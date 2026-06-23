Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...
Mashhur Sportskeeda sport nashri JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv haqida o‘z tahlili va prognozini e’lon qildi.
Manbaga ko‘ra, bo‘lajak bahsda Portugaliya terma jamoasi to‘p nazorati bo‘yicha ustunlikka ega bo‘lishi kutilmoqda. Roberto Martines shogirdlari hujumkor yarim himoyachilar hamda tezkor qanot futbolchilari orqali O‘zbekiston mudofaasini bosqichma-bosqich yorib o‘tishga harakat qiladi.
Portugaliyaliklar to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish, qisqa va tezkor uzatmalar orqali raqibni xatoga majburlash hamda darvoza oldida bir nechta xavfli vaziyat yaratishni maqsad qilgan.
Biroq nashr bunday imkoniyatlarni golga aylantirish uchun Portugaliya futbolchilaridan yuqori samaradorlik talab etilishini ta’kidladi. Chunki O‘zbekiston terma jamoasi raqib hujumlariga qarshi tartibli va matonatli himoya namoyish etishi kutilmoqda.
Sportskeeda «Oq bo‘rilar»ning asosiy quroli intizom, jamoaviy harakat va zich mudofaa bo‘lishini qayd etgan. Bosh murabbiy Fabio Kannavaro futbolchilarga yanada tartibli o‘yin uslubini singdirish va himoya chizig‘idagi bo‘shliqlarni kamaytirish ustida ishlamoqda.
O‘zbekistonlik futbolchilar raqibga erkin hudud qoldirmaslik, jarima maydoni yaqinida maksimal darajada ehtiyotkor harakat qilish va qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlarini izlashga urinadi.
Shu bilan birga, nashr Portugaliyaning hujum salohiyati O‘zbekistonning zich himoyasini yorib o‘tish uchun yetarli darajada kuchli, deb hisoblamoqda.
«Biz Martines shogirdlarining g‘alabasini kutayapmiz. Prognozimiz — Portugaliya foydasiga 2:0», — deb yozdi manba.
Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuv 23 iyun kuni AQSHning Xyuston shahrida bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Qog‘ozda Portugaliya uchrashuv favoriti hisoblansa-da, O‘zbekiston terma jamoasi maydonda tartibli harakat qilib, turnirning yulduzli jamoasiga munosib qarshilik ko‘rsatish niyatida.
…