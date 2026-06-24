Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sir
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida nafaqat oʻzining sermahsul oʻyini, balki kutilmagan yangi gol nishonlash uslubi bilan ham barchaning eʼtiborini tortmoqda. Koʻp yillar davomida qoʻllarini koʻkragiga chalishtirib gol nishonlashga odatlangan yulduz endilikda xayoliy fleyta chalish harakatini amalga oshirmoqda. Bu oʻzgarish ortida mashhur teleboshlovchi Jeyms Korden bilan bogʻliq qiziqarli voqea yotibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu musiqiy nishonlashning tarixi turnir boshlanishidan avval Mbappe ishtirok etgan Jeyms Kordenning "After Hours" koʻrsatuviga borib taqaladi. Koʻrsatuv davomida Real Madrid yulduzi bolaligida ota-onasi uni har tomonlama yetuk inson boʻlib ulgʻayishi uchun turli sanʼat turlari, jumladan, musiqa asboblarini oʻrganishga ham yoʻnaltirganini soʻzlab bergan edi. Mbappe bolaligida fleyta chalishni oʻrganishga harakat qilganini tan olgan.
Jeyms Korden bilan tuzilgan shartSuhbat davomida Jeyms Korden vaziyatdan foydalanib, hujumchiga oʻziga xos taklif bilan chiqdi. U Mbappega turnirdagi ilk golini urganidan soʻng xayoliy fleyta chalib nishonlashni taklif qildi. Korden hatto buni qanday amalga oshirish kerakligini koʻrsatib berib, futbolchidan vaʼda olgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappe ushbu hazilomuz kelishuvga jiddiy yondashgan va uni jahon sahnasida amalga oshirishga qaror qilgan.
Fransiyaning I guruhidagi Senegalga qarshi kechgan debyut uchrashuvida (3:1) Mbappe dubl qayd etdi. Ilk golini urganidan soʻng u oʻzining anʼanaviy uslubidan voz kechib, fleyta chalish harakatini namoyish etdi. Bu lahza ijtimoiy tarmoqlarda tezda virusga aylandi va muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Kordenning oʻzi ham futbol yulduzi bergan vaʼdasining ustidan chiqqanidan hayratda ekanini yashirmadi.
"Bu shunchaki aql bovar qilmas holat edi. Otam bilan oʻyinni tomosha qilayotganimizda u: 'Qara, u fleyta chalyapti!' deb baqirib yubordi. Telefonim xabarlardan portlab ketayozdi," — deya taʼkidladi britaniyalik teleboshlovchi talkSPORT nashriga bergan intervyusida. Maʼlum boʻlishicha, Mbappe oʻyindan soʻng darhol Kordenga xabar yoʻllab, vaʼdasini bajarganini tasdiqlagan.
Mutaxassislarning fikricha, Mbappening bunday xotirjam va hazilga moyil kayfiyati Fransiya terma jamoasi ichidagi muhit juda aʼlo darajada ekanligidan dalolat beradi. 2022-yilgi finaldagi magʻlubiyatdan soʻng, "uchranglilar" bu safar chempionlikni qaytarib olishga har qachongidan ham yaqinroq koʻrinmoqda. Mbappe esa nafaqat maydondagi yetakchi, balki jamoaning asosiy yulduzi sifatida oʻziga boʻlgan ishonchni namoyish etishda davom etmoqda.
…