Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi
Ispaniyaning Real Madrid klubi ayollar futboli olamida chinakam shov-shuvga sabab boʻlgan transferni yakunladi. Shvetsiyalik iqtidorli hujumchi Felicia Schroder BK Hacken jamoasidan Madrid klubiga oʻtdi. Ushbu transfer ayollar futboli tarixidagi eng qimmat kelishuv sifatida qayd etildi va sport jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
19 yoshli hujumchi bilan imzolangan shartnoma 2030-yilning 30-iyuniga qadar, yaʼni toʻrt yilga moʻljallangan. Real Madrid ushbu transfer orqali nafaqat oʻz tarkibini kuchaytirdi, balki ayollar futboli bozorida ham oʻzining moliyaviy qudratini namoyish etdi. BK Hacken klubi ham ushbu kelishuvni tasdiqlab, bu sotuv klub va butun Shvetsiya futboli uchun tarixiy voqea ekanini taʼkidladi.
Chelsi uchun kutilmagan zarbaUshbu transfer Angliyaning Chelsi klubi uchun katta muvaffaqiyatsizlikka aylandi. Londonliklar uzoq vaqt davomida Felicia Schroderni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilishgan va hatto 1,2 million funt sterling miqdorida rekord taklif bilan chiqishgan edi. Biroq Real Madrid hal qiluvchi pallada faollik koʻrsatib, raqobatchisini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.
Hacken sport direktori Martin Ericsson ushbu kelishuv haqida gapirar ekan, transfer klubning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Felicia Schroderning ketishi klub uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, olingan mablagʻlar ayollar futbolini rivojlantirishga xizmat qiladi.
Yangi yulduzning yutuqlariFelicia Schroder professional faoliyatini 2023-yilda boshlagan boʻlishiga qaramay, qisqa vaqt ichida jahonning eng iqtidorli futbolchilaridan biriga aylandi. U 2025-yilgi mavsumda Shvetsiya chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi va 30 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida gʻolib chiqdi. Umumiy hisobda u Hacken safida 128 ta oʻyinda maydonga tushib, 91 ta gol va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Real Madrid skautlarini ayniqsa futbolchining Yevropa ayollar kubogidagi (UEFA Women's Europa Cup) oʻyini hayratda qoldirdi. Turnir davomida u 9 ta oʻyinda 8 ta gol urib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Final bahsida esa raqib darvozasiga het-trik qayd etib, oʻzining yuqori darajadagi hujumchi ekanini isbotladi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Felicia Schroder Shvetsiya terma jamoasida ham asosiy figuralardan biriga aylanib ulgurgan. Uning Madridga koʻchib oʻtishi ayollar futbolida transfer qiymatlarining keskin oʻsishidan dalolat beradi va kelgusida boshqa grand klublar ham shunday yirik investitsiyalarni amalga oshirishiga turtki boʻlishi mumkin.
…