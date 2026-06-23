Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...

·70·Sport
Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...

Mashhur Sportskeeda sport nashri JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv haqida o‘z tahlili va prognozini e’lon qildi.

Manbaga ko‘ra, bo‘lajak bahsda Portugaliya terma jamoasi to‘p nazorati bo‘yicha ustunlikka ega bo‘lishi kutilmoqda. Roberto Martines shogirdlari hujumkor yarim himoyachilar hamda tezkor qanot futbolchilari orqali O‘zbekiston mudofaasini bosqichma-bosqich yorib o‘tishga harakat qiladi.

Portugaliyaliklar to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish, qisqa va tezkor uzatmalar orqali raqibni xatoga majburlash hamda darvoza oldida bir nechta xavfli vaziyat yaratishni maqsad qilgan.

Biroq nashr bunday imkoniyatlarni golga aylantirish uchun Portugaliya futbolchilaridan yuqori samaradorlik talab etilishini ta’kidladi. Chunki O‘zbekiston terma jamoasi raqib hujumlariga qarshi tartibli va matonatli himoya namoyish etishi kutilmoqda.

Sportskeeda «Oq bo‘rilar»ning asosiy quroli intizom, jamoaviy harakat va zich mudofaa bo‘lishini qayd etgan. Bosh murabbiy Fabio Kannavaro futbolchilarga yanada tartibli o‘yin uslubini singdirish va himoya chizig‘idagi bo‘shliqlarni kamaytirish ustida ishlamoqda.

O‘zbekistonlik futbolchilar raqibga erkin hudud qoldirmaslik, jarima maydoni yaqinida maksimal darajada ehtiyotkor harakat qilish va qarshi hujumlarda o‘z imkoniyatlarini izlashga urinadi.

Shu bilan birga, nashr Portugaliyaning hujum salohiyati O‘zbekistonning zich himoyasini yorib o‘tish uchun yetarli darajada kuchli, deb hisoblamoqda.

«Biz Martines shogirdlarining g‘alabasini kutayapmiz. Prognozimiz — Portugaliya foydasiga 2:0», — deb yozdi manba.

Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuv 23 iyun kuni AQSHning Xyuston shahrida bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

Qog‘ozda Portugaliya uchrashuv favoriti hisoblansa-da, O‘zbekiston terma jamoasi maydonda tartibli harakat qilib, turnirning yulduzli jamoasiga munosib qarshilik ko‘rsatish niyatida.

PortugalO'zbekistonRoberto MartinezFabio CannavaroHouston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...