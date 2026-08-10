«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!

·38·Sport
«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!
Qisqacha

O'zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Abdulla Abdullayev «Navbahor» bilan shartnomasini bekor qilib, «Neftchi» bilan rasman kelishuv imzoladi. U transfer oynasining so'nggi kunida Namangan klubidan ketganidan bir necha soat o'tib, Farg'ona jamoasi safiga qo'shildi. «Neftchi» rahbariyati Abdullayevning tajribasi, yarim himoyadagi ko'p qirrali o'yini va jangovar xarakteri jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi.

O‘zbekiston Superligasida transfer oynasining so‘nggi kunida haqiqiy sensatsiya va drama kuzatildi. Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Abdulla Abdullayev bilan rasman shartnoma imzolanganini e’lon qildi.

Kunning birinchi yarmida Namanganning «Navbahor» klubi bilan shartnomani bekor qilgan futbolchi oradan bir necha soat o‘tib farg‘onaliklar a’zosiga aylandi.

«Navbahor»dan ketgan yarimhimoyachining kutilmagan transferi

Ta’kidlash joizki, Abdulla Abdullayev yaqindagina «Navbahor» bilan kelishuvga erishgan va «lochinlar» safiga borib qo‘shilgan edi. Biroq transfer oynasining so‘nggi soatlarida tomonlar o‘rtadagi shartnomani bekor qilishdi.

Ushbu vaziyatdan unumli foydalangan Farg‘onaning «Neftchi» klubi rahbariyati zudlik bilan harakat qilib, tajribali yarimhimoyachini o‘z safiga qo‘shib olishga erishdi.

«Neftchi» rahbariyatining rasmiy munosabati

«Neftchi» klubi matbuot xizmati ushbu muhim kelishuvni tasdiqlar ekan, yangi futbolchining jamoadagi o‘rni va salohiyatiga yuqori baho berdi:

«Abdulla Abdullayev faoliyati davomida o‘zining yuqori mahorati, maydonni yaxshi ko‘ra olishi, to‘p bilan ishlashdagi ishonchliligi va jangovar xarakteri bilan ajralib kelgan.

Uning tajribasi va yarim himoyadagi ko‘p qirrali o‘yini jamoamizning ikkinchi davradagi muhim vazifalarini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Yangi futbolchimizdan «Neftchi»ning sariq-qora libosida munosib o‘yinlar, muhim g‘alabalar va jamoaviy maqsadlarimiz sari qo‘shiladigan katta hissa kutib qolamiz», — deyiladi klub xabarida.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abdulla AbdullayevNavbahorNeftchiO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)