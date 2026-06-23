Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdi
2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Argentina Avstriyadan 2:0 hisobida ustun keldi. «J» guruhidan o‘rin olgan bahs Dallasdagi Arlington stadionida o‘tkazildi. Argentina safida Lionel Messi ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Birinchi gol 38-daqiqada urildi, ikkinchisi esa 90+5-daqiqada kiritildi.
O‘yin statistikasida Argentina ko‘p jihatdan raqibidan ustun bo‘ldi. Jamoa 12 marta zarba berdi, Avstriya esa oltita urinish amalga oshirdi. Darvoza sohasiga aniq yo‘llangan zarbalar Argentinada uchta, Avstriyada bittani tashkil qildi.
Argentina to‘pni 54 foiz nazorat qildi. Avstriyaning ko‘rsatkichi 46 foiz bo‘ldi. Paslar soni bo‘yicha ham Janubiy Amerika vakillari oldinda: Argentina 538 ta, Avstriya 440 ta uzatma amalga oshirdi. Uzatmalar aniqligi mos ravishda 90 va 87 foiz bo‘ldi.
Uchrashuvda Argentina 13 marta, Avstriya 12 marta qoida buzdi. Ikkala jamoa ham ikkitadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka bo‘lmadi. Argentina ikki marta ofsayd holatiga tushgan bo‘lsa, Avstriyada ofsayd qayd etilmadi.
Burchak zarbalari bo‘yicha Avstriya ustun edi. Avstriya uch marta, Argentina esa bir marta burchak to‘pi tepdi. Biroq Avstriyaning hujumlari gol bilan yakunlanmadi.
Ikkinchi turdan keyin Argentina olti ochko bilan guruh peshqadami bo‘lib turibdi. Avstriya uch ochko jamg‘argan va ikkinchi o‘rinni egallagan. Iordaniya hamda Jazoir hozircha ochko olmagan.
…