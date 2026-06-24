Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»

·79·Sport
Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Portugaliyaga qarshi Jahon chempionati uchrashuvidan keyin jamoasi haqida fikr bildirdi.

Italiyalik mutaxassis O‘zbekistonning mundialdagi ilk ishtiroki oson kechmasligi avvaldan ma’lum bo‘lganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qur’a natijasida Kolumbiya va Portugaliya bir guruhdan joy olgach, jamoani og‘ir sinovlar kutayotgani aniq edi.

«Jahon chempionatidagi birinchi ishtirok oson bo‘lmasligi tabiiy. Qur’adan keyin Kolumbiya va Portugaliyani ko‘rib, juda qiyin guruhga tushganimizni bilgandik», dedi Kannavaro.

Bosh murabbiy Portugaliyaga qarshi natijaga qaramay, futbolchilaridan norozi emasligini ta’kidladi. U Kolumbiya bilan o‘yindan keyin ham jamoasi bilan faxrlanganini, Portugaliyaga qarshi bahsdan so‘ng ham fikri o‘zgarmaganini aytdi.

«Bugun ham jamoam bilan faxrlanaman. Ular qiyinchiliklarga duch keldi, ammo bir soniya ham taslim bo‘lmadi», dedi murabbiy.

Kannavaro Portugaliya barcha chiziqlarda yuqori saviyali futbolchilarga ega ekanini qayd etdi. Shuningdek, raqib katta motivatsiya bilan maydonga tushganini ham qo‘shimcha qildi.

Uning aytishicha, Jahon chempionati O‘zbekiston uchun katta tajriba vazifasini o‘tamoqda. Jamoa shu o‘yinlar orqali yuqori darajadagi futbolga moslashish va keyingi bahslar uchun xulosa chiqarish imkoniga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekistonPortugaliyaFabio KannavaroJahon chempionatiKolumbiyaMilliy terma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimKrishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimBugun, 10:48Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiRio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiBugun, 10:43Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiAbduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiBugun, 09:53Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiKolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiBugun, 09:03Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Bugun, 03:37Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...