Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladi

·35·Sport
Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladi

Braziliya futboli afsonasi Roberto Carlos milliy terma jamoaning hozirgi holati va kelajakdagi imkoniyatlari haqida oʻz mulohazalari bilan oʻrtoqlashdi. Sobiq himoyachining fikricha, "Selesao" 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishi mumkin, biroq buning uchun jamoaning asosiy yulduzi Neymar safga qaytishi shart. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2002-yilgi jahon chempioni Sergio Aguero bilan suhbatda Braziliya terma jamoasining oʻyini hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqmaganini taʼkidladi. Roberto Carlosning soʻzlariga koʻra, tarkib bosqichma-bosqich shakllanib bormoqda va Neymar kabi tajribali yetakchining maydonga qaytishi jamoaviy mexanizmni butunlay oʻzgartirib yuboradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, afsonaviy futbolchi jamoaning finalga qadar yetib borishiga ishonch bildirmoqda.

Neymar — gʻalaba kaliti

"Biz hali oʻzimizning eng yaxshi futbolimizni namoyish eta olganimiz yoʻq, ammo jahon chempionatlari oldidan har doim aytganimizdek, jamoa sekin-asta oʻsib bormoqda. Neymar qaytganidan keyin u qanday formada boʻlishini aniq bilmaymiz, lekin u bilan Braziliya ancha kuchayishiga ishonaman", — deydi Roberto Carlos. Uning fikricha, 34 yoshli hujumchi yosh iqtidorlar uchun ham maʼnaviy, ham taktik tayanch boʻlib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Real Madrid sobiq yulduzi tarkibdagi boshqa oʻyinchilarni ham alohida eʼtirof etdi. Xususan, Vinicius Junior ayni damda oʻz sport formasining choʻqqisida ekanligi, Endrick va Matheus Cunha kabi yoshlar esa jamoaga yangi qon olib kirayotgani qayd etildi. Himoya chizigʻida Marquinhos va Gabriel juftligi shakllangani jamoaning barqarorligini taʼminlayotgan muhim omil sifatida koʻrsatildi.

Argentina bilan raqobat va Ancelotti loyihasi

Roberto Carlos Braziliyaning azaliy raqibi hisoblangan Argentina terma jamoasining ustunligini ham tan oldi. Lionel Scaloni boshqaruvidagi amaldagi jahon chempionlari uzoq vaqtdan beri bir murabbiy bilan ishlayotgani va tarkibda Lionel Messi kabi daho borligi ularga qoʻshimcha ustunlik beradi. Carlosning fikricha, Braziliya Argentinani magʻlub etish uchun oʻz standartlarini sezilarli darajada oshirishi lozim.

Ayni damda Braziliya terma jamoasi Carlo Ancelotti boshchiligidagi yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqda. Roberto Carlos va boshqa bir qator afsonaviy futbolchilar italiyalik mutaxassisning loyihasini qoʻllab-quvvatlashda bevosita ishtirok etishmoqda. Ular jamoaning ichki muhitini yaxshilash va yosh futbolchilarga tajriba ulashish orqali Braziliyani yana dunyo futboli taxtiga qaytarishni maqsad qilganlar.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Braziliya uchun 2026-yilgi mundial nafaqat navbatdagi turnir, balki koʻp yillik tanaffusdan soʻng yana finalda oʻynash va besh karra chempionlik maqomini yangilash uchun katta imkoniyatdir. Buning uchun esa jamoa taktik jihatdan oʻsishi va Neymar kabi tajribali ijrochilarning sogʻligʻi muhim ahamiyat kasb etadi.

BraziliyaNeymarRoberto CarlosJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:52Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiKhiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiBugun, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi