Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sir

·23·Sport
Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sir

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida nafaqat oʻzining sermahsul oʻyini, balki kutilmagan yangi gol nishonlash uslubi bilan ham barchaning eʼtiborini tortmoqda. Koʻp yillar davomida qoʻllarini koʻkragiga chalishtirib gol nishonlashga odatlangan yulduz endilikda xayoliy fleyta chalish harakatini amalga oshirmoqda. Bu oʻzgarish ortida mashhur teleboshlovchi Jeyms Korden bilan bogʻliq qiziqarli voqea yotibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu musiqiy nishonlashning tarixi turnir boshlanishidan avval Mbappe ishtirok etgan Jeyms Kordenning "After Hours" koʻrsatuviga borib taqaladi. Koʻrsatuv davomida Real Madrid yulduzi bolaligida ota-onasi uni har tomonlama yetuk inson boʻlib ulgʻayishi uchun turli sanʼat turlari, jumladan, musiqa asboblarini oʻrganishga ham yoʻnaltirganini soʻzlab bergan edi. Mbappe bolaligida fleyta chalishni oʻrganishga harakat qilganini tan olgan.

Jeyms Korden bilan tuzilgan shart

Suhbat davomida Jeyms Korden vaziyatdan foydalanib, hujumchiga oʻziga xos taklif bilan chiqdi. U Mbappega turnirdagi ilk golini urganidan soʻng xayoliy fleyta chalib nishonlashni taklif qildi. Korden hatto buni qanday amalga oshirish kerakligini koʻrsatib berib, futbolchidan vaʼda olgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappe ushbu hazilomuz kelishuvga jiddiy yondashgan va uni jahon sahnasida amalga oshirishga qaror qilgan.

Fransiyaning I guruhidagi Senegalga qarshi kechgan debyut uchrashuvida (3:1) Mbappe dubl qayd etdi. Ilk golini urganidan soʻng u oʻzining anʼanaviy uslubidan voz kechib, fleyta chalish harakatini namoyish etdi. Bu lahza ijtimoiy tarmoqlarda tezda virusga aylandi va muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Kordenning oʻzi ham futbol yulduzi bergan vaʼdasining ustidan chiqqanidan hayratda ekanini yashirmadi.

"Bu shunchaki aql bovar qilmas holat edi. Otam bilan oʻyinni tomosha qilayotganimizda u: 'Qara, u fleyta chalyapti!' deb baqirib yubordi. Telefonim xabarlardan portlab ketayozdi," — deya taʼkidladi britaniyalik teleboshlovchi talkSPORT nashriga bergan intervyusida. Maʼlum boʻlishicha, Mbappe oʻyindan soʻng darhol Kordenga xabar yoʻllab, vaʼdasini bajarganini tasdiqlagan.

Mutaxassislarning fikricha, Mbappening bunday xotirjam va hazilga moyil kayfiyati Fransiya terma jamoasi ichidagi muhit juda aʼlo darajada ekanligidan dalolat beradi. 2022-yilgi finaldagi magʻlubiyatdan soʻng, "uchranglilar" bu safar chempionlikni qaytarib olishga har qachongidan ham yaqinroq koʻrinmoqda. Mbappe esa nafaqat maydondagi yetakchi, balki jamoaning asosiy yulduzi sifatida oʻziga boʻlgan ishonchni namoyish etishda davom etmoqda.

Kylian MbappeReal MadridJeyms KordenJahon ChempionatiFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:56WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...