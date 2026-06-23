Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdi

·69·Sport
Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdi

2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Argentina Avstriyadan 2:0 hisobida ustun keldi. «J» guruhidan o‘rin olgan bahs Dallasdagi Arlington stadionida o‘tkazildi. Argentina safida Lionel Messi ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Birinchi gol 38-daqiqada urildi, ikkinchisi esa 90+5-daqiqada kiritildi.

O‘yin statistikasida Argentina ko‘p jihatdan raqibidan ustun bo‘ldi. Jamoa 12 marta zarba berdi, Avstriya esa oltita urinish amalga oshirdi. Darvoza sohasiga aniq yo‘llangan zarbalar Argentinada uchta, Avstriyada bittani tashkil qildi.

Argentina to‘pni 54 foiz nazorat qildi. Avstriyaning ko‘rsatkichi 46 foiz bo‘ldi. Paslar soni bo‘yicha ham Janubiy Amerika vakillari oldinda: Argentina 538 ta, Avstriya 440 ta uzatma amalga oshirdi. Uzatmalar aniqligi mos ravishda 90 va 87 foiz bo‘ldi.

Uchrashuvda Argentina 13 marta, Avstriya 12 marta qoida buzdi. Ikkala jamoa ham ikkitadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka bo‘lmadi. Argentina ikki marta ofsayd holatiga tushgan bo‘lsa, Avstriyada ofsayd qayd etilmadi.

Burchak zarbalari bo‘yicha Avstriya ustun edi. Avstriya uch marta, Argentina esa bir marta burchak to‘pi tepdi. Biroq Avstriyaning hujumlari gol bilan yakunlanmadi.

Ikkinchi turdan keyin Argentina olti ochko bilan guruh peshqadami bo‘lib turibdi. Avstriya uch ochko jamg‘argan va ikkinchi o‘rinni egallagan. Iordaniya hamda Jazoir hozircha ochko olmagan.

ArgentinaAvstriyaLionel MessiDallasArlingtonJ guruhi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiArgentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiBugun, 00:57Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaAston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaBugun, 00:53Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi