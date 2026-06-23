Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdi

·49·Sport
Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdi

Fransiya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «I» guruhining ikkinchi turida Iroqni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Filadelfiyadagi stadionda o‘tkazilgan uchrashuvda Kilian Mbappe dubl qayd etdi, yana bir golni Usmon Dembele urdi.

Hisob 14-daqiqada ochildi. Mbappe Iroq darvozasini ishg‘ol qilib, Fransiyani oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda u 54-daqiqada yana gol urdi. 66-daqiqada Dembele uchinchi to‘pni kiritib, o‘yin natijasini belgilab berdi.

Fransiya uchrashuv davomida raqib darvozasi tomon 19 marta zarba yo‘lladi. Shulardan beshtasi aniq chiqdi. Iroq esa to‘rt marta zarba berdi, ammo birortasini ham darvoza sohasiga yo‘llay olmadi.

To‘p nazoratida ham Fransiya ustun bo‘ldi. Jamoa to‘pga 56 foiz egalik qildi, Iroqda bu ko‘rsatkich 44 foizni tashkil etdi. Fransuzlar 586 ta uzatmani 91 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. Iroq 420 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 86 foiz bo‘ldi.

Fransiya sakkiz marta, Iroq to‘rt marta qoida buzdi. Iroqning bir futbolchisi sariq kartochka oldi. Qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha Fransiya 4:2 hisobida ustun keldi.

Bu g‘alabadan keyin Fransiya ikki o‘yinda olti ochko to‘plab, «I» guruhida birinchi o‘rinni egalladi. Norvegiya ham olti ochkoga ega, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha ikkinchi pog‘onada. Senegal va Iroq hozircha ochko olmagan.

FransiyaIroqKilian MbappeUsmon DembeleFiladelfiyaJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiTurkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiBugun, 07:49Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiErling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiBugun, 07:46O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiBugun, 07:39O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 07:35Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiNorvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiBugun, 07:31Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiErling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiBugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi