Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadi
Jahon chempionatining guruh bosqichida Angliya terma jamoasi Gana bilan toʻqnash kelib, kutilmagan 0-0 hisobidagi durangga imzo chekdi. Birinchi turda Xorvatiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, muxlislar "Uch sherlar"dan yanada mazmunli oʻyin kutishgan edi, biroq Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoa hujum chizigʻida sezilarli muammolarga duch keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimida Angliya toʻp nazorati va hududiy ustunlikka ega boʻlishiga qaramay, Gana himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi. Yarim himoyachi Declan Rice jarima zarbasidan foydalana olmadi, jamoa sardori Harry Kane esa raqib himoyachilari tomonidan bloklab qoʻyildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, inglizlar dastlabki 45 daqiqalikda raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olishmadi.
Ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati biroz oʻzgardi. Anthony Gordon va Harry Kane Gana darvozaboni Benjamin Asareni ishlashga majbur qilishdi, biroq bu zarbalar jiddiy xavf tugʻdirmadi. Tomas Tuxel oʻyinni kuchaytirish maqsadida zaxiradan Bukayo Saka va Morgan Rogers kabi futbolchilarni tushirgan boʻlsa-da, hisobni ochishning iloji boʻlmadi.
Soʻnggi daqiqalardagi bosim va omadsizlikOʻyinning soʻnggi besh daqiqaligida Angliya haqiqiy golli vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Bukayo Sakaning zarbasini darvozabon qaytargan boʻlsa, Nico O'Reillyning bosh bilan yoʻllagan zarbasi darvoza toʻsiniga tegib qaytdi. Qaytgan toʻpga birinchi boʻlib yetib kelgan Harry Kane esa qulay imkoniyatdan foydalana olmay, toʻpni darvoza ustidan oʻtkazib yubordi.
Ushbu durang natijasida Angliya terma jamoasi "L" guruhida muddatidan oldin birinchi oʻrinni naqd qilish imkoniyatini qoʻldan boy berdi. Jamoaning yetakchi futbolchilari Jud Bellingem va Anthony Gordon kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagani mutaxassislar tomonidan tanqid qilinmoqda. Ayniqsa, Harry Kanening koʻplab vaziyatlarni koʻkka sovurishi jamoaning umumiy hujumkorlik darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Gana terma jamoasi esa tartibli himoyalanish evaziga kuchli raqibdan bir ochko tortib olishga muvaffaq boʻldi. Himoyachi Semenyoga qarshi ishonchli oʻynagan ingliz himoyachilari oʻz darvozalari daxlsizligini saqlab qolishgan boʻlsa-da, hujumdagi sustkashlik jamoaning guruhdagi holatini biroz murakkablashtirdi. Endi Tomas Tuxel shogirdlari keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun soʻnggi turda bor kuchlarini ishga solishlariga toʻgʻri keladi.
…