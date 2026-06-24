Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdi

·24·Sport
Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib, futbol olamida navbatdagi ulkan natijani qayd etdi. Dallasda boʻlib oʻtgan Avstriyaga qarshi uchrashuvda Messi dubl qayd etib, oʻzining turnirdagi gollari sonini 18 taga yetkazdi va germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klose rekordini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy lahzalarni stadionning oʻzida kuzatib borgan futbolchining turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzo ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz hayajonini yashirmadi. U farzandlari — Thiago, Mateo va Ciro bilan tushgan suratini ulashib, Messining muvaffaqiyatidan faxrlanishini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, barcha oʻgʻillari otasining ramziy 10-raqamli libosida Argentina terma jamoasini qoʻllab-quvvatlagan.

Tarixiy rekord va dramatik oʻyin

Oʻyin Lionel Messi uchun kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasida hakam tomonidan belgilangan penaltini ijro etishda Messi xatoga yoʻl qoʻydi va toʻpni darvoza ustunidan tashqariga yoʻlladi. Bu uning jahon chempionatlari tarixidagi (penaltilar seriyasidan tashqari) uchinchi bor oʻyindan penaltini aniq amalga oshirolmasligi boʻldi.

Biroq, tajribali hujumchi ruhan tushkunlikka tushmasdan, oʻz mahoratini namoyish etishda davom etdi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida hisobni ochgan Messi, ikkinchi boʻlimning soʻnggi daqiqalarida raqib darvozasiga ikkinchi golni kiritib, jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Aynan shu gollar uni Miroslav Klosedan oʻzib ketishiga va mutloq rekordchiga aylanishiga xizmat qildi.

Oila quvonchi va keyingi bosqich

Antonela Roccuzzo Instagram sahifasida: "Sening qayta-qayta tarix yaratayotganingni koʻrish men uchun katta sharaf. Seni yaxshi koʻraman, Lionel Messi!" deya hissiyotlari bilan boʻlishdi. Ushbu gʻalaba Argentinaga J guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritish va muddatidan avval pley-off yoʻllanmasini hal qilish imkonini berdi.

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Messi guruhdan chiqish vazifasini erta bajarish jamoa uchun muhim boʻlganini, bu esa soʻnggi tur oldidan xotirjamlik berishini taʼkidladi. Amaldagi jahon chempionlari oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida ishonchli odimlamoqda, Messi esa hamon jamoasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordAntonela Roccuzzo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:56WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...