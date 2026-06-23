Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdi
Fransiya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «I» guruhining ikkinchi turida Iroqni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Filadelfiyadagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda Kilian Mbappe dubl qayd etdi, yana bir golni Usmon Dembele urdi.
Hisob 14-daqiqada ochildi. Mbappe Iroq darvozasini ishg‘ol qilib, Fransiyani oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda u 54-daqiqada yana gol urdi. 66-daqiqada Dembele uchinchi to‘pni kiritib, o‘yin natijasini belgilab berdi.
Fransiya uchrashuv davomida raqib darvozasi tomon 19 marta zarba yo‘lladi. Shulardan beshtasi aniq chiqdi. Iroq esa to‘rt marta zarba berdi, ammo birortasini ham darvoza sohasiga yo‘llay olmadi.
To‘p nazoratida ham Fransiya ustun bo‘ldi. Jamoa to‘pga 56 foiz egalik qildi, Iroqda bu ko‘rsatkich 44 foizni tashkil etdi. Fransuzlar 586 ta uzatmani 91 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. Iroq 420 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 86 foiz bo‘ldi.
Fransiya sakkiz marta, Iroq to‘rt marta qoida buzdi. Iroqning bir futbolchisi sariq kartochka oldi. Qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha Fransiya 4:2 hisobida ustun keldi.
Bu g‘alabadan keyin Fransiya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, «I» guruhida birinchi o‘rinni egalladi. Norvegiya ham olti ochkoga ega, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha ikkinchi pog‘onada. Senegal va Iroq hozircha ochko olmagan.
…