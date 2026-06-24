Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?
Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi oʻzining aqlbovar qilmas sport formasini saqlab qolgan holda, muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Gabby Agbonlahorning fikricha, argentinalik yulduz nafaqat yuqori saviyada oʻynashda davom etadi, balki 43 yoshida ham navbatdagi Jahon chempionatida maydonga tushishi mumkin. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Agbonlahor talkSPORT efirida bergan intervyusida Messining fenomenal iqtidori haqida toʻxtalib, agar u Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtsa, har qanday jamoani chempionlik darajasiga olib chiqishini taʼkidladi. Xususan, u oʻzining sobiq jamoasi — Aston Villa misolida Messi omilini tahlil qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi tarkibga qoʻshilsa, jamoa hatto Chempionlar ligasida ham gʻalaba qozonishga qodir boʻladi.
Premer-liga va Yevropa choʻqqilari"Agar Aston Villa Messini oʻz safiga qoʻshib olsa, jamoa Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida gʻolib chiqadi. Men bunga shubha qilmayman", — deydi Agbonlahor. Ekspertning bunday dadil fikrlari Messining Shimoliy Amerikada oʻtayotgan yirik turnirdagi ajoyib startidan soʻng yangradi. Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi JCh tarixida xet-trik qayd etgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi va musobaqadagi gollarini 18 taga yetkazib, mutloq rekordchi boʻlib turibdi.
Lionel Messi hozirda 39 yoshni qarshilash arafasida boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari va oʻyinni boshqara olish qobiliyati pasaygani yoʻq. Agbonlahorning fikricha, koʻpchilik bu turnirni Messining soʻnggi yirik musobaqasi deb hisoblasa-da, aslida u 2030-yilda oʻtadigan yubiley Jahon chempionatida ham qatnashishi mumkin.
Muxlislar ehtiromi va tarixiy natijalarAgbonlahor Qatardagi Jahon chempionati paytidagi xotiralarini yodga olib, Messining maydondagi har bir harakati muxlislar uchun xuddi 90 daqiqalik unutilmas konsertga oʻxshashini aytdi. Argentinalik muxlislarning oʻz sardoriga boʻlgan cheksiz muhabbati va Messining ketma-ket oltita oʻyinda gol urishi uning hali ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi ekanligidan dalolat beradi.
Hozirda Lionel Messi nafaqat oʻz klubi, balki terma jamoasi uchun ham hal qiluvchi figura boʻlib qolmoqda. Uning 43 yoshda ham yashil maydonda harakat qilishi haqidagi bashoratlar futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Agar bu amalga oshsa, Messi futbol tarixidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli karyeraga ega oʻyinchilardan biri sifatida oʻz nomini yanada mustahkamlab qoʻyadi.
…