Husanovning “Manchester Siti”dagi yangi maoshi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning “Manchester Siti”dagi kafolatlangan yillik maoshi 5,2 million funt sterling, ya’ni haftasiga 100 ming funtni tashkil etadi. 22 yoshli futbolchi bilan 2031 yil 30 iyuniga qadar amal qiladigan 5 yillik shartnoma tuzilgan bo‘lib, uning kafolatlangan umumiy daromadi 26 million funtga yetadi. Natijalarga bog‘liq bonuslar hisobiga Husanov haftasiga yana 25 ming funt olishi, maksimal yillik daromadi esa 6,5 million funtga yetishi mumkin.
O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning Angliyaning “Manchester Siti” klubi bilan tuzgan yangi shartnomasi bo‘yicha moliyaviy tafsilotlar ma’lum qilindi. 22 yoshli futbolchi joriy yil iyul oyida manchesterliklar bilan 2031 yil 30 iyuniga qadar amal qiladigan 5 yillik shartnoma imzolagan edi.
Capology portali ma’lumotlariga ko‘ra, Husanovning kafolatlangan yillik maoshi 5,2 million funt sterlingni tashkil etadi. Bu futbolchining haftasiga 100 ming funt daromad olishini anglatadi. Shu tariqa, besh yillik shartnoma davomida himoyachining kafolatlangan umumiy daromadi 26 million funtga yetadi.
Shartnomada futbolchining natijalariga qarab beriladigan qo‘shimcha bonuslar ham ko‘zda tutilgan. Agar belgilangan shartlar bajarilsa, Husanov haftasiga yana 25 ming funt, ya’ni bir yilda qo‘shimcha 1,3 million funt ishlab topishi mumkin.
Barcha bonuslar qo‘shib hisoblanganida, o‘zbekistonlik himoyachining maksimal yillik daromadi 6,5 million funtga yetishi mumkin.
Ma’lumot uchun, “Manchester Siti” tarkibida eng yuqori asosiy maosh oluvchi futbolchi — norvegiyalik hujumchi Erling Holand. U haftasiga 525 ming funt ishlab topadi.
Klubda maoshi yuqori bo‘lgan futbolchilar orasida Jek Grilish — 300 ming funt, Omar Marmush — 295 ming funt, Fil Foden — 280 ming funt va Janluiji Donnarumma — 265 ming funt haftalik daromad bilan keyingi o‘rinlarni egallagan.
Shu tariqa, Husanovning yangi shartnomasi nafaqat uning “Manchester Siti”dagi kelajagini yana bir necha yilga kafolatlaydi, balki o‘zbekistonlik futbolchining Angliyaning eng kuchli klublaridan birida munosib maosh olayotganini ham ko‘rsatadi.
…