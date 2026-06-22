Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladi
Braziliya futboli afsonasi Roberto Carlos milliy terma jamoaning hozirgi holati va kelajakdagi imkoniyatlari haqida oʻz mulohazalari bilan oʻrtoqlashdi. Sobiq himoyachining fikricha, "Selesao" 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishi mumkin, biroq buning uchun jamoaning asosiy yulduzi Neymar safga qaytishi shart. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2002-yilgi jahon chempioni Sergio Aguero bilan suhbatda Braziliya terma jamoasining oʻyini hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqmaganini taʼkidladi. Roberto Carlosning soʻzlariga koʻra, tarkib bosqichma-bosqich shakllanib bormoqda va Neymar kabi tajribali yetakchining maydonga qaytishi jamoaviy mexanizmni butunlay oʻzgartirib yuboradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, afsonaviy futbolchi jamoaning finalga qadar yetib borishiga ishonch bildirmoqda.
Neymar — gʻalaba kaliti"Biz hali oʻzimizning eng yaxshi futbolimizni namoyish eta olganimiz yoʻq, ammo jahon chempionatlari oldidan har doim aytganimizdek, jamoa sekin-asta oʻsib bormoqda. Neymar qaytganidan keyin u qanday formada boʻlishini aniq bilmaymiz, lekin u bilan Braziliya ancha kuchayishiga ishonaman", — deydi Roberto Carlos. Uning fikricha, 34 yoshli hujumchi yosh iqtidorlar uchun ham maʼnaviy, ham taktik tayanch boʻlib xizmat qiladi.
Shu bilan birga, Real Madrid sobiq yulduzi tarkibdagi boshqa oʻyinchilarni ham alohida eʼtirof etdi. Xususan, Vinicius Junior ayni damda oʻz sport formasining choʻqqisida ekanligi, Endrick va Matheus Cunha kabi yoshlar esa jamoaga yangi qon olib kirayotgani qayd etildi. Himoya chizigʻida Marquinhos va Gabriel juftligi shakllangani jamoaning barqarorligini taʼminlayotgan muhim omil sifatida koʻrsatildi.
Argentina bilan raqobat va Ancelotti loyihasiRoberto Carlos Braziliyaning azaliy raqibi hisoblangan Argentina terma jamoasining ustunligini ham tan oldi. Lionel Scaloni boshqaruvidagi amaldagi jahon chempionlari uzoq vaqtdan beri bir murabbiy bilan ishlayotgani va tarkibda Lionel Messi kabi daho borligi ularga qoʻshimcha ustunlik beradi. Carlosning fikricha, Braziliya Argentinani magʻlub etish uchun oʻz standartlarini sezilarli darajada oshirishi lozim.
Ayni damda Braziliya terma jamoasi Carlo Ancelotti boshchiligidagi yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqda. Roberto Carlos va boshqa bir qator afsonaviy futbolchilar italiyalik mutaxassisning loyihasini qoʻllab-quvvatlashda bevosita ishtirok etishmoqda. Ular jamoaning ichki muhitini yaxshilash va yosh futbolchilarga tajriba ulashish orqali Braziliyani yana dunyo futboli taxtiga qaytarishni maqsad qilganlar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Braziliya uchun 2026-yilgi mundial nafaqat navbatdagi turnir, balki koʻp yillik tanaffusdan soʻng yana finalda oʻynash va besh karra chempionlik maqomini yangilash uchun katta imkoniyatdir. Buning uchun esa jamoa taktik jihatdan oʻsishi va Neymar kabi tajribali ijrochilarning sogʻligʻi muhim ahamiyat kasb etadi.
…