini davom ettira oladigan yagona murabbiy sifatida koʻrmoqda.
Muzokaralar jarayoni huquqiy jihatdan biroz murakkab kechdi. Maresca 1-yanvar kuni Chelsi bosh murabbiyligidan ketgan boʻlsa-da, shartnoma bandlariga koʻra u baribir London klubiga bogʻlangan edi. Ikki grand jamoa oʻrtasidagi bir necha bosqichli muloqotlardan soʻng, moliyaviy paket masalasi toʻliq hal qilindi va barcha toʻsiqlar olib tashlandi.
Marescaning muvaffaqiyatli yoʻli46 yoshli mutaxassisning murabbiylik faoliyati soʻnggi yillarda keskin yuksalishga erishdi. Manchester Sitidagi assistentlik lavozimidan soʻng, u Lester Siti jamoasini qabul qilib oldi va birinchi urinishdayoq "tulkilar"ni yana Premer-ligaga qaytardi. Ushbu muvaffaqiyat unga 2024-yilning yozida Chelsi eshiklarini ochgan edi.
Endilikda Enzo Maresca oldida ulkan vazifa turibdi. U nafaqat dunyoning eng kuchli jamoalaridan birini boshqarishi, balki Pep Guardiola tomonidan oʻrnatilgan yuqori standartlarni saqlab qolishi lozim. Chelsi uchun esa ushbu 17 million funtlik tovon puli klubning moliyaviy holatini barqarorlashtirish va yangi loyihalarni amalga oshirishda qoʻshimcha manba boʻlib xizmat qiladi.
Yaqin kunlarda Manchester Siti tomonidan Enzo Maresca tayinlovi boʻyicha rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda. Bu tayinlov Angliya futbolida yangi davr boshlanishidan dalolat beradi, zero Guardiola ketganidan soʻng jamoaning qanday oʻyin koʻrsatishi barcha futbol muxlislari uchun qiziqarli boʻlib qolmoqda.
…