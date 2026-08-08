Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdi
Porsche GT bo'limi rahbari Andreas Preuninger zamonaviy texnologiyalar va kuchayib borayotgan ekologik talablar sharoitida ham Porsche 911 GT3 modellarining xarakteri va hayajonli boshqaruvi saqlanib qolishini aytdi. GT bo'limi elektromobillar va gibrid tizimlar rivojlanayotganiga qaramay, haqiqiy haydash zavqini asrash uchun yangi muhandislik yechimlarini izlamoqda, yangi avlod avtomobillari esa tezlik, aerodinamika va tortish kuchi bo'yicha takomillashmoqda.
Buyuk Britaniyadagi Silverstone shahridagi Porsche Experience Centre markazida brendning Buyuk Britaniyadagi 75 yilligiga bag'ishlangan Sunstede festivali bo'lib o'tdi va tadbir avtomobil ishqibozlari bilan to'lib-toshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yig'ilganlar uchun Porsche kompaniyasining GT bo'limi rahbari Andreas Preuninger haqiqiy yulduzdek kutib olindi, chunki uning rahbarligida bo'lim ko'plab muvaffaqiyatli sport avtomobillarini taqdim etgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilsozlik olamida o'ziga xos mavqega ega bo'lgan Andreas Preuninger kompaniyaning sport modifikatsiyalari kelajagi haqida muhim fikrlarni bildirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar va ekologik talablar keskinlashib borayotganiga qaramamay, Porsche 911 GT3 kabi afsonaviy modellarning xarakteri va hayajonli boshqaruvi yo'qolmaydi.
Kelajakdagi sport avtomobillari va injenerlik yechimlariBugungi kunda avtomobil sanoati elektromobillar va gidrid tizimlar sari jadal qadam tashlamoqda. Shunga qaramay, GT bo'limi muxlislar kutgan haqiqiy haydash zavqini saqlab qolish uchun yangi muhandislik yechimlarini topishga intilmoqda. Har bir yangi avlod avtomobili o'tmishdoshiga nisbatan nafaqat tezroq, balki aerodinamika va tortish kuchi bo'yicha ham sezilarli darajada takomillashib bormoqda.
Mutaxassislarning ta'kidlashicha, haydovchilar bilan jonli aloqa o'rnatuvchi benzinli dvigatel tovushi va mexanik hislatlar kelgusida ham brendning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Porsche muhandislari qat'iy ekologik normalarga moslashish bilan birga, avtomobilning sportdagi o'ziga xos xarakterini saqlab qolish ustida tinimsiz ishlamoqda.
…