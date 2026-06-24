Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib, futbol olamida navbatdagi ulkan natijani qayd etdi. Dallasda boʻlib oʻtgan Avstriyaga qarshi uchrashuvda Messi dubl qayd etib, oʻzining turnirdagi gollari sonini 18 taga yetkazdi va germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klose rekordini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy lahzalarni stadionning oʻzida kuzatib borgan futbolchining turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzo ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz hayajonini yashirmadi. U farzandlari — Thiago, Mateo va Ciro bilan tushgan suratini ulashib, Messining muvaffaqiyatidan faxrlanishini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, barcha oʻgʻillari otasining ramziy 10-raqamli libosida Argentina terma jamoasini qoʻllab-quvvatlagan.
Tarixiy rekord va dramatik oʻyinOʻyin Lionel Messi uchun kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasida hakam tomonidan belgilangan penaltini ijro etishda Messi xatoga yoʻl qoʻydi va toʻpni darvoza ustunidan tashqariga yoʻlladi. Bu uning jahon chempionatlari tarixidagi (penaltilar seriyasidan tashqari) uchinchi bor oʻyindan penaltini aniq amalga oshirolmasligi boʻldi.
Biroq, tajribali hujumchi ruhan tushkunlikka tushmasdan, oʻz mahoratini namoyish etishda davom etdi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida hisobni ochgan Messi, ikkinchi boʻlimning soʻnggi daqiqalarida raqib darvozasiga ikkinchi golni kiritib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Aynan shu gollar uni Miroslav Klosedan oʻzib ketishiga va mutloq rekordchiga aylanishiga xizmat qildi.
Oila quvonchi va keyingi bosqichAntonela Roccuzzo Instagram sahifasida: "Sening qayta-qayta tarix yaratayotganingni koʻrish men uchun katta sharaf. Seni yaxshi koʻraman, Lionel Messi!" deya hissiyotlari bilan boʻlishdi. Ushbu gʻalaba Argentinaga J guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritish va muddatidan avval pley-off yoʻllanmasini hal qilish imkonini berdi.
Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Messi guruhdan chiqish vazifasini erta bajarish jamoa uchun muhim boʻlganini, bu esa soʻnggi tur oldidan xotirjamlik berishini taʼkidladi. Amaldagi jahon chempionlari oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida ishonchli odimlamoqda, Messi esa hamon jamoasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda.
…