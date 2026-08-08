Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdi

·35·Avto
Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdi
Qisqacha

Porsche GT bo'limi rahbari Andreas Preuninger zamonaviy texnologiyalar va kuchayib borayotgan ekologik talablar sharoitida ham Porsche 911 GT3 modellarining xarakteri va hayajonli boshqaruvi saqlanib qolishini aytdi. GT bo'limi elektromobillar va gibrid tizimlar rivojlanayotganiga qaramay, haqiqiy haydash zavqini asrash uchun yangi muhandislik yechimlarini izlamoqda, yangi avlod avtomobillari esa tezlik, aerodinamika va tortish kuchi bo'yicha takomillashmoqda.

Buyuk Britaniyadagi Silverstone shahridagi Porsche Experience Centre markazida brendning Buyuk Britaniyadagi 75 yilligiga bag'ishlangan Sunstede festivali bo'lib o'tdi va tadbir avtomobil ishqibozlari bilan to'lib-toshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yig'ilganlar uchun Porsche kompaniyasining GT bo'limi rahbari Andreas Preuninger haqiqiy yulduzdek kutib olindi, chunki uning rahbarligida bo'lim ko'plab muvaffaqiyatli sport avtomobillarini taqdim etgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilsozlik olamida o'ziga xos mavqega ega bo'lgan Andreas Preuninger kompaniyaning sport modifikatsiyalari kelajagi haqida muhim fikrlarni bildirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar va ekologik talablar keskinlashib borayotganiga qaramamay, Porsche 911 GT3 kabi afsonaviy modellarning xarakteri va hayajonli boshqaruvi yo'qolmaydi.

Kelajakdagi sport avtomobillari va injenerlik yechimlari

Bugungi kunda avtomobil sanoati elektromobillar va gidrid tizimlar sari jadal qadam tashlamoqda. Shunga qaramay, GT bo'limi muxlislar kutgan haqiqiy haydash zavqini saqlab qolish uchun yangi muhandislik yechimlarini topishga intilmoqda. Har bir yangi avlod avtomobili o'tmishdoshiga nisbatan nafaqat tezroq, balki aerodinamika va tortish kuchi bo'yicha ham sezilarli darajada takomillashib bormoqda.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, haydovchilar bilan jonli aloqa o'rnatuvchi benzinli dvigatel tovushi va mexanik hislatlar kelgusida ham brendning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Porsche muhandislari qat'iy ekologik normalarga moslashish bilan birga, avtomobilning sportdagi o'ziga xos xarakterini saqlab qolish ustida tinimsiz ishlamoqda.

Brend muxlislari uchun yuqori standartlar

Silverstone markazida bo'lib o'tgan festival shuni ko'rsatdiki, Porsche muxlislari uchun nafaqat tezlik, balki avtomobil tarixi va uning emotsional qiymati ham muhimdir. Andreas Preuninger rahbarligidagi jamoa aynan shu uyg'unlikni saqlab qolishga muvaffaq bo'lmoqda. Kelgusida taqdim etiladigan har bir yangi 911 GT3 avtomobili o'z sinfida yuqori standartlarni o'rnatishda davom etishi kutilmoqda.

Porsche911 GT3Andreas PreuningerAvtomobillarSport avtomobili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKecha, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 21:25Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinIkkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinKecha, 18:26Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiKecha, 10:29Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)07.08, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda07.08, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin