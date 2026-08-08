Husanovning “Manchester Siti”dagi yangi maoshi ma’lum bo‘ldi

·420·Sport
Husanovning “Manchester Siti”dagi yangi maoshi ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

Abduqodir Husanovning “Manchester Siti”dagi kafolatlangan yillik maoshi 5,2 million funt sterling, ya’ni haftasiga 100 ming funtni tashkil etadi. 22 yoshli futbolchi bilan 2031 yil 30 iyuniga qadar amal qiladigan 5 yillik shartnoma tuzilgan bo‘lib, uning kafolatlangan umumiy daromadi 26 million funtga yetadi. Natijalarga bog‘liq bonuslar hisobiga Husanov haftasiga yana 25 ming funt olishi, maksimal yillik daromadi esa 6,5 million funtga yetishi mumkin.

O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning Angliyaning “Manchester Siti” klubi bilan tuzgan yangi shartnomasi bo‘yicha moliyaviy tafsilotlar ma’lum qilindi. 22 yoshli futbolchi joriy yil iyul oyida manchesterliklar bilan 2031 yil 30 iyuniga qadar amal qiladigan 5 yillik shartnoma imzolagan edi.

Capology portali ma’lumotlariga ko‘ra, Husanovning kafolatlangan yillik maoshi 5,2 million funt sterlingni tashkil etadi. Bu futbolchining haftasiga 100 ming funt daromad olishini anglatadi. Shu tariqa, besh yillik shartnoma davomida himoyachining kafolatlangan umumiy daromadi 26 million funtga yetadi.

Shartnomada futbolchining natijalariga qarab beriladigan qo‘shimcha bonuslar ham ko‘zda tutilgan. Agar belgilangan shartlar bajarilsa, Husanov haftasiga yana 25 ming funt, ya’ni bir yilda qo‘shimcha 1,3 million funt ishlab topishi mumkin.

Barcha bonuslar qo‘shib hisoblanganida, o‘zbekistonlik himoyachining maksimal yillik daromadi 6,5 million funtga yetishi mumkin.

Ma’lumot uchun, “Manchester Siti” tarkibida eng yuqori asosiy maosh oluvchi futbolchi — norvegiyalik hujumchi Erling Holand. U haftasiga 525 ming funt ishlab topadi.

Klubda maoshi yuqori bo‘lgan futbolchilar orasida Jek Grilish — 300 ming funt, Omar Marmush — 295 ming funt, Fil Foden — 280 ming funt va Janluiji Donnarumma — 265 ming funt haftalik daromad bilan keyingi o‘rinlarni egallagan.

Shu tariqa, Husanovning yangi shartnomasi nafaqat uning “Manchester Siti”dagi kelajagini yana bir necha yilga kafolatlaydi, balki o‘zbekistonlik futbolchining Angliyaning eng kuchli klublaridan birida munosib maosh olayotganini ham ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)