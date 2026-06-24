Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadi

·0·Sport
Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadi

Jahon chempionatining guruh bosqichida Angliya terma jamoasi Gana bilan toʻqnash kelib, kutilmagan 0-0 hisobidagi durangga imzo chekdi. Birinchi turda Xorvatiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, muxlislar "Uch sherlar"dan yanada mazmunli oʻyin kutishgan edi, biroq Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoa hujum chizigʻida sezilarli muammolarga duch keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimida Angliya toʻp nazorati va hududiy ustunlikka ega boʻlishiga qaramay, Gana himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi. Yarim himoyachi Declan Rice jarima zarbasidan foydalana olmadi, jamoa sardori Harry Kane esa raqib himoyachilari tomonidan bloklab qoʻyildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, inglizlar dastlabki 45 daqiqalikda raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olishmadi.

Ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati biroz oʻzgardi. Anthony Gordon va Harry Kane Gana darvozaboni Benjamin Asareni ishlashga majbur qilishdi, biroq bu zarbalar jiddiy xavf tugʻdirmadi. Tomas Tuxel oʻyinni kuchaytirish maqsadida zaxiradan Bukayo Saka va Morgan Rogers kabi futbolchilarni tushirgan boʻlsa-da, hisobni ochishning iloji boʻlmadi.

Soʻnggi daqiqalardagi bosim va omadsizlik

Oʻyinning soʻnggi besh daqiqaligida Angliya haqiqiy golli vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Bukayo Sakaning zarbasini darvozabon qaytargan boʻlsa, Nico O'Reillyning bosh bilan yoʻllagan zarbasi darvoza toʻsiniga tegib qaytdi. Qaytgan toʻpga birinchi boʻlib yetib kelgan Harry Kane esa qulay imkoniyatdan foydalana olmay, toʻpni darvoza ustidan oʻtkazib yubordi.

Ushbu durang natijasida Angliya terma jamoasi "L" guruhida muddatidan oldin birinchi oʻrinni naqd qilish imkoniyatini qoʻldan boy berdi. Jamoaning yetakchi futbolchilari Jud Bellingem va Anthony Gordon kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagani mutaxassislar tomonidan tanqid qilinmoqda. Ayniqsa, Harry Kanening koʻplab vaziyatlarni koʻkka sovurishi jamoaning umumiy hujumkorlik darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Gana terma jamoasi esa tartibli himoyalanish evaziga kuchli raqibdan bir ochko tortib olishga muvaffaq boʻldi. Himoyachi Semenyoga qarshi ishonchli oʻynagan ingliz himoyachilari oʻz darvozalari daxlsizligini saqlab qolishgan boʻlsa-da, hujumdagi sustkashlik jamoaning guruhdagi holatini biroz murakkablashtirdi. Endi Tomas Tuxel shogirdlari keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun soʻnggi turda bor kuchlarini ishga solishlariga toʻgʻri keladi.

AngliyaGanaJahon ChempionatiHarry KaneTomas Tuxel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiReal Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiBugun, 03:10Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...