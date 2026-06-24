Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?

·53·Sport
Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?

Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi oʻzining aqlbovar qilmas sport formasini saqlab qolgan holda, muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Gabby Agbonlahorning fikricha, argentinalik yulduz nafaqat yuqori saviyada oʻynashda davom etadi, balki 43 yoshida ham navbatdagi Jahon chempionatida maydonga tushishi mumkin. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Agbonlahor talkSPORT efirida bergan intervyusida Messining fenomenal iqtidori haqida toʻxtalib, agar u Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtsa, har qanday jamoani chempionlik darajasiga olib chiqishini taʼkidladi. Xususan, u oʻzining sobiq jamoasi — Aston Villa misolida Messi omilini tahlil qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi tarkibga qoʻshilsa, jamoa hatto Chempionlar ligasida ham gʻalaba qozonishga qodir boʻladi.

Premer-liga va Yevropa choʻqqilari

"Agar Aston Villa Messini oʻz safiga qoʻshib olsa, jamoa Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida gʻolib chiqadi. Men bunga shubha qilmayman", — deydi Agbonlahor. Ekspertning bunday dadil fikrlari Messining Shimoliy Amerikada oʻtayotgan yirik turnirdagi ajoyib startidan soʻng yangradi. Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi JCh tarixida xet-trik qayd etgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi va musobaqadagi gollarini 18 taga yetkazib, mutloq rekordchi boʻlib turibdi.

Lionel Messi hozirda 39 yoshni qarshilash arafasida boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari va oʻyinni boshqara olish qobiliyati pasaygani yoʻq. Agbonlahorning fikricha, koʻpchilik bu turnirni Messining soʻnggi yirik musobaqasi deb hisoblasa-da, aslida u 2030-yilda oʻtadigan yubiley Jahon chempionatida ham qatnashishi mumkin.

Muxlislar ehtiromi va tarixiy natijalar

Agbonlahor Qatardagi Jahon chempionati paytidagi xotiralarini yodga olib, Messining maydondagi har bir harakati muxlislar uchun xuddi 90 daqiqalik unutilmas konsertga oʻxshashini aytdi. Argentinalik muxlislarning oʻz sardoriga boʻlgan cheksiz muhabbati va Messining ketma-ket oltita oʻyinda gol urishi uning hali ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi ekanligidan dalolat beradi.

Hozirda Lionel Messi nafaqat oʻz klubi, balki terma jamoasi uchun ham hal qiluvchi figura boʻlib qolmoqda. Uning 43 yoshda ham yashil maydonda harakat qilishi haqidagi bashoratlar futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Agar bu amalga oshsa, Messi futbol tarixidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli karyeraga ega oʻyinchilardan biri sifatida oʻz nomini yanada mustahkamlab qoʻyadi.

Lionel MessiJahon ChempionatiAston VillaFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiReal Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiBugun, 03:10Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...