Ismoil Bennaser Milan bilan xayrlashdi va Qatarga yo‘l oldi
Milan Ismoil Bennaser bilan shartnomani o‘zaro kelishuvga ko‘ra muddatidan avval bekor qildi. 28 yoshli jazoirli yarimhimoyachi erkin agent sifatida Qatarning Al-Gharafa klubiga o‘tdi. Bennaser 2019-yildan buyon Milan safida 178 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa bilan 2021/22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini qo‘lga kiritgan. Jiddiy tizza jarohati va ijara davrlaridan so‘ng futbolchining San-Sirodagi besh yillik faoliyati yakunlandi.
Italiyaning Milan klubi yarimhimoyachi Ismoil Bennaser bilan tuzilgan shartnomani o‘zaro kelishuvga ko‘ra muddatidan avval bekor qildi. Goal.com xabar berishicha, jamoa safini erkin agent sifatida tark etgan 28 yoshli jazoirli futbolchi faoliyatini Qatarning Al-Gharafa klubida davom ettiradigan bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu qaror tajribali yarimhimoyachining San-Sirodagi besh yillik faoliyatiga yakun yasadi. Bennaser 2019-yilda Empolidan transfer qilinganidan buyon milanliklar safida jami 178 ta uchrashuvda maydonga tushgan edi. U Stefano Pioli boshchiligidagi jamoaning 2021/22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini qo‘lga kiritishida muhim tayanch ustunlaridan biri bo‘lgan.
Jarohatlar va ijaradagi davrSo‘nggi yillar futbolchi uchun sinovlarga boy bo‘ldi. Jiddiy tizza jarohati tufayli u 2025-yilning fevralidan buyon Milan safida rasmiy o‘yinlarda qatnasha olmadi. O‘tgan 18 oy davomida u Marsel va Dinamo Zagreb klublarida ijara asosida to‘p surgan edi.
2019-yildan buyon faqatgina olti nafar futbolchi Bennaserdan ko‘proq o‘yin o‘tkazgan xolos, ular orasida Rafael Leao 291 ta o‘yin bilan peshqadamlik qilmoqda. Biroq ketma-ket jarohatlar va tarkibdagi o‘zgarishlar o‘yinchining Milan bilan xayrlashishini muqarrar qilib qo‘ydi.
Emotsional vidolashuv va yangi manzilFutbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislarga murojaat yo‘llab, o‘zining chuqur minnatdorchiligini bildirdi. «Qadrli Milan muxlislari, o‘tgan yili men bu so‘zlar xayrlashuvga aylanishini o‘ylamay turib vidolashgan edim», — deya ta'kidladi u o‘z videomurojaatida.
Bennaser besh yildan ortiq vaqt davomida bu libosni g‘urur bilan kiygani, Scudetto g‘olibi bo‘lish faoliyatidagi eng go‘zal xotiralardan biri ekanini qo‘shimcha qildi. Endilikda u Pedro Martins boshchiligidagi Al-Gharafa jamoasida o‘z faoliyatida yangi sahifa ochmoqda.
Hozirda Ruben Amorim boshqaruvidagi Milan Osiyo bo‘ylab mavsumoldi turnesini davom ettirmoqda. Jamoa Indoneziyada Chelsi bilan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib, Polshada Manchester Yunayted bilan maydonga tushishi rejalashtirilgan. Rossonerilar yangi 2026/27-yilgi A Seriya mavsumini 23-avgust kuni safarda Torino qarshiligini yengishdan boshlaydi.
…