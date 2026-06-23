O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun Jahon chempionati guruh bosqichida Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Soat 22:00 da boshlanadigan uchrashuvni «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli efirda tomosha qilish mumkin. O‘zbekiston bosh murabbiyi Fabio Kannavaro jamoani 3-4-3 tizimida maydonga tushirdi. Portugaliya esa 4-2-3-1 sxemasini tanladi. Zaxira futbolchilari, Portugaliya bosh murabbiyi va stadion nomi taqdim etilgan tarkib rasmida ko‘rsatilmagan.
O‘zbekistonning asosiy tarkibi:
• Darvozabon: A. Ne’matov
• Himoyachilar: R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov
• Yarim himoyachilar: Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov
• Hujumchilar: A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. G‘aniyev
Portugaliyaning asosiy tarkibi:
• Darvozabon: D. Koshta
• Himoyachilar: J. Kanselu, R. Diash, R. Veyga, N. Mendesh
• Yarim himoyachilar: V. Ferreyra, J. Nevesh, P. Netu, B. Fernandesh, J. Feliks
• Hujumchi: K. Ronaldu
O‘zbekiston va Portugaliya bahsi soat 22:00 da boshlanadi. Uchrashuv «Zo‘r TV» telekanalida to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatiladi.
…