Ismoil Bennaser Milan bilan xayrlashdi va Qatarga yo‘l oldi

·61·Sport
Ismoil Bennaser Milan bilan xayrlashdi va Qatarga yo‘l oldi
Qisqacha

Milan Ismoil Bennaser bilan shartnomani o‘zaro kelishuvga ko‘ra muddatidan avval bekor qildi. 28 yoshli jazoirli yarimhimoyachi erkin agent sifatida Qatarning Al-Gharafa klubiga o‘tdi. Bennaser 2019-yildan buyon Milan safida 178 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa bilan 2021/22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini qo‘lga kiritgan. Jiddiy tizza jarohati va ijara davrlaridan so‘ng futbolchining San-Sirodagi besh yillik faoliyati yakunlandi.

Italiyaning Milan klubi yarimhimoyachi Ismoil Bennaser bilan tuzilgan shartnomani o‘zaro kelishuvga ko‘ra muddatidan avval bekor qildi. Goal.com xabar berishicha, jamoa safini erkin agent sifatida tark etgan 28 yoshli jazoirli futbolchi faoliyatini Qatarning Al-Gharafa klubida davom ettiradigan bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qaror tajribali yarimhimoyachining San-Sirodagi besh yillik faoliyatiga yakun yasadi. Bennaser 2019-yilda Empolidan transfer qilinganidan buyon milanliklar safida jami 178 ta uchrashuvda maydonga tushgan edi. U Stefano Pioli boshchiligidagi jamoaning 2021/22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini qo‘lga kiritishida muhim tayanch ustunlaridan biri bo‘lgan.

Jarohatlar va ijaradagi davr

So‘nggi yillar futbolchi uchun sinovlarga boy bo‘ldi. Jiddiy tizza jarohati tufayli u 2025-yilning fevralidan buyon Milan safida rasmiy o‘yinlarda qatnasha olmadi. O‘tgan 18 oy davomida u Marsel va Dinamo Zagreb klublarida ijara asosida to‘p surgan edi.

2019-yildan buyon faqatgina olti nafar futbolchi Bennaserdan ko‘proq o‘yin o‘tkazgan xolos, ular orasida Rafael Leao 291 ta o‘yin bilan peshqadamlik qilmoqda. Biroq ketma-ket jarohatlar va tarkibdagi o‘zgarishlar o‘yinchining Milan bilan xayrlashishini muqarrar qilib qo‘ydi.

Emotsional vidolashuv va yangi manzil

Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislarga murojaat yo‘llab, o‘zining chuqur minnatdorchiligini bildirdi. «Qadrli Milan muxlislari, o‘tgan yili men bu so‘zlar xayrlashuvga aylanishini o‘ylamay turib vidolashgan edim», — deya ta'kidladi u o‘z videomurojaatida.

Bennaser besh yildan ortiq vaqt davomida bu libosni g‘urur bilan kiygani, Scudetto g‘olibi bo‘lish faoliyatidagi eng go‘zal xotiralardan biri ekanini qo‘shimcha qildi. Endilikda u Pedro Martins boshchiligidagi Al-Gharafa jamoasida o‘z faoliyatida yangi sahifa ochmoqda.

Hozirda Ruben Amorim boshqaruvidagi Milan Osiyo bo‘ylab mavsumoldi turnesini davom ettirmoqda. Jamoa Indoneziyada Chelsi bilan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib, Polshada Manchester Yunayted bilan maydonga tushishi rejalashtirilgan. Rossonerilar yangi 2026/27-yilgi A Seriya mavsumini 23-avgust kuni safarda Torino qarshiligini yengishdan boshlaydi.

MilanIsmoil BennaserAl-GharafaA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)