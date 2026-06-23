Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi

·58·Sport
Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi ayollar futboli olamida chinakam shov-shuvga sabab boʻlgan transferni yakunladi. Shvetsiyalik iqtidorli hujumchi Felicia Schroder BK Hacken jamoasidan Madrid klubiga oʻtdi. Ushbu transfer ayollar futboli tarixidagi eng qimmat kelishuv sifatida qayd etildi va sport jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

19 yoshli hujumchi bilan imzolangan shartnoma 2030-yilning 30-iyuniga qadar, yaʼni toʻrt yilga moʻljallangan. Real Madrid ushbu transfer orqali nafaqat oʻz tarkibini kuchaytirdi, balki ayollar futboli bozorida ham oʻzining moliyaviy qudratini namoyish etdi. BK Hacken klubi ham ushbu kelishuvni tasdiqlab, bu sotuv klub va butun Shvetsiya futboli uchun tarixiy voqea ekanini taʼkidladi.

Chelsi uchun kutilmagan zarba

Ushbu transfer Angliyaning Chelsi klubi uchun katta muvaffaqiyatsizlikka aylandi. Londonliklar uzoq vaqt davomida Felicia Schroderni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilishgan va hatto 1,2 million funt sterling miqdorida rekord taklif bilan chiqishgan edi. Biroq Real Madrid hal qiluvchi pallada faollik koʻrsatib, raqobatchisini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Hacken sport direktori Martin Ericsson ushbu kelishuv haqida gapirar ekan, transfer klubning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Felicia Schroderning ketishi klub uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, olingan mablagʻlar ayollar futbolini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yangi yulduzning yutuqlari

Felicia Schroder professional faoliyatini 2023-yilda boshlagan boʻlishiga qaramay, qisqa vaqt ichida jahonning eng iqtidorli futbolchilaridan biriga aylandi. U 2025-yilgi mavsumda Shvetsiya chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi va 30 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida gʻolib chiqdi. Umumiy hisobda u Hacken safida 128 ta oʻyinda maydonga tushib, 91 ta gol va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Real Madrid skautlarini ayniqsa futbolchining Yevropa ayollar kubogidagi (UEFA Women's Europa Cup) oʻyini hayratda qoldirdi. Turnir davomida u 9 ta oʻyinda 8 ta gol urib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Final bahsida esa raqib darvozasiga het-trik qayd etib, oʻzining yuqori darajadagi hujumchi ekanini isbotladi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Felicia Schroder Shvetsiya terma jamoasida ham asosiy figuralardan biriga aylanib ulgurgan. Uning Madridga koʻchib oʻtishi ayollar futbolida transfer qiymatlarining keskin oʻsishidan dalolat beradi va kelgusida boshqa grand klublar ham shunday yirik investitsiyalarni amalga oshirishiga turtki boʻlishi mumkin.

Real MadridAyollar FutboliTransferFelicia SchroderBK Hacken
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiKecha, 22:53Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKecha, 22:36Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Kecha, 22:36O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringKecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...