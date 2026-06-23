Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"

·47·Sport
Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"

Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Joao Cancelo jahon chempionati doirasidagi tanqidlar markazida qolayotgan jamoadoshi Cristiano Ronaldo va Braziliya yulduzi Neymar haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Tajribali himoyachining taʼkidlashicha, har ikki futbolchi allaqachon futbol tarixida oʻchmas iz qoldirib boʻlgan va ularning mahoratiga shubha bilan qarash asossizdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda OAVda Cristiano Ronaldoning oʻyin surʼati pasaygani va Neymarning jarohatlar sababli uzoq vaqt maydonga tushmagani keskin muhokama qilinmoqda. Biroq Joao Cancelo bu kabi salbiy munosabatlarni shunchaki "shou" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilarning erishgan yutuqlari har qanday tanqiddan ustun turadi.

"Neymar yoki Cristiano hech kimga hech narsani isbotlab berishi kerak deb oʻylamayman. Ularning isteʼdodi va futbolda erishgan natijalari oʻzlari uchun gapirib turibdi. Bu barcha gap-soʻzlar shunchaki shov-shuv uchun xolos. Ham Cristiano, ham Neymar oʻzlarining kim ekanliklarini va oʻz mamlakatlari uchun nimani anglatishini juda yaxshi bilishadi", — deya Cancelo soʻzlarini keltirmoqda Goal.com nashri.

Tarixiy natijalar va jarohatlar soyasidagi tanqidlar

Cristiano Ronaldo yaqinda Lionel Messi bilan bir qatorda oltita jahon chempionatida ishtirok etgan kam sonli futbolchilardan biriga aylandi. Shuningdek, u 2003-yildagi debyutidan buyon 143 ta gol urib, xalqaro miqyosda erkaklar oʻrtasida barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurari boʻlib turibdi. Neymar esa 128 oʻyinda 79 ta gol bilan Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi mergan hisoblanadi.

Shunga qaramay, Neymar 2023-yilning oktyabr oyida olgan ogʻir jarohatidan soʻng uzoq vaqt davolandi. Koʻplab mutaxassislar uning jismoniy holati avvalgi darajada emasligini aytib, Braziliya terma jamoasiga chaqirilishini savol ostiga olishgan edi. Biroq Braziliya bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Neymarning safga qaytishga tayyorligini tasdiqladi.

Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichidagi muhim bahsda Oʻzbekiston bilan toʻqnash keladi, soʻngra Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Braziliya esa Shotlandiya bilan kuch sinashadi. Har ikki jamoa uchun ham guruhda peshqadamlikni saqlab qolish va pley-off bosqichiga qulayroq yoʻl bilan chiqish uchun gʻalaba suv va havodek zarur.

Joao Canceloning fikricha, futbol olami Ronaldoning xalqaro maydondagi rekordlari va Neymarning Braziliya futboliga qoʻshgan ulkan hissasini eʼtirof etgan holda, ularga mutloq hurmat koʻrsatishi lozim. Hozirgi kunda bu ikki yulduz atrofidagi shov-shuvlar faqatgina ularning nufuzi qanchalik yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Cristiano RonaldoNeymarJoao CanceloJahon ChempionatiPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBarselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBugun, 20:17Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 19:50Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiBugun, 19:14Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 19:11Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Bugun, 18:55Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...