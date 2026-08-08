Kenan Yildiz Arsenal safiga oʻtishni istamoqda

·148·Sport
Kenan Yildiz Arsenal safiga oʻtishni istamoqda
Qisqacha

Yuventus yarimhimoyachisi Kenan Yildiz Arsenal safiga o'tishga tayyor ekanini bildirgan va London klubiga qo'shilish istagida qat'iy turibdi. 21 yoshli Turkiya terma jamoasi a'zosi tez orada Yuventus rahbariyatiga qarorini rasman ma'lum qilishi kutilmoqda. Biroq Yuventus futbolchining transfer qiymatini 120 million funt sterling etib belgilagan va uni sotish niyati yo'qligini bildirgan.

Londonning Arsenal klubi yangi qanot hujumchisini izlash borasidagi harakatlarini davom ettirmoqda. Turinning Yuventus klubi yarimhimoyachisi Kenan Yildiz ingliz jamoasiga oʻz xohishi bilan koʻchib oʻtishga tayyor ekanini bildirgani London klubi uchun muhim qadam boʻldi. Mazkur transfer Mikel Arteta jamoasining hujum chizigʻini kuchaytirishdagi asosiy maqsadlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Indy Kaila xabar qilishicha, 21 yoshli Turkiya terma jamoasi aʼzosi London klubiga qoʻshilish istagida qatʼiy turibdi va tez orada Yuventus rahbariyatiga oʻzining qarorini rasman maʼlum qiladi. Avvalroq Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior qirollik klubi bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolagani sababli, Arsenal oʻz eʼtiborini aynan Yildiz nomzodiga qaratgandi.

Transferdagi moliyaviy toʻsiqlar

Biroq mazkur kelishuvni amalga oshirish unchalik oson kechmaydi. Italiya grandi yosh iqtidor egasining transfer qiymatini 120 million funt sterling etib belgilagan. Bu esa Arsenal klubining moliyaviy imkoniyatlarini jiddiy sinovdan oʻtkazishi aniq. The Athletic nashri avvalroq London klubi futbolchining narxi boʻyicha soʻrov yuborgani, biroq Yuventus uni sotish niyati yoʻqligini qatʼiy bildirganini maʼlum qilgandi.

Shunga qaramay, futbolchining oʻzi jamoani tark etishni xohlayotgani muzokaralar jarayonini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Sacha Tavolieri kabi taniqli jurnalistlar Kenan Yildizni Mikel Artetaning orzuidagi transfer maqsadi sifatida taʼriflab kelishgan. Shu boisdan ham ushbu vaziyat yozgi transfer oynasida eng koʻp muhokama qilinadigan mavzulardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Maydondagi koʻrsatkichlar

WhoScored tahlillariga koʻra, turkiyalik futbolchi dribling, hujumni yakunlash hamda hal qiluvchi uzatmalar amalga oshirishda yuqori mahoratga ega. U 2025/26 yilgi mavsum davomida barcha musobaqalarda 11 ta gol urib, 9 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Bunday barqaror va samarali oʻyin koʻrsatkichlari Gabriyel Martinellining mavsum davomidagi notekis oʻyinidan norozi boʻlgan muxlislar uchun Yildiz ajoyib muqobil boʻlishini koʻrsatmoqda.

ArsenalYuventusKenan YildizTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)